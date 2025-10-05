Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Sbormistr, Dům Davidův či novinka s Jasonem Clarkem

Ondřej Novotný
Dnes
Mistr sboru
Autor: CinemArt

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 6. října?

Byl jednou jeden zabiják

Rok 1504, jižní Francie. Cynický zabiják Néro je zrazen svým učitelem. Na útěku před pronásledovateli odhalí, že má dceru, se kterou se následně vydává na cestu za pomstou. Musí se rovněž rozhodnout, zda zachrání svou rodinu, nebo dosáhne zabití těch, co jej zradili.

Zabiják Néro na Netflix dorazí 8. října. Zdroj: Youtube.com

Sbormistr

Jeden z nejúspěšnějších tuzemských filmů roku míří na Netflix. Třináctiletá Karolína se touží prosadit ve sboru, přičemž soupeří i s vlastní sestrou. Slavný sbormistr Vítězslav Mácha si brzy všimne jejího talentu a nabídne jí místo. Cesta ke slávě ale bude mimořádně obtížná, neboť sbormistr je autoritářský a vždy dostane, co chce… Snímek je založen na událostech okolo Bambini di Praga.

Sbormistra na Netflixu uvidíme od 10. října. Zdroj: Youtube.com

Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer během druhé světové války vedl Projekt Manhattan, jehož cílem vyrobit atomovou bombu. Životopisný snímek Christophera Nolana sleduje jeho profesní i osobní život spolu s morálním dilema, kterému čelil. Zaměřuje se částečně i na poválečné události. Hlavní roli oceněnou Oscarem ztvárnil Cillian Murphy. 

Oppenheimer do nabídky HBO Max přibude 10. října. Zdroj: Youtube.com

Dům Davidův

David se stal králem Židů a nyní musí čelit konfliktů na svém dvoře, ale i s vlastním synem Absalomem. Vedle toho nadále hrozí i nepřátelské výpady nejen Filištínů. Druhá řada podle tvůrců nabídne kombinaci epických bitev s intrikami a ukáže Davida jako rozpolcenou postavu. 

WT100_25

David se na Amazon Prime Video vrátí 6. října. Zdroj: Youtube.com

Nejzazší hranice

Frank Remnick (Jason Clarke) je šerifem na Aljašce. Jednoho dne v tamní divočině havaruje letadlo s vězni na palubě. Remnick je nucen vydat se na lov uprchlých trestanců a postupně zjišťuje, že pád letadla patrně nebyl náhodou. Jak daleko ale sahá spiknutí s cílem vypustit vězně na Aljašce?

Jason Clarke se svým seriálem na Apple TV+ debutuje 10. října. Zdroj: Youtube.com

Láska bolí

Marvin (Ke Huy Quan) opustil násilnický život a skrývá se na předměstí Milwaukee jako spořádaný realitní makléř. Opustil také svou bývalou parťačku Rose (Ariana DeBose).Ta se nyní vrátila a chce Marvinovi pomoci pomstít se jeho bratrovi, kriminálníkovi Knucklesovi (Daniel Wu). A ať Marvin chce nebo ne, ocitá se zpět v divokém světě zákeřných zabijáků a jeho makléřské prohlídky se začnou měnit na boj o přežití. Bude potřebovat své smrtící schopnosti, důvtip a odvahu, aby přežil a zachránil situaci.

Novinku s Ke Huy Quanem na SkyShowtime uvidíme od 6. října. Zdroj: Youtube.com
