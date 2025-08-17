Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Peacemaker, únos britského politika nebo Mladá krev

Ondřej Novotný
Včera
Peacemaker s2
Autor: HBO Max

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 18. srpna?

Pod tlakem

Britské premiérce je při setkání s francouzskou prezidentkou unesen manžel, načež obě čelí vyhrožování a vydírání. A ačkoliv byly dříve považovány za silné lídryně, nyní se pod tíhou situace začínají hroutit. Dokáží oddělit své soukromé problémy od politiky, nebo je současný svět semele? V hlavních rolích Julie Delpy a Suranne Jones. 

Mrazivý thriller uvidíme na Netflixu 21. srpna. Zdroj: Youtube.com

Peacemaker

James Gunn úspěšně odstartoval nové DCU filmem Superman a nyní pokračuje s Peacemakerem. Hlavní hrdina v podání Johna Ceny získal stroj na procházení dimenzemi, díky kterému se setkává s několika novými přáteli i nepřáteli. Musí čelit Ricku Flagovi, jehož syna kdysi zabil, zároveň jej ale čeká i nábor do Gangu spravedlnosti. A bude to pořádná jízda!

Peacemaker se na HBO Max vrátí 22. srpna. Zdroj: Youtube.com

Želvy ninja: Mutantí chaos

Nejslavnější parta želvích hrdinů pod vedením mistra Třísky se vrací ve filmu, v němž čelí řadě zmutovaných zvířat. Čtveřice bojovníků musí New York ochránit před mnoha padouchy, naštěstí má ale k ruce April O'Neill a také několik nových spojenců  na stranu dobra se přidají dokonce i Rocksteady a Bebop. A těšit se můžeme na řadu skvělých dabérů, například Jackieho Chana, Ice Cubea, již zmíněného Johna Cenu nebo Paula Rudda. 

Prozatím poslední filmové Želvy ninja na HBO Max uvidíme 23. srpna. Zdroj: Youtube.com

Invaze

Jeden z nejoriginálnějších projektů o mimozemské invazi na Zemi pokračuje. Příběh přímo navazuje na konec druhé řady a odhaluje, že někteří z hrdinů jsou propojeni s kolektivní myslí mimozemského úlu. Dokáží právě oni zvrátit mimozemský útok?

Invaze na Apple TV+ pokračuje 22. srpna. Zdroj: Youtube.com

Mladá krev

Kriminálka Hradec Králové prochází generační obměnou. Postarší policista v podání Igora Bareše dostane k ruce nové kolegy, kteří mají jiné metody, chování a způsoby. Situace mu úplně nevyhovuje, v mladé krvi ale postupně začne vidět i pozitiva. V dalších rolích uvidíme Adama Ernesta, Simonu Lewandowskou či Kryštofa Hádka. 

Nová krimi odstartuje na prima+ 23. srpna. Zdroj: Youtube.com
