Nová nabídka streamovacích služeb: Affleck s Damonem v novém krimi, cvičení draků či česká fantasy

Ondřej Novotný
Dnes
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 12. ledna?

Rána

Legendární dvojice Ben Affleck a Matt Damon spojila síly s oblíbeným režisérem Joem Carnahanem a představí se v krimi Rána. Damon s Affleckem hrají policisty, kteří objeví miliony dolarů v opuštěném skladu a postupně zjišťují velikost korupce ve svém sboru. Snímek vznikl na motivy skutečných událostí a hlavní dvojice jej i produkuje. 

Na novou spolupráci dua Affleck & Damon se na Netflixu můžeme těšit 16. ledna. Zdroj: Youtube.com

Primal

Brutální prehistorická mlátička pokračuje. Pod taktovkou scenáristy Genndyho Tartakovskyho se vrací hrdina Spear, jenž je oživen v jiné podobě a bez vzpomínek. Postupně se mu začne vracet paměť a nakonec narazí i na staré známé. Pokračuje ale i jeho boj s prehistorickou faunou, přičemž potká nová monstra. I další řada si zachovává styl bez dialogů a sází na brutální podívanou. 

Prehistorická jatka se na HBO Max vrátí 12. ledna. Zdroj: Youtube.com

Únos letadla

Idris Elba se vrací v druhé řadě úspěšného seriálu od Applu. Tentokráte zamíří do Berlína, kde bude namísto únosu letadla řešit rukojmí v místním U-Bahnu. A opět v reálném čase. 

HR26

Idris Elba se na Apple TV+ vrátí 14. ledna. Zdroj: Youtube.com

Jak vycvičit draka 

Veleúspěšná animovaná trilogie od DreamWorks se loni dočkala neméně úspěšného hraného zpracování. Mladý syn vikinského náčelníka Škyťák je vychováván k zabíjení draků. Když ale najde přítele v Bezzubkovi, vydává se na dobrodružnou výpravu, na jejímž konci jej možná čeká i rodinný reunion. 

Draky začneme na SkyShowtime cvičit 12. ledna. Zdroj: Youtube.com

Zrození alchymistky

Nedlouho po svém kinodebutu se třetí projekt z univerza Princezny zakleté v čase chystá na svůj VOD debut. Minisérie Zrození alchymistky sleduje mladou dívku, jež vykazuje čarodějné schopnosti, kterak ji cvičí dva alchymisté v podání Cyrila Dobrého a Sáry Korbelové. Vrací se i šéf alchymistů Archivald (Roman Zach) a zlotřilá Murien (Simona Hába Zmrzlá). Snímek má sloužit coby další kapitola v rámci celé tuzemské fantasy a předehra k Princi zakletému v čase. 

Alchymistku uvidíme na prima+ od 16. ledna. Zdroj: Youtube.com
