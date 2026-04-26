Nová nabídka streamovacích služeb: Muž v ohni, hororová komedie z Nové Anglie či akčňák s Wahlbergem

Muž v ohni
Bývalý žoldák speciálních jednotek se snaží začít znovu. Když je ale ohrožena dospívající dívka, vezme ji pod svá křídla a vyráží na další pomstychtivou cestu, při níž bude muset čelit i svým démonům. Seriál s Yahyou Abdulem-Mateenem II vznikl podle románu A.J. Quinnella, z něhož vychází i stejnojmenný film s Denzelem Washingtonem.
Další nebezpečná laskavost
Stephanie se znovu shledává s tajemnou Emily, kterou kdysi dostala do basy. Na Capri se má Emily vdát za bohatého Itala, když ale luxusní oslavu naruší vražda, rozbíhá se kolotoč Stephaniiných problémů naplno. Co má tentokrát Emily za lubem?
Widow's Bay
Městečko v Nové Anglii upadá, proto se jej jednoho dne místní starosta rozhodne předělat na turistickou destinaci. Místní ovšem věří, že je jejich místo prokleté. Jakmile se začnou dít podivné věci, musí starosta řešit nejen pověry, ale i děsivé tajemství, které se dostalo na povrch.
Bratrstvo nesmrtelných
Evan McCauley (Mark Wahlberg) trpí vizemi a má schopnosti, které se nikdy neučil. Postupně zjišťuje, že se jedná o vzpomínky minulých životů a přidává se ke skupině Infinite. Spolu s nimi musí zastavit jinou skupinu nesmrtelných bojovníků, kterým velí charismatický zloduch v podání Chiwetela Ejiofora.
Život k sežrání
Dvanáctiletý Ben miluje hudbu, ale také jídlo, co že je na něm sakra znát. Jednoho dne se zamiluje do své spolužačky Kláry a rozhodne se výrazně zhubnout. Naštěstí má k ruce spoluhráče s kapely i starostlivou maminku. Animovaný snímek Kristiny Dufkové sází na dabing předních herců Davida Novotného, Táni Vilhelmové či Kláry Melíškové.