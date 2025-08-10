Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Seriálový Vetřelec, další díl Laviho a novinka s Vanessou Kirby

Ondřej Novotný
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Alien: Earth
Autor: FX, Hulu

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 11. srpna?

Vždycky přijde noc

Úspěšná Vanessa Kirby má za sebou premiéru Fantastické čtyřky a nyní ji uvidíme v dalším projektu, na němž spolupracovala s Netflixem. Ve Vždycky přijde noc ztvární zoufalou ženu, která dluží pětadvacet tisíc dolarů a tak nějak nemá kde brát. Vydává se proto na jízdu nočním městem, aby obnos získala. Jinak její rodině reálně hrozí ztráta domova a zázemí. 

Nový thriller s Vanesskou Kirby na Netflix dorazí 15. srpna. Zdroj: Youtube.com

Vyšehrad Dvje

Julius Lavi Lavický má možnost podepsat smlouvu v Anglii. Jelikož je ale trochu jednodušší, zamění Manchester United za jiný tým. Kvůli ostudě, kterou na ostrovech provedl, musí vzít zavděk pralesní ligu. Zvládne se bývalý velký talent českého fotbalu ještě jednou probrat?

Další Laviho eskapády na Netflixu uvidíme od 15. srpna. Zdroj: Youtube.com

Paddington v džungli

Oblíbený méďa se vrací. Paddington jednoho dne zjistí, že jeho teta Lucy zmizela z domova pro staré medvědy, tak se vydá spolu s rodinkou Brownových ji hledat do Peru. Amazonské deštné pralesy nicméně kromě ztracené příbuzné skrývají mnohé poklady. Co když Paddington náhodou najde jeden z nich?

CIF25

Prozatím posledního Paddingtona uvidíme na HBO Max 16. srpna. Zdroj: Youtube.com

Vetřelec: Země

Oceňovaný tvůrce Noah Hawley přichází s prvním seriálem ze světa Vetřelců. Vezme nás do roku 2120, kdy vedle lidí žijí kyborgové a syntetici. Hlavouni z korporace Prodigy nicméně vytvoří ještě humanoidní roboty s lidským vědomím, takzvané hybridy. A právě hybridka Wendy se stane hlavní hrdinkou nového příběhu s Xenomorphy, kteří se dostanou na Zemi díky havárii lodi USCSS Maginot.

Nový Vetřelec začne na Disney+ 13. srpna. Zdroj: Youtube.com

Shazam!

Billy Batson (Asher Angel) je noční můrou pro pěstouny. Když se dostane k novým, u kterých najde dobré zázemí a partu sympatických dětí, je vybrán mocným čarodějem (Djimon Hounsou), aby třímal moc bohů. Tu se musí rychle naučit používat, protože zlotřilý Dr. Sivana (Mark Strong) hodlá ovládnout Sedm smrtelných hříchů a zotročit svět.

Shazam na OnePlay dorazí 15. srpna. Zdroj: Youtube.com
