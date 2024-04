Nová nabídka streamovacích služeb: Fallout, Franklin nebo Purpurová barva

Good Times

Evansovi na první pohled vypadají jako typická černošská rodina. V Chicagu ale zažívají jednu šílenost za druhou. Nový projekt je animovaným remakem stejnojmenného seriálu, v němž v sedmdesátých letech zazářil John Amos.



Autor: Netflix

Nový netflixovský seriál debutuje 12. dubna.

Bullet Train





Nájemný zabiják Beruška (Brad Pitt) se snaží své kšefty řešit mírumilovně. Pak se ale v jednom vlaku jedoucím Japonskem potká s dalšími zabijáky. Teď je jen na něm, aby dostál svým zásadám a splnil zakázku. Ve společnosti ostatních elitních vrahů to každopádně bude mít velice složité. Snímek vznikl podle slavné knihy Kótara Isaky.



Autor: Sony Pictures

Do vlaku s Bradem Pittem na Netflixu nastoupíme 9. dubna.

Perinbaba a dva světy

V osmdesátých letech režisér Juraj Jakubisko natočil slavnou pohádku Perinbaba, ve které si zahrála i tehdejší italská star Giuletta Masina. Dalších téměř čtyřicet let poté Jakubisko chystal pokračování, které nakonec dokončili až další tvůrci po jeho skonu. Hlavní postavou tohoto sequelu je syn hlavních hrdinů z jedničky Lukáš. Ten se vydává do světa na zkušenou a potkává se s Perinbabou i Smrtkou Zubatou. Postupně vyrazí najít zemi Hojnosti a potká se s divoženkami či havraními bojovníky. Jeho pravý osud ale musí najít jen on sám.



Autor: Bontonfilm

Bestie

Doktor Nate Daniels (Idris Elba) nedávno ztratil ženu. Ve snaze překonat ztrátu vezme své dvě dospívající dcery do jižní Afriky, kde svou milou kdysi poznal. I když je na výpravě divočinou doprovází zkušený zoolog, brzy narazí na krvelačného lva. Šelma se kdysi střetla s pytláky a od té doby nenávidí lidi. Nate s dcerkami by proti vraždícímu lvovi neměli mít šanci, rozhodnou se ale o svůj život bojovat…



Autor: Universal Pictures

Elbův boj se lvem uvidíme na Netflixu 14. dubna.

Purpurová barva

Kultovní román Alice Walkerové sleduje příběh černošské dívky Celie. Ta je v roce 1909 násilně provdána za místního farmáře. Pak se ale zamiluje a v následujících letech zažívá celou řadu dalších příhod. Vše se točí i okolo jejího vztahu se sestrou Nettie nebo její kamarádkou Sophií a kulminuje v roce 1947, kdy se s Nettie a dalšími známými znovu setká. Film je remakem Spielbergova projektu z roku 1985, na letošních Oscarech bojovala o cennou sošku představitelka Sophie Danielle Brooks.



Autor: Warner Bros.

Novou verzi Purpurové barvy uvidíme na HBO Max 12. dubna.

Fallout

Herní série Fallout patří mezi nejlepší a nejprodávanější vůbec. Po letech příprav se pak konečně dočká seriálové adaptace. Země je zdecimována nukleárními válkami a okolí Los Angeles je krajně nebezpečné. Tamní obyvatelé se schovávají v podzemních krytech před radiací nebo mutanty. Někteří obyvatelé těchto krytů zvaných Vaulty se rozhodli obnovit civilizaci na povrchu. Je to ale v nepřátelském světě vůbec možné?



Autor: Amazon MGM Studios

Do světa Falloutu zamíříme na Amazon Prime Video 11. dubna.

Franklin

Píše se prosinec 1776. Benjamin Franklin je v zámoří uznávaným vědcem, který se proslavil hlavně díky svým pokusům s elektřinou. Po začátku americké války za nezávislost se ale rozhodne vypravit do Evropy na tajnou misi. Ve Francii musí získat podporu pro vznik nového mocného státu na východním pobřeží. Sám ale ví, že to bude nebezpečné. Franklina si v nové minisérii zahraje držitel Oscara a představitel slavného hereckého rodu Michael Douglas.



Autor: Apple TV+

Franklinova francouzská mise začne na Apple TV+ 12. dubna.

Argylle

Spisovatelka Elly Conway (Bryce Dallas Howard) je světovou špičkou v tvorbě špionážní literatury. Její hrdina agent Argylle (Henry Cavill) je miláčkem fanoušků a každá jeho kniha trhá rekordy v prodejnosti. Když ale Elly v jedné ze svých posledních knih odhadne plány světové zločinecké organizace, octne se její život v ohrožení. Naštěstí pro ni se na scéně objeví agent Aidan Wilde (Sam Rockwell), který jí postupně vyjeví pravdu. Nový film režiséra Matthewa Vaughna je plný nejrůznějších zvratů a nejhvězdnějších herců. Vedle uvedené trojice v něm větší či menší role ztvárnili také Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, John Cena, Richard E. Grant nebo Dua Lipa.



Autor: Apple TV+, Universal Pictures

Za tajnými agenty se vydáme 12. dubna. A to jen na Apple TV+.

Lítá v tom

Tomáš Dianiška patří mezi naše současné nejúspěšnější divadelní režiséry, přičemž loni pak konečně debutoval i na filmovém poli. Romantická komedie Lítá v tom vychází z maďarského originálu a sleduje hlavního hrdinu, který se snaží udělat radost umírající mamince tím, že si konečně našel partnerku. Když se ale maminka vykurýruje, musí náš hrdina čelit nejrůznějším karambolům, aby se z pavučiny lží vymanil. V hlavních rolích uvidíme Kryštofa Hádka, Kristinu Svarinskou nebo Taťjanu Medveckou.



Autor: Bontonfilm

Lítat začneme už 14. dubna na Voyo.

Batman se vrací & další

A zapomínat nesmíme ani na Warner TV. Ta i ve svém druhém dubnovém týdnu nabídne bohatý program. Jestli jsme výše zmínili novou verzi slavného filmu Purpurová barva, tak Warneři nabídnou 12. dubna i originál. V neděli 14. dubna pak Michael Keaton coby Batman udeří na padoucha Tučňáka v kultovním Burtonově počinu Batman se vrací. A pro milovníky sci-fi je tu klasika Michaela Crichtona Westworld z roku 1973, ve které si mechanického kovboje zahrál Yul Brynner.



Autor: Warner Bros.

Warner TV uvede své projekty v různé dny vždy od osmi hodin večer.