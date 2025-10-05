Nová nabídka streamovacích služeb: Sbormistr, Dům Davidův či novinka s Jasonem Clarkem

Byl jednou jeden zabiják
Rok 1504, jižní Francie. Cynický zabiják Néro je zrazen svým učitelem. Na útěku před pronásledovateli odhalí, že má dceru, se kterou se následně vydává na cestu za pomstou. Musí se rovněž rozhodnout, zda zachrání svou rodinu, nebo dosáhne zabití těch, co jej zradili.
Sbormistr
Jeden z nejúspěšnějších tuzemských filmů roku míří na Netflix. Třináctiletá Karolína se touží prosadit ve sboru, přičemž soupeří i s vlastní sestrou. Slavný sbormistr Vítězslav Mácha si brzy všimne jejího talentu a nabídne jí místo. Cesta ke slávě ale bude mimořádně obtížná, neboť sbormistr je autoritářský a vždy dostane, co chce… Snímek je založen na událostech okolo Bambini di Praga.
Oppenheimer
J. Robert Oppenheimer během druhé světové války vedl Projekt Manhattan, jehož cílem vyrobit atomovou bombu. Životopisný snímek Christophera Nolana sleduje jeho profesní i osobní život spolu s morálním dilema, kterému čelil. Zaměřuje se částečně i na poválečné události. Hlavní roli oceněnou Oscarem ztvárnil Cillian Murphy.
Dům Davidův
David se stal králem Židů a nyní musí čelit konfliktů na svém dvoře, ale i s vlastním synem Absalomem. Vedle toho nadále hrozí i nepřátelské výpady nejen Filištínů. Druhá řada podle tvůrců nabídne kombinaci epických bitev s intrikami a ukáže Davida jako rozpolcenou postavu.
Nejzazší hranice
Frank Remnick (Jason Clarke) je šerifem na Aljašce. Jednoho dne v tamní divočině havaruje letadlo s vězni na palubě. Remnick je nucen vydat se na lov uprchlých trestanců a postupně zjišťuje, že pád letadla patrně nebyl náhodou. Jak daleko ale sahá spiknutí s cílem vypustit vězně na Aljašce?
Láska bolí
Marvin (Ke Huy Quan) opustil násilnický život a skrývá se na předměstí Milwaukee jako spořádaný realitní makléř. Opustil také svou bývalou parťačku Rose (Ariana DeBose).Ta se nyní vrátila a chce Marvinovi pomoci pomstít se jeho bratrovi, kriminálníkovi Knucklesovi (Daniel Wu). A ať Marvin chce nebo ne, ocitá se zpět v divokém světě zákeřných zabijáků a jeho makléřské prohlídky se začnou měnit na boj o přežití. Bude potřebovat své smrtící schopnosti, důvtip a odvahu, aby přežil a zachránil situaci.