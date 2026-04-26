Nová nabídka streamovacích služeb: Muž v ohni, hororová komedie z Nové Anglie či akčňák s Wahlbergem

Ondřej Novotný
Dnes
Man on Fire
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 27. dubna?

Muž v ohni

Bývalý žoldák speciálních jednotek se snaží začít znovu. Když je ale ohrožena dospívající dívka, vezme ji pod svá křídla a vyráží na další pomstychtivou cestu, při níž bude muset čelit i svým démonům. Seriál s Yahyou Abdulem-Mateenem II vznikl podle románu A.J. Quinnella, z něhož vychází i stejnojmenný film s Denzelem Washingtonem.

Yahya vezme Netflix útokem 30. dubna. Zdroj: Youtube.com

Další nebezpečná laskavost

Stephanie se znovu shledává s tajemnou Emily, kterou kdysi dostala do basy. Na Capri se má Emily vdát za bohatého Itala, když ale luxusní oslavu naruší vražda, rozbíhá se kolotoč Stephaniiných problémů naplno. Co má tentokrát Emily za lubem?


Blake Lively a Anna Kendrick se na HBO Max objeví 1. května. Zdroj: Youtube.com

Widow's Bay

Městečko v Nové Anglii upadá, proto se jej jednoho dne místní starosta rozhodne předělat na turistickou destinaci. Místní ovšem věří, že je jejich místo prokleté. Jakmile se začnou dít podivné věci, musí starosta řešit nejen pověry, ale i děsivé tajemství, které se dostalo na povrch. 

Do Nové Anglie na Apple TV+ zavítáme 29. dubna. Zdroj: Youtube.com

Bratrstvo nesmrtelných

Evan McCauley (Mark Wahlberg) trpí vizemi a má schopnosti, které se nikdy neučil. Postupně zjišťuje, že se jedná o vzpomínky minulých životů a přidává se ke skupině Infinite. Spolu s nimi musí zastavit jinou skupinu nesmrtelných bojovníků, kterým velí charismatický zloduch v podání Chiwetela Ejiofora. 

Nesmrtelní debutují na Canal+ 3. května. Zdroj: Youtube.com

Život k sežrání 

Dvanáctiletý Ben miluje hudbu, ale také jídlo, co že je na něm sakra znát. Jednoho dne se zamiluje do své spolužačky Kláry a rozhodne se výrazně zhubnout. Naštěstí má k ruce spoluhráče s kapely i starostlivou maminku. Animovaný snímek Kristiny Dufkové sází na dabing předních herců Davida Novotného, Táni Vilhelmové či Kláry Melíškové. 

Animovaný film s hvězdným obsazením uvidíme na OnePlay 1. května. Zdroj: Youtube.com
