Nová nabídka streamovacích služeb: Staří detektivové, John Cena nebo Thunderbolts*

Ondřej Novotný
Dnes
New Avengers
Autor: Marvel Studios, Walt Disney Pictures

Netflix a Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 25. srpna?

Čtvrteční klub amatérských detektivů

Čtyři nezdolní senioři se každý čtvrtek sejdou a amatérsky luští nevyřešené případy. Jednoho dne se ale vražda stane vedle jejich obydlí a čtveřice je najednou v centru dění. Detektivní komedii natočil Chris Columbus, v hlavních rolích uvidíme Bena Kingsleyho, Pierce Brosnana, Helen Mirren a Celii Imrie.

Hvězdně obsazený snímek uvidíme na Netflixu 28. srpna. Zdroj: Youtube.com

Jackpot

V Kalifornii blízké budoucnosti funguje takzvaná Grand Lottery. Vítěz miliardového jackpotu se stane lovnou zvěří a musí vydržet naživu do západu slunce. Katie (Awkwafina) vyhraje a s pomocí bodyguarda Noela (John Cena) musí přežít. Akční jízda začíná. 

Cenův snímek na HBO Max zamíří 29. srpna. Zdroj: Youtube.com

Thunderbolts*

Parta antihrdinů se díky ředitelce CIA Valentině Allegre de Fontaine dává dohromady a potkává se se záhadným Bobem alias Sentrym. Společně musí čelit jeho alter egu Void a snažit se střet s tímto mocným nepřítelem přežít. Tým nakonec získává nový název a stává se Novými Avengers. 

Nové Avengery na Disney+ uvidíme od 27. srpna. Zdroj: Youtube.com

Upload

Úspěšný seriál z dílny Amazonu míří ke svému konci. Nathan, Ingrid a další se vrací, aby čelili až moc chytré umělé inteligenci, jež hrozí zničením reálného světa. Závěr nabídne uzavření všech dějových linek a podle tvůrce Grega Danielse se můžeme těšit na celou řadu překvapení. 

Upload na Amazon Prime skončí 25. srpna. Zdroj: Youtube.com

Terminal List: Dark Wolf

Prequel Terminal List se zaměřuje na postavu Bena Edwardse (Taylor Kitsch). Ten coby člen Navy Seals zažívá mise po světě, postupně se ale rozhodne přejít do CIA. Zde se potkává s Jamesem Reecem (Chris Pratt), kterého, jak víme, zradil. Co ho k tomu vedlo? To má právě ukázat nový prequel.

Kitschův prequel uvidíme na Amazon Prime 27. srpna. Zdroj: Youtube.com

Bratři a sestry

Klidné maloměsto Bydžov zažije poprask. Jeden nevinný test DNA totiž přinese lavinu odhalení, jež promění osudy tří rodin – Bočkových, Kopalových a Nekudových. Na povrch se derou tajemství z minulosti a řada lidí poznává své nové sourozence. Nová jednička TV Nova bude na OnePlay, podobně jako Jedna rodina, vycházet o den dříve. V hlavních rolích se objeví například David Matásek, Pavel Kříž, Roman Zach nebo Barbora Černá. 

Nový projekt Radka Bajgara odstartuje na OnePlay 25. srpna. Zdroj: Youtube.com
