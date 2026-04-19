Nová nabídka streamovacích služeb: Anakonda, Apex či Pechlátovi Šviháci

Ondřej Novotný
Dnes
Anaconda (2025)
Autor: Sony Pictures

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 20. dubna?

Apex

Žena se po bolestivé ztrátě sama vypraví do australské divočiny. S kajakem se snaží překonat bolest a vyzkoušet si, co všechno vydrží. Venku ovšem číhá rafinovaný a sadistický zabiják, který si z ní udělal lovnou zvěř. Nový thriller představí v hlavních rolích Charlize Theron a Tarona Egertona. 

Charlize Theron do australské divočiny zamíří na Netflixu 24. dubna. Zdroj: Youtube.com

Anakonda

Doug (Jack Black) a Griff (Paul Rudd) chtějí udělat remake kultovního snímku Anakonda z roku 1997. S nízkým rozpočtem a pochybným personálem se vydávají do Amazonie a začínají točit. Situace se ale zkomplikuje v době, kdy se objeví skutečný obří had, který z celé produkce učiní holý boj o život. Vězte každopádně, že to bude sranda.

Remake“ slavné Anakondy dorazí na HBO Max 24. dubna. Zdroj: Youtube.com

Kevin

Domácí kocour Kevin se po rozchodu svých majitelů rozhodne opustit pohodlný život a začít znovu. V útulku se seznámí se partou zvířecích outsiderů, načež postupně zjistí, že může být šťastný i bez lidí. Kevin prožívá sérii šílených dobrodružství, během kterých narazí také na ostatní zvířecí druhy. Za novým projektem stojí herečka Aubrey Plaza.  

Psí animák uvidíme na Amazon Prime Video od 20. dubna. Zdroj: Youtube.com

Prachová příšera

Osmileté Auroře se záhadně ztratila celá rodina, a tak se rozhodne vyhledat svého podivínského souseda, protože si myslí, že za zmizením jejích blízkých stojí příšera žijící pod postelí. Následně se společně noří se do temných zákoutí domu, kde se mísí fantazie s realitou, v důsledku čehož si postupně musí klást otázku, zda je příšera vůbec skutečná… Hlavní role se chopil Mads Mikkelsen, jemuž sekundují například Sigourney Weaver či David Dastmalchian. 

Mads Mikkelsen ovládne Canal+ 26. dubna. Zdroj: Youtube.com

Šviháci

Trojice přátel pravidelně míří do vyhlášených lázní, kde coby hudební kapela baví hosty a zároveň si užívají pánskou jízdu. Když se ale provalí, že jeden z nich má v lázních sedmiletého syna a musí se o něj starat, mění se najednou flám na otcovství na plný úvazek. 

Šviháci mají premiéru naplánovanou na 22. dubna na OnePlay. Zdroj: Youtube.com
Nejnovější články


17. 4. 2026

Amazon vyráží do boje s Muskovým Starlinkem. Internetový gigant koupí za téměř 12 miliard dolarů satelitní firmu Globalstar

17. 4. 2026

Svět na hraně recese? MMF varuje, že ani konec války s Íránem nezabrání ropnému šoku a globálnímu ekonomickému propadu

17. 4. 2026

Místo Dubaje Evropa, Turecko či Kapverdy. Válka na Blízkém východě mění cestovní preference Čechů

17. 4. 2026

Konec plošného skenování konverzací? Budeme pokračovat, hlásí i přes zrušení výjimky Google, Meta, Microsoft a Snap

16. 4. 2026

Time Out sestavil žebříček 20 nejlepších měst světa. Zahrnuje byznysová centra i dovolenkové destinace

16. 4. 2026

Odložené platby od Skip Pay již využívají vyšší stovky tisíc klientů. Na spadnutí je další expanze

16. 4. 2026

Stříbrné bydlení přitahuje investory. Nových domovů pro seniory v Česku přibývá, limitem je ale nedostatek personálu

15. 4. 2026

Ukazatel HDP už není relevantní, myslí si někteří analytici. V éře AI bude výkonnost ekonomik záviset na přístupu k výpočetnímu výkonu a čipům

15. 4. 2026

Tragédie na stadionu Hillsborough: Před 37 lety bylo během utkání k smrti umačkáno téměř sto fanoušků