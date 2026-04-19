Nová nabídka streamovacích služeb: Anakonda, Apex či Pechlátovi Šviháci

Apex
Žena se po bolestivé ztrátě sama vypraví do australské divočiny. S kajakem se snaží překonat bolest a vyzkoušet si, co všechno vydrží. Venku ovšem číhá rafinovaný a sadistický zabiják, který si z ní udělal lovnou zvěř. Nový thriller představí v hlavních rolích Charlize Theron a Tarona Egertona.
Anakonda
Doug (Jack Black) a Griff (Paul Rudd) chtějí udělat remake kultovního snímku Anakonda z roku 1997. S nízkým rozpočtem a pochybným personálem se vydávají do Amazonie a začínají točit. Situace se ale zkomplikuje v době, kdy se objeví skutečný obří had, který z celé produkce učiní holý boj o život. Vězte každopádně, že to bude sranda.
Kevin
Domácí kocour Kevin se po rozchodu svých majitelů rozhodne opustit pohodlný život a začít znovu. V útulku se seznámí se partou zvířecích outsiderů, načež postupně zjistí, že může být šťastný i bez lidí. Kevin prožívá sérii šílených dobrodružství, během kterých narazí také na ostatní zvířecí druhy. Za novým projektem stojí herečka Aubrey Plaza.
Prachová příšera
Osmileté Auroře se záhadně ztratila celá rodina, a tak se rozhodne vyhledat svého podivínského souseda, protože si myslí, že za zmizením jejích blízkých stojí příšera žijící pod postelí. Následně se společně noří se do temných zákoutí domu, kde se mísí fantazie s realitou, v důsledku čehož si postupně musí klást otázku, zda je příšera vůbec skutečná… Hlavní role se chopil Mads Mikkelsen, jemuž sekundují například Sigourney Weaver či David Dastmalchian.
Šviháci
Trojice přátel pravidelně míří do vyhlášených lázní, kde coby hudební kapela baví hosty a zároveň si užívají pánskou jízdu. Když se ale provalí, že jeden z nich má v lázních sedmiletého syna a musí se o něj starat, mění se najednou flám na otcovství na plný úvazek.