Nová nabídka streamovacích služeb: Seriálový Vetřelec, další díl Laviho a novinka s Vanessou Kirby

Vždycky přijde noc
Úspěšná Vanessa Kirby má za sebou premiéru Fantastické čtyřky a nyní ji uvidíme v dalším projektu, na němž spolupracovala s Netflixem. Ve Vždycky přijde noc ztvární zoufalou ženu, která dluží pětadvacet tisíc dolarů a tak nějak nemá kde brát. Vydává se proto na jízdu nočním městem, aby obnos získala. Jinak její rodině reálně hrozí ztráta domova a zázemí.
Vyšehrad Dvje
Julius „Lavi“ Lavický má možnost podepsat smlouvu v Anglii. Jelikož je ale trochu jednodušší, zamění Manchester United za jiný tým. Kvůli ostudě, kterou na ostrovech provedl, musí vzít zavděk „pralesní ligu“. Zvládne se bývalý velký talent českého fotbalu ještě jednou probrat?
Paddington v džungli
Oblíbený méďa se vrací. Paddington jednoho dne zjistí, že jeho teta Lucy zmizela z domova pro staré medvědy, tak se vydá spolu s rodinkou Brownových ji hledat do Peru. Amazonské deštné pralesy nicméně kromě ztracené příbuzné skrývají mnohé poklady. Co když Paddington náhodou najde jeden z nich?
Vetřelec: Země
Oceňovaný tvůrce Noah Hawley přichází s prvním seriálem ze světa Vetřelců. Vezme nás do roku 2120, kdy vedle lidí žijí kyborgové a syntetici. Hlavouni z korporace Prodigy nicméně vytvoří ještě humanoidní roboty s lidským vědomím, takzvané hybridy. A právě hybridka Wendy se stane hlavní hrdinkou nového příběhu s Xenomorphy, kteří se dostanou na Zemi díky havárii lodi USCSS Maginot.
Shazam!
Billy Batson (Asher Angel) je noční můrou pro pěstouny. Když se dostane k novým, u kterých najde dobré zázemí a partu sympatických dětí, je vybrán mocným čarodějem (Djimon Hounsou), aby třímal moc bohů. Tu se musí rychle naučit používat, protože zlotřilý Dr. Sivana (Mark Strong) hodlá ovládnout Sedm smrtelných hříchů a zotročit svět.