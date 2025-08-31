Nová nabídka streamovacích služeb: Lilo a Stitch, Wednesday či novinka s Robin Wright

Wednesday
Wednesday se probouzí z bezvědomí a ve vizích vidí bývalou ředitelku Weems. Hlavní hrdinka musí čelit nebezpečím, která na Nevermoru stále číhají, a také se musí vypořádat s učitelkou Rosaline (Lady Gaga), která je tajemná jak příslovečný hrad v Karpatech.
Den zúčtování
Neowesterny, tedy westerny odehrávající se v současnosti, se v poslední době moc netočí, Den zúčtování je čestnou výjimkou. Vypráví příběh spojenectví federálního maršála s místním šerifem ve snaze dopadnout zločinecký pár. Vzhledem k tomu, že manžela hraje ranař Scott Adkins, se dá očekávat zběsilá akční jízda. V dalších rolích uvidíme Billyho Zanea nebo Zacha Roeriga.
Lilo a Stitch
Havajská holčička Lilo adoptuje namísto psa mimozemskou bytost jménem Stitch, který byl navržen jako destruktivní experiment. Mezi dívenkou a ufonem se nicméně rozroste velké přátelství. Může se Stitch stát pevnou součástí rodiny malé Lilo?
The Runarounds
Čerstvě vystudovaná parta školáků si v Severní Karolíně založí rockovou kapelu. Ve svém věku začínají její členové žít jako rockové hvězdy a zkouší alkohol, sex a sem tam i nějakou tu drogu. Projekt sleduje dospívání včetně prvních lásek, unikátní je pak v tom, že kapela opravdu existuje a hraje v něm samu sebe.
Až na dno
Hudební magnát David King (Denzel Washington) se jednoho dne dozví, že únosci omylem unesli syna jeho řidiče, když chtěli dopadnout právě Kingova potomka. David tedy čelí morálnímu rozporu – má se pokusit zachránit dítě, nebo ztratit obrovskou kupu peněz? Snímek natočil slavný režisér Spike Lee na motivy klasiky Akiry Kurosawy.
Zrádci
Úspěšná reality show se vrací na obrazovky prima+. Na hrad Křivoklát se znovu sjedou soutěžící a začne střet věrných se zrádci. Mezi účinkující se tentokrát zařadí moderátor Čestmír Strakatý nebo MMA zápasník Partik Kincl, moderátorem nadále zůstává charismatický Vojta Kotek.