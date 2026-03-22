Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Daredevila, další Yellowstone či Igor Orozovič na horách

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Daredevil: Znovuzrození
Autor: Marvel Studios, Disney+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 23. března?

Dream Team

Skupina basketbalových outsiderů má šanci vytvořit tým a soutěžit v Brazílii. Zpočátku se jim to nedaří, ale postupně vzniká fungující celek, který vede Martin Hofmann. Snímek se částečně inspiroval paralympijským skandálem ze Sydney z roku 2000.

Basketbalový snímek dorazí na Netflix a prima+ 25. březnaZdroj: Youtube.com

Daredevil: Znovuzrození

Matt Murdock stále funguje ve dne jako právník a v noci jako maskovaný bijec Daredevil. New Yorku ovšem nadále vládne starosta Wilson Fisk alias Kingpin, kterého je třeba konečně zastavit. Do akce se znovu vrací Jessica Jones a Daredevil se svými spojenci musí překročit hranice, o kterých si mysleli, že nikdy nepřekročí. Začíná poslední boj mezi odvěkými nepřáteli…

Daredevil se na Disney+ vrátí 26. března. Zdroj: Youtube.com

For All Mankind

Alternativní historie dobývání vesmíru pokračuje. Lidstvo proniká stále dál ve Sluneční soustavě a získává další a další technologie. Světové velmoci nicméně stále nespolupracují, proto celou Zemí nadále cloumá geopolitické soupeření. Na prahu největších objevů si ovšem lidstvo musí vybrat, co ve vesmíru vybuduje.

Další řada alternativní historie na Apple TV+ začne 27. března. Zdroj: Youtube.com

Madison

Taylor Sheridan představuje nový spin-off svého kultovního Yellowstone. Newyorská rodina se v něm po osobní tragédii stěhuje do Montany, kde chce začít znovu. V krásném prostředí drsné přírody a napjatých vztahů s místní komunitou ale brzy zjistí, že to nepůjde tak jednoduše, jak si nejprve představovala. V hlavních rolích se tentokráte představí prvotřídní hvězdy Kurt Russell a Michelle Pfeiffer. 

Nový spin-off Yellowstonu uvidíme na SkyShowtime 27. března. Zdroj: Youtube.com

Na horách

Mladá Pražačka zdědí po otci horskou chatu v Krkonoších, a když ji přijede převzít, zjistí, že v ní žije vysokohorský záchranář s partou přátel. Ti ji nejprve neberou jako sobě rovnou, postupně ale přijdou na to (a zvlášť onen záchranář), že ve vyšších nadmořských výškách se může zrodit nečekané přátelství i láska. Režisér Rudolf Havlík pokračuje ve svých romantických komediích, přičemž tentokrát vsadil na Igora Orozoviče a Anetu Krejčíkovou.

Igor Orozovič a Aneta Krejčíková se na hory vypraví 26. března na OnePlay. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Plánujete si letos hledat novou práci?

Zobraz výsledek

