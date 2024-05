Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Bridgertonových, videohra z období inkvizice nebo krvavý český horor

Bridgertonovi

Nejúspěšnější červená knihovna současnosti se vrací už s třetí řadou. Po plese Lady Feathering se Penelope propadá do depresí, protože Colin si ji nechce vzít. Nyní je ale rozhodnuta konečně si najít pořádného ženicha. Jenže to musí být muž, který ji nechá žít i její druhý život Lady Whistledown. Co když se ale polepšený Colin šance na Penelope nehodlá vzdát?



Autor: Netflix

První půlka nových Bridgertonových dorazí na Netflix 16. května.





Krvavý Johann

Leoš Kyša alias František Kotleta patří mezi nejlepší tuzemské autory sci-fi & fantasy. Na motivy některých jeho povídek loni vznikl snímek Krvavý Johann, který ukazuje, co by se mohlo v Praze stát, kdyby se z hlubin pekelných vrátil Johannes Faust. Muž, který propadl Peklu, začíná hlavní město terorizovat za pomoci nemrtvých, přičemž jediný, kdo ho může zastavit, je jeho bývalka Markétka. V krvavém béčku se v hlavních rolích objevují Marek Holý, Martina Babišová nebo Jan Dolanský.



Autor: Bontonfilm

Pražská jatka na Netflixu začnou 15. května.

Samaritán

Sly Stallone to už coby superhrdina zkoušel v devadesátých letech, jeho pojetí Soudce Dredda ale neuspělo. K žánru se pak vrátil u Marvelu i DC, největší šanci ale dostal ve snímku Samaritán, který předloni uvedl Amazon a v jehož případě se už nyní pracuje na pokračování. Ve filmu se Sly objevuje jako vysloužilý hrdina, jenž se musí vrátit do akce, aby zachránil svého největšího fanouška. Dokáže ale v boji s mocnými zločinci i po letech na odpočinku uspět?



Autor: Amazon Studios

Samaritánův příběh uvidíme na HBO Max 17. května.

Za hranicí

Josh Brolin se vrací jako rančer Royal Abbott, který v minulé sérii odkryl až kosmickou záhadu ve Wyomingu. Nespokojen s absencí odpovědí na všechny otázky se Royal vydává pátrat po původu tajuplné díry na svém pozemku. A jelikož při tom bude cestovat časem, dá se očekávat i několik paradoxů. Tvůrci znovu slibují poctu klasickým westernům, na ni ovšem naroubují klasickou sci-fi zápletku.



Autor: Amazon Studios

Josh Brolin se na Amazon Prime Video vrátí 16. května.

Velký doutník

Skupina Černých panterů, která v USA působila v letech 1966–1982 a sdružovala černošské komunisty, se už v minulosti stala látkou pro filmové nebo seriálové tvůrce (připomeňme například snímky Jidáš a černý Mesiáš nebo Chicagský tribunál). Nyní se do příběhu zakladatele této skupiny Hueyho P. Newtona pouští seriál Velký doutník. V něm uvidíme, jak se Huey spojuje s hollywoodským levicovým producentem Bertem Schneiderem, aby uprchl ze Států. Jeho cílem je Kuba, jde po něm ale několik agentů FBI. Zvládne mocný muž z Hollywoodu černošskému aktivistovi pomoct? V hlavních rolích uvidíme Andrého Hollanda a Alessandra Nivolu.



Autor: Apple TV+

Do světa Černých panterů na Apple TV+ pronikneme 17. května.

Assassin's Creed

Je tomu už sedmnáct let, co studio Ubisoft vydalo první hru ze série Assasin's Creed. Od té doby se ze série stal globální fenomén a hráči prozkoumali například Peloponnéskou válku, pád Ptolemaiovské říše, Velkou francouzskou revoluci nebo období španělské inkvizice. A právě do poslední zmíněné epochy umístil režisér Justin Kurzel i filmové zpracování slavné ságy. To pojednává o vrahovi Callumu Lynchovi (Michael Fassbender), který je organizací Abstergo, tedy novodobými templáři, osvobozen z vězení. Nyní se musí pomocí zařízení animus převtělit do svého předka, jenž působil během inkvizice v Granadě a Seville. Jeho cílem je najít stopy po mocném artefaktu nazývaném Jablko ráje. Jak si ale Callum postupně uvědomuje, Abstergo chce tento předmět využít k ovládnutí světa. A to ani usvědčený vrah nemůže dopustit!



Autor: 20th Century Fox

Do světa války asasínů s templáři na Voyo zamíříme 19. května.