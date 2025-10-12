Nová nabídka streamovacích služeb: Splinter Cell, Marty Scorsese nebo animovaný Ježíš

Splinter Cell: Deathwatch
Sam Fisher (Liev Schreiber) dříve pracoval jako agent pro Fourth Echelon, nyní žije v ústraní v Polsku. Jednoho dne jej kontaktuje agentka Zinnia McKenna (Kirby Howell-Baptiste) a Sam je nucen vrátit se do akce, aby zastavil celosvětové spiknutí. Boj s časem začíná.
Prevítovi
Manželé Prevítovi provozují chátrající zábavní park a terorizují své okolí. Dvě odvážné děti si jejich šikanu nehodlají nechat líbit a tak se poté, co Prevítovi ovládnou jejich město, pustí do zdánlivě nerovného boje. Zvládnou kruté Prevítovi zastavit?
Židle
Ron Trosper (Tim Robinson) má za sebou nepříjemný incident v zaměstnání. Začne proto pátrat po na první pohled kuriózních anomáliích ve firmě, přičemž odhalí řadu podivností. Postupně zjistí, že ve firmě bují jisté spiknutí a Trosper jej jako jediný může zastavit. Seriál nabízí absurdní humor v kombinaci s napětím a jistou satirou korporátního světa.
Chosen Adventures
Abby a Jošua žijí v Izraeli v době, kdy v zemi začíná působit jistý Ježíš Nazaretský. Když se děti s učitelem setkají, začnou jeho učení šířit mezi své vrstevníky. A jelikož s sebou mají mluvicí ovci, dá se čekat parádní dobrodružství.
Mr. Scorsese
Martin Scorsese patří mezi nejlepší režiséry všech dob. Pětidílný dokument mapuje jeho kariéru včetně nejlepších projektů, které kdy natočil. Na kameru promluví i jeho častí spolupracovníci a přátelé Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, jakož i kolega Steven Spielberg.
Novokain
Nathan Caine (Jack Quaid) je bankovní úředník s vrozenou neschopností cítit fyzickou bolest. Jeho kolegyni Sherry (Amber Midthunder) jednoho dne unesou zločinci v převlečení za Santy, načež se Nathan vydává na misi na její záchranu. Šílený snímek kombinuje černý humor a absurditu s akčními scénami.