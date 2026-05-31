Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Mys hrůzy, další Vox Machina či Bob Dylan

Poldi
Lukas Podolski se narodil v Polsku, už v mládí se ale s rodinou přestěhoval do sousedního Německa, kde se postupně stal legendou. Jeden z hochů zlaté německé generace oslavil loni čtyřicetiny a letos ukončil profesionální kariéru. Nový dokument ukáže jeho vzestup, angažmá v milovaném Kolíně nad Rýnem, štace ve velkoklubech Bayernu, Arsenalu či Interu, ale také závěr kariéry v Górniku Zabrze, který aktuálně „Poldi“ vlastní. A dozvíme se celou řadu věcí…
Bob Dylan: Úplně neznámý
New York, šedesátá léta. Minnesotský hudebník Bob Dylan v podání Timothéeho Chalameta startuje svoji kariéru a postupně si podmaňuje hitparády. Ve filmu Jamese Mangolda je vidět jeho raketový vzestup korunovaný vystoupení na festivalu v Newportu, kde rock and rollem na folkové akci uhranul celý svět.
Legends of Vox Machina
Animovaná řežba na Amazonu spěje ke svému vrcholu. Do poslední série vstoupí i legendární Andy Serkis a naši hrdinové se ocitnou na nejrůznějších místech fantastického světa. Musí znovu spojit své síly a bojovat s padouchem Cider Kingem.
Mys hrůzy
Pamatujete na dva legendární snímky podle knihy Johna D. MacDonalda? Robert De Niro, Robert Mitchum, Gregory Peck a Nick Nolte z nich udělali bezmála kultovní díla. Režisér filmu z roku 1991, Martin Scorsese, spojil nyní síly s neméně slavným Stevenem Spielbergem, aby divákům naservírovali novou seriálovou verzi. Propuštěného vězně Maxe Cadyho si tentokráte zahraje Javier Bardem, jenž se bude mstít rovnou dvojici obhájců – manželskému páru Tomovi a Anně Bowdenovým v podání Patricka Wilsona a Amy Adams. A tvůrci slibují stylovou jízdu, klasiku v novém hávu.
Stříbrná cesta
Canal+ a deník Sport přináší nový dokument, ve kterém se zaměří na největší český fotbalový úspěch – stříbrné Euro 1996. Snímek připomene kvalifikaci, těžkou základní skupinu, Poborského dloubák i finále. Ve filmu vystoupí všichni zásadní hráči jako Pavel Kuka, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer a další.