Nová nabídka streamovacích služeb: Seriál o Sennovi, dokument o Beatles a klasika se Slyem Stallonem

Senna

Ayrton Senna v minulém století patřil mezi nejúspěšnější závodníky formule 1 a jeho kariéru lemovaly mnohé úspěchy. O brazilském jezdci vznikla řada dokumentů, nyní se pak dočkáme i seriálu, jenž mapuje celý jeho život včetně tragického úmrtí na okruhu v San Marinu. Uvidíme všechny tituly, které získal, ale také bouřlivý osobní život i nehodu samotnou. V hlavních rolích se představí Gabriel Leone a Kaya Scodelario.

Sennův život si na Netflixu připomeneme 29. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Naše malé tajemství

Lindsay Lohan se v posledních letech vrátila na výsluní a nadále tvoří to, co jí jde nejlépe – romantické komedie. Ta poslední nám představí bývalý manželský pár, který se po rozvodu upřímně nesnáší. Když ale zjistí, že jejich současní partneři jsou sourozenci, čekají bývalé manžele znovu společné Vánoce. A na oslavě nejkrásnějších svátků v roce bude velice složité utajit společnou minulost. Čeká nás rozhodně řada komických situací!

Nový romcom s Lindsay Lohan na Netflixu uvidíme 27. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Zlatíčka

Zatímco Netflix s Lindsay Lohan už slaví Vánoce, Max tento týden vsadí na Den díkuvzdání. Právě na jeho oslavách se odehrává romantická komedie Zlatíčka. Ta sleduje partu čerstvých absolventů vysoké školy, kteří se chtějí rozejít se svými polovičkami. Z nepochopitelného důvodu si ale pro tuto akci vyberou oslavu Dne díkuvzdání, což dělá z rozchodu nadlidský úkol. V hlavních rolích se představí talentovaní herci Kiernan Shipka nebo Jake Bongiovi.





Zlatíčka na Max dorazí 28. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Beatles '64

V šedesátých letech minulého století se v Británii zrodil fenomén, který ve světě hudby dosud neměl obdoby. George Harrison, John Lennon, Paul McCartney a Ringo Starr dobyli svět a písničky Beatles si zpíval snad každý, postupem času i lidé žijící v komunistickém bloku. Producent Martin Scorsese a režisér David Tedescchi odkrývají v novém dokumentárním filmu začátky celé Beatlemanie, které se kladou do roku 1964. Z výpovědí obou žijících členů, McCartneyho a Starra, se dozvíme dosud nezveřejněné informace, k úspěchu kapely se vyjádří i celá řada dalších hudebníků nebo hudebních publicistů.

Počátky Beatlemanie si na Disney+ připomeneme 29. listopadu. Zdroj: YouTube.com

It's in the Game: Madden NFL

Zatímco v Česku si logo EA Sports spojí většina hráčů se sériemi FIFA a NHL, v zámoří je hlavním favoritem Madden NFL. Dokumentární seriál z produkce Amazonu nás vezme na samý začátek vývoje této hry, během nějž se uznávaný kouč John Madden rozhodl projektu propůjčit své jméno. Dozvíme se, jak Madden do tvorby mluvil a v čem byl projekt ve své době revoluční. O úspěchu promluví i řada hráčů amerického fotbalu nebo herních recenzentů.

Historii slavné hry na Amazon Prime Video prozkoumáme 26. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Cliffhanger

V německých Alpách aktuálně probíhá natáčení remaku snímku Cliffhanger. Z původně zamýšleného pokračování se stala reimaginace poté, co projekt opustil Sylvester Stallone. Novinka, ve které se místo něj objeví Pierce Brosnan společně s Lily James, ale napíše příběh podobný originálu. A když je řeč o originálu, tak ten se aktuálně řítí do nabídky streamovacích služeb. Do svého portfolia ho uvede Voyo, jež v poslední době přidalo do databáze řadu Stalloneových projektů. Cliffhanger pak rozhodně patří mezi ty nejlepší. Sly v něm coby horský průvodce Gabe Walker stojí proti nebezpečným teroristům tisíce metrů nad mořem a z pohledu jeho filmografie se asi jedná o film s největší dávkou adrenalinu. Pokud jste tedy přes třicet let starý akčňák neviděli, máte co napravovat.