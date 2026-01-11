Nová nabídka streamovacích služeb: Affleck s Damonem v novém krimi, cvičení draků či česká fantasy

Rána
Legendární dvojice Ben Affleck a Matt Damon spojila síly s oblíbeným režisérem Joem Carnahanem a představí se v krimi Rána. Damon s Affleckem hrají policisty, kteří objeví miliony dolarů v opuštěném skladu a postupně zjišťují velikost korupce ve svém sboru. Snímek vznikl na motivy skutečných událostí a hlavní dvojice jej i produkuje.
Primal
Brutální prehistorická mlátička pokračuje. Pod taktovkou scenáristy Genndyho Tartakovskyho se vrací hrdina Spear, jenž je oživen v jiné podobě a bez vzpomínek. Postupně se mu začne vracet paměť a nakonec narazí i na staré známé. Pokračuje ale i jeho boj s prehistorickou faunou, přičemž potká nová monstra. I další řada si zachovává styl bez dialogů a sází na brutální podívanou.
Únos letadla
Idris Elba se vrací v druhé řadě úspěšného seriálu od Applu. Tentokráte zamíří do Berlína, kde bude namísto únosu letadla řešit rukojmí v místním U-Bahnu. A opět v reálném čase.
Jak vycvičit draka
Veleúspěšná animovaná trilogie od DreamWorks se loni dočkala neméně úspěšného hraného zpracování. Mladý syn vikinského náčelníka Škyťák je vychováván k zabíjení draků. Když ale najde přítele v Bezzubkovi, vydává se na dobrodružnou výpravu, na jejímž konci jej možná čeká i rodinný reunion.
Zrození alchymistky
Nedlouho po svém kinodebutu se třetí projekt z univerza Princezny zakleté v čase chystá na svůj VOD debut. Minisérie Zrození alchymistky sleduje mladou dívku, jež vykazuje čarodějné schopnosti, kterak ji cvičí dva alchymisté v podání Cyrila Dobrého a Sáry Korbelové. Vrací se i šéf alchymistů Archivald (Roman Zach) a zlotřilá Murien (Simona Hába Zmrzlá). Snímek má sloužit coby další kapitola v rámci celé tuzemské fantasy a předehra k Princi zakletému v čase.