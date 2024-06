Aktuální nabídka streamovacích služeb: Nové Star Wars, návrat Jeremyho Rennera a další Chlapec s parožím

Hitler a nacisté: Zlo na lavici obžalovaných

Netflix přichází s novým dokumentem, ve kterém detailně rozpitvá, jak to vlastně bylo s Hitlerovým uchopením moci v roce 1933. Zároveň se více dozvíme o nejbližším vůdcově okolí během světové války. Celý seriál je vyprávěn retrospektivně, přičemž se zaměřuje na každého z Hitlerových mužů, kteří stanuli před Norimberským tribunálem. Za šestidílným projektem stojí Joe Berlinger, hudbu k němu pak složil frontman kapely System of a Down Serj Tankian.



Autor: Netflix

Na Norimberské procesy na Netflixu nahlédneme 5. června.

Sweet Tooth: Chlapec s parožím





Adaptace úspěšného komiksu od DC míří do svého finále. Poté, co Gus odešel z Yellowstonu do Colorada a následně se vrátil, se nyní s přáteli vydává na Aljašku. V postapokalyptickém světě pátrá po své dlouho ztracené matce. Po Gusovi ale pátrá Helen Zhang a její dcera Rosie. Povede se Chlapci s parožím najít matku a zároveň v krutém světě přežít?



Autor: Netflix

Chlapec s parožím zakončí svoji netflixovskou pouť 6. června.

Manželé Stodolovi

Jaroslav a Dana Stodolovi mají po svatbě a rozhodnou se přilepšit si okradením seniora. Toho Jaroslav zabije a policie přijme smrt jako nešťastnou náhodu. Když to Stodolovým tak lehce prošlo, rozhodnou se podobné akce opakovat. Stávají se z nich jedni z nejkrutějších sériových vrahů naší historie. Snímek, který mapuje všechny jejich vraždy starších ročníků, se ale zároveň zaměřuje i na patologický vztah obou manželů.



Autor: CinemArt

Stodolovi na Netflix dorazí 5. června.

Vrah naoko

Glen Powell si díky druhému Top Gunu může role vybírat. Jako další projekt si nachystal černou komedii, ke které napsal i scénář. Powell se převtělí v Garyho Johnsona, univerzitního vyučujícího, který se shodou náhod stane naoko nájemným vrahem. Při jedné z akcí potká okouzlující Maddy Masters, která si ho najme k vraždě exmanžela. A i když mezi oběma přeskočí jiskra, stále je tu ještě ona nesplněná vražda. Jak tohle dopadne?



Autor: Netflix

Nový Powellův film na Netflix dorazí 7. června.

Am I Ok?

Více než dva roky po premiéře na Sundance míří nový film Dakoty Johnson na streaming. Hvězda nedávného komiksového propadáku Madame Web si v něm střihla Lucy, dvaatřicetiletou ženu, které se nedaří v lásce, načež si uvědomí, že je lesba. Za pomoci nejlepší kamarádky Jane se pokusí o coming out, což je po třicítce složité, a také o rande s ženami, což je v tomto věku ještě těžší. Jak se jí v novém životě povede?



Autor: Max

Na strasti lesbické lásky se na Maxu můžeme těšit 6. června.

Akolytka

Je období Vrcholné republiky, zhruba sto let před událostmi Skryté hrozby. Jediové se počítají na tisíce a nepřipouštějí si žádné ohrožení své pozice. Když ale dojde k vraždě jednoho z nich, rozjíždí mistr Jedi Sol vyšetřování, při kterém se střetne s nebezpečnou bojovnicí a bývalou členkou řádu Mae. Republika se rázem ocitá v ohrožení a vliv temné strany Síly stoupá. Dokáží Jediové v čele s mistry Kelnaccou a Indarou temnotu zastavit?



Autor: Disney+, Lucasfilm

První dva díly Akolytky debutují na Disney+ 5. června.

Starosta Kingstownu

Nezničitelný Jeremy Renner, který minulý rok přežil vážnou nehodu se sněhovým pluhem, se vrací na obrazovky ve třetí sérii svého úspěšného seriálu. Jeho Mike McLusky tentokráte bude čelit nebezpečným ruským gangsterům. A vrací se i Mikeův starý přítel Milo, který se rozhodně nechce znovu kamarádit. Zkrátka před McLuskym stojí největší výzva jeho kariéry. A půjde opravdu do tuhého!

Znovuzrozený Renner se vrátí 6. června na SkyShowtime.

Franta mimozemšťan

Poklid v typické české vísce jednoho dne naruší kosmické jevy. Podle místního amatérského astronoma dorazili na Zemi mimozemšťani, což mu ale policie i starosta odmítají věřit. Jistý Franta (Jakub Prachař) se každopádně chová podivně, čehož si všímá i jeho žena Božena (Tereza Ramba). Navíc do vsi doráží tajemná Rebeka (Kateřina Marie Fialová) a generál Sokol (Jiří Langmajer). Jak se to tedy má s přítomností mimozemského života?



Autor: CinemArt

Na Frantu se na Voyo můžeme těšit 8. června.