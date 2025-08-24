Nová nabídka streamovacích služeb: Staří detektivové, John Cena nebo Thunderbolts*

Čtvrteční klub amatérských detektivů
Čtyři nezdolní senioři se každý čtvrtek sejdou a amatérsky luští nevyřešené případy. Jednoho dne se ale vražda stane vedle jejich obydlí a čtveřice je najednou v centru dění. Detektivní komedii natočil Chris Columbus, v hlavních rolích uvidíme Bena Kingsleyho, Pierce Brosnana, Helen Mirren a Celii Imrie.
Jackpot
V Kalifornii blízké budoucnosti funguje takzvaná Grand Lottery. Vítěz miliardového jackpotu se stane lovnou zvěří a musí vydržet naživu do západu slunce. Katie (Awkwafina) vyhraje a s pomocí bodyguarda Noela (John Cena) musí přežít. Akční jízda začíná.
Thunderbolts*
Parta antihrdinů se díky ředitelce CIA Valentině Allegre de Fontaine dává dohromady a potkává se se záhadným Bobem alias Sentrym. Společně musí čelit jeho alter egu Void a snažit se střet s tímto mocným nepřítelem přežít. Tým nakonec získává nový název a stává se Novými Avengers.
Upload
Úspěšný seriál z dílny Amazonu míří ke svému konci. Nathan, Ingrid a další se vrací, aby čelili až moc chytré umělé inteligenci, jež hrozí zničením reálného světa. Závěr nabídne uzavření všech dějových linek a podle tvůrce Grega Danielse se můžeme těšit na celou řadu překvapení.
Terminal List: Dark Wolf
Prequel Terminal List se zaměřuje na postavu Bena Edwardse (Taylor Kitsch). Ten coby člen Navy Seals zažívá mise po světě, postupně se ale rozhodne přejít do CIA. Zde se potkává s Jamesem Reecem (Chris Pratt), kterého, jak víme, zradil. Co ho k tomu vedlo? To má právě ukázat nový prequel.
Bratři a sestry
Klidné maloměsto Bydžov zažije poprask. Jeden nevinný test DNA totiž přinese lavinu odhalení, jež promění osudy tří rodin – Bočkových, Kopalových a Nekudových. Na povrch se derou tajemství z minulosti a řada lidí poznává své nové sourozence. Nová jednička TV Nova bude na OnePlay, podobně jako Jedna rodina, vycházet o den dříve. V hlavních rolích se objeví například David Matásek, Pavel Kříž, Roman Zach nebo Barbora Černá.