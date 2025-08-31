Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Lilo a Stitch, Wednesday či novinka s Robin Wright

Ondřej Novotný
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Lilo & Stitch
Autor: Walt Disney Pictures

Netflix a Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 1. září?

Wednesday

Wednesday se probouzí z bezvědomí a ve vizích vidí bývalou ředitelku Weems. Hlavní hrdinka musí čelit nebezpečím, která na Nevermoru stále číhají, a také se musí vypořádat s učitelkou Rosaline (Lady Gaga), která je tajemná jak příslovečný hrad v Karpatech. 

Wednesday na Netflixu pokračuje 3. září. Zdroj: Youtube.com

Den zúčtování

Neowesterny, tedy westerny odehrávající se v současnosti, se v poslední době moc netočí, Den zúčtování je čestnou výjimkou. Vypráví příběh spojenectví federálního maršála s místním šerifem ve snaze dopadnout zločinecký pár. Vzhledem k tomu, že manžela hraje ranař Scott Adkins, se dá očekávat zběsilá akční jízda. V dalších rolích uvidíme Billyho Zanea nebo Zacha Roeriga. 

Nový neowestern už je v nabídce HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Lilo a Stitch

Havajská holčička Lilo adoptuje namísto psa mimozemskou bytost jménem Stitch, který byl navržen jako destruktivní experiment. Mezi dívenkou a ufonem se nicméně rozroste velké přátelství. Může se Stitch stát pevnou součástí rodiny malé Lilo?

Remake Lilo a Stitch uvidíme na Disney+ 3. září. Zdroj: Youtube.com

The Runarounds

Čerstvě vystudovaná parta školáků si v Severní Karolíně založí rockovou kapelu. Ve svém věku začínají její členové žít jako rockové hvězdy a zkouší alkohol, sex a sem tam i nějakou tu drogu. Projekt sleduje dospívání včetně prvních lásek, unikátní je pak v tom, že kapela opravdu existuje a hraje v něm samu sebe. 

CIF25

Nový seriál na Amazon Prime Video začne 1. září. Zdroj: Youtube.com

Až na dno

Hudební magnát David King (Denzel Washington) se jednoho dne dozví, že únosci omylem unesli syna jeho řidiče, když chtěli dopadnout právě Kingova potomka. David tedy čelí morálnímu rozporu – má se pokusit zachránit dítě, nebo ztratit obrovskou kupu peněz? Snímek natočil slavný režisér Spike Lee na motivy klasiky Akiry Kurosawy.

Novinka s Denzelem Washingtonem debutuje na Apple TV+ 5. září. Zdroj: Youtube.com

Zrádci

Úspěšná reality show se vrací na obrazovky prima+. Na hrad Křivoklát se znovu sjedou soutěžící a začne střet věrných se zrádci. Mezi účinkující se tentokrát zařadí moderátor Čestmír Strakatý nebo MMA zápasník Partik Kincl, moderátorem nadále zůstává charismatický Vojta Kotek. 

Oblíbená reality show pokračuje na prima+ 7. září. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata: