Nová nabídka streamovacích služeb: Splinter Cell, Marty Scorsese nebo animovaný Ježíš

Ondřej Novotný
Dnes
Splinter Cell
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 6. října?

Splinter Cell: Deathwatch

Sam Fisher (Liev Schreiber) dříve pracoval jako agent pro Fourth Echelon, nyní žije v ústraní v Polsku. Jednoho dne jej kontaktuje agentka Zinnia McKenna (Kirby Howell-Baptiste) a Sam je nucen vrátit se do akce, aby zastavil celosvětové spiknutí. Boj s časem začíná. 

Adaptaci Clancyho díla uvidíme na Netflixu 14. října.

Prevítovi

Manželé Prevítovi provozují chátrající zábavní park a terorizují své okolí. Dvě odvážné děti si jejich šikanu nehodlají nechat líbit a tak se poté, co Prevítovi ovládnou jejich město, pustí do zdánlivě nerovného boje. Zvládnou kruté Prevítovi zastavit?

Prevítovi na Netflix dorazí 17. října.

Židle

Ron Trosper (Tim Robinson) má za sebou nepříjemný incident v zaměstnání. Začne proto pátrat po na první pohled kuriózních anomáliích ve firmě, přičemž odhalí řadu podivností. Postupně zjistí, že ve firmě bují jisté spiknutí a Trosper jej jako jediný může zastavit. Seriál nabízí absurdní humor v kombinaci s napětím a jistou satirou korporátního světa. 

Humornou a napínavou satiru uvidíme na HBO Max 13. října.

Chosen Adventures

Abby a Jošua žijí v Izraeli v době, kdy v zemi začíná působit jistý Ježíš Nazaretský. Když se děti s učitelem setkají, začnou jeho učení šířit mezi své vrstevníky. A jelikož s sebou mají mluvicí ovci, dá se čekat parádní dobrodružství. 

WT100_25

Animovaný Ježíš na Amazon Prime Video dorazí 17. října.

Mr. Scorsese

Martin Scorsese patří mezi nejlepší režiséry všech dob. Pětidílný dokument mapuje jeho kariéru včetně nejlepších projektů, které kdy natočil. Na kameru promluví i jeho častí spolupracovníci a přátelé Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, jakož i kolega Steven Spielberg.

Dokument o legendárním režisérovi uvidíme na Apple TV+ 17. října.

Novokain

Nathan Caine (Jack Quaid) je bankovní úředník s vrozenou neschopností cítit fyzickou bolest. Jeho kolegyni Sherry (Amber Midthunder) jednoho dne unesou zločinci v převlečení za Santy, načež se Nathan vydává na misi na její záchranu. Šílený snímek kombinuje černý humor a absurditu s akčními scénami. 

Novokain na SkyShowtime uvidíme 15. října.
