Nová nabídka streamovacích služeb: Peacemaker, únos britského politika nebo Mladá krev

Pod tlakem
Britské premiérce je při setkání s francouzskou prezidentkou unesen manžel, načež obě čelí vyhrožování a vydírání. A ačkoliv byly dříve považovány za silné lídryně, nyní se pod tíhou situace začínají hroutit. Dokáží oddělit své soukromé problémy od politiky, nebo je současný svět semele? V hlavních rolích Julie Delpy a Suranne Jones.
Peacemaker
James Gunn úspěšně odstartoval nové DCU filmem Superman a nyní pokračuje s Peacemakerem. Hlavní hrdina v podání Johna Ceny získal stroj na procházení dimenzemi, díky kterému se setkává s několika novými přáteli i nepřáteli. Musí čelit Ricku Flagovi, jehož syna kdysi zabil, zároveň jej ale čeká i nábor do Gangu spravedlnosti. A bude to pořádná jízda!
Želvy ninja: Mutantí chaos
Nejslavnější parta želvích hrdinů pod vedením mistra Třísky se vrací ve filmu, v němž čelí řadě zmutovaných zvířat. Čtveřice bojovníků musí New York ochránit před mnoha padouchy, naštěstí má ale k ruce April O'Neill a také několik nových spojenců – na stranu dobra se přidají dokonce i Rocksteady a Bebop. A těšit se můžeme na řadu skvělých dabérů, například Jackieho Chana, Ice Cubea, již zmíněného Johna Cenu nebo Paula Rudda.
Invaze
Jeden z nejoriginálnějších projektů o mimozemské invazi na Zemi pokračuje. Příběh přímo navazuje na konec druhé řady a odhaluje, že někteří z hrdinů jsou propojeni s kolektivní myslí mimozemského úlu. Dokáží právě oni zvrátit mimozemský útok?
Mladá krev
Kriminálka Hradec Králové prochází generační obměnou. Postarší policista v podání Igora Bareše dostane k ruce nové kolegy, kteří mají jiné metody, chování a způsoby. Situace mu úplně nevyhovuje, v „mladé krvi“ ale postupně začne vidět i pozitiva. V dalších rolích uvidíme Adama Ernesta, Simonu Lewandowskou či Kryštofa Hádka.