Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Daredevila, další Yellowstone či Igor Orozovič na horách

Dream Team
Skupina basketbalových outsiderů má šanci vytvořit tým a soutěžit v Brazílii. Zpočátku se jim to nedaří, ale postupně vzniká fungující celek, který vede Martin Hofmann. Snímek se částečně inspiroval paralympijským skandálem ze Sydney z roku 2000.
Daredevil: Znovuzrození
Matt Murdock stále funguje ve dne jako právník a v noci jako maskovaný bijec Daredevil. New Yorku ovšem nadále vládne starosta Wilson Fisk alias Kingpin, kterého je třeba konečně zastavit. Do akce se znovu vrací Jessica Jones a Daredevil se svými spojenci musí překročit hranice, o kterých si mysleli, že nikdy nepřekročí. Začíná poslední boj mezi odvěkými nepřáteli…
For All Mankind
Alternativní historie dobývání vesmíru pokračuje. Lidstvo proniká stále dál ve Sluneční soustavě a získává další a další technologie. Světové velmoci nicméně stále nespolupracují, proto celou Zemí nadále cloumá geopolitické soupeření. Na prahu největších objevů si ovšem lidstvo musí vybrat, co ve vesmíru vybuduje.
Madison
Taylor Sheridan představuje nový spin-off svého kultovního Yellowstone. Newyorská rodina se v něm po osobní tragédii stěhuje do Montany, kde chce začít znovu. V krásném prostředí drsné přírody a napjatých vztahů s místní komunitou ale brzy zjistí, že to nepůjde tak jednoduše, jak si nejprve představovala. V hlavních rolích se tentokráte představí prvotřídní hvězdy Kurt Russell a Michelle Pfeiffer.
Na horách
Mladá Pražačka zdědí po otci horskou chatu v Krkonoších, a když ji přijede převzít, zjistí, že v ní žije vysokohorský záchranář s partou přátel. Ti ji nejprve neberou jako sobě rovnou, postupně ale přijdou na to (a zvlášť onen záchranář), že ve vyšších nadmořských výškách se může zrodit nečekané přátelství i láska. Režisér Rudolf Havlík pokračuje ve svých romantických komediích, přičemž tentokrát vsadil na Igora Orozoviče a Anetu Krejčíkovou.