Nová nabídka streamovacích služeb: Nová disneyovka, návrat posádky Discovery nebo detektivka s Colinem Farrellem

Ripley

Šedesátá léta. Tom Ripley (Andrew Scott) rozhodně nepatří mezi smetánku, ale díky náhodě si jej najme bohatý byznysmen. Ripleyho cílem je najít podnikatelova syna, jenž vyrazil do Itálie a nechce se vrátit domů. Když se ale Ripley se synkem potká, vpluje do světa zbohatlíků. Jak se s tím popasuje? Seriál vychází z populární knihy Talentovaný pan Ripley, jenž byl zfilmován na sklonku devadesátých let.



Autor: Netflix

Minisérie Ripley na Netflix dorazí 4. dubna.





Labyrint

Režisér Wes Ball nám zanedlouho naservíruje další díl Planety opic, proto je nejvyšší čas si zopakovat něco z jeho dřívější tvorby. Na Netflix aktuálně míří série Labyrint, jež vznikla na motivy děl spisovatele Jamese Dashnera a sleduje příběh skupiny chlapců, kteří se snaží prolomit tajemný labyrint a ztracené město a konečně uprchnout na svobodu. Filmová série slavila úspěchy a Ball se díky ní stal režijní celebritou.



Autor: 20th Century Fox

Labyrint na Netflixu uvidíme 1. dubna.

Nene

Jordan Peele dříve exceloval jako komik, v roce 2017 se ale pustil do režírování a od těch dob jsme se od něj dočkali už trojice povedených snímků. Tím prozatím posledním je film Nene, ve kterém se v hlavní roli objevuje režisérův oblíbenec Daniel Kaluuya. Coby OJ Haywood spatří na nebi nad svou farmou podivuhodný výjev, který zabil jeho otce. Zda se jednalo o přílet UFO, nebo o jiný nadpřirozený jev, není jisté. K farmě rodiny Haywoodů se brzy sjíždí záhadologové a hledí k nebi. OJ a jeho manželka se snaží na nebesa nedívat, neboť se bojí, že i je by mohli mimozemšťané unést. Co když se tím ale stávají pro mimozemské návštěvníky o to zajímavější kořistí?



Autor: Universal Pictures

Prozatím poslední film Jordana Peela uvidíme na Netflixu od 7. dubna.

Přání

Mladičká dívka Asha vysloví jednoho dne takové přání, že ho vyslechne mocná bytost, která si říká Hvězda. Přátelství s Hvězdou si ale Asha užije jen krátce. Na scéně se totiž objeví padouch Magnifico, vládce říše Rosas, který ohrožuje Ashu i její přátele. Asha s Hvězdou musí spojit vůli odvážného člověka a hvězdnou magii, aby zloducha zastavily. Jeden z nejnovějších animovaných projektů Walta Disneyho nabízí jako již tradičně slušné dabingové obsazení. Hlavní role si střihli Ariana DeBose, Chris Pine nebo Alan Tudyk.



Autor: Walt Disney Animation

Přání debutuje na Disney+ 3. dubna.

Sugar

John Sugar (Colin Farrell) patří mezi nejlepší soukromé detektivy v Los Angeles. V neonoirově laděném dobrodružství je najat jedním z nejvlivnějších hollywoodských producentů na poměrně delikátní úkol. Jeho cílem je totiž najít producentovu ztracenou vnučku. Jenže ve městě číhá spousta překážek od filmového byznysu přes drogové dealery nebo zmanipulované svědky. Zvládne Sugar vnučku najít?



Autor: Apple TV+

Farrellova detektivka odstartuje na Apple TV+ 5. dubna.

Star Trek: Discovery

Posádka vesmírné lodi Discovery se vrací v závěrečné páté sérii. Kapitánka Burnhamová i její podřízení nadále operují ve 32. století, tedy téměř 900 let po událostech původního seriálu. Jejich cílem je rozklíčovat desetiletí staré tajemství a nalézt největší poklad v celé galaxii. Poslední dobrodružství lodi Discovery předznamená chystaný filmový spin-off Sekce 31 a svým způsobem i třetí řadu Úžasných nových světů.

Discovery vyrazí na svoji poslední plavbu 5. dubna na SkyShowtime.

Start kanálu Warner TV

V úterý 2. dubna spustí Warner Bros. pro Českou republiku vysílání televizní stanice Warner TV. Na té budou vysílány seriály a filmy od WB, včetně těch nejnovějších hitů. V prvních měsících nabídne WB TV například sci-fi úterky, páteční trháky nebo neděle se superhrdiny. Vedle toho se můžeme těšit na seriály Roswell: Nové Mexiko či Smallville.



Autor: Warner Bros.

Stanice Warner Bros. TV bude celostátně spuštěna 2. dubna.