Nová nabídka streamovacích služeb: Ed Gein, sci-fi první světová válka či Chad Powers

Monstrum: Příběh Eda Geina
Ed Gein žije v odlehlé oblasti státu Wisconsin v padesátých letech minulého století. Pod silným tlakem své matky se snaží žít stranou společnosti, načež jeho chování nabírá stále většího stádia bizarnosti. Vykrádá hroby, vyrábí si předměty z částí těl a postupně se z něj stává Monstrum. Hlavní role úchylného Geina se ujal Charlie Hunnam.
Chad Powers
Russ Holliday (Glen Powell) býval hvězdou univerzitního fotbalu. Jednoho dne ale přišel o vše, když se nezachoval zrovna nejlépe. Po osmi letech se vrací s novou identitou Chada Powerse s protézou nosu a parukou a snaží se začít znovu. Jako Powers čelí skepticismu koučů i vlastní minulosti, uvidíme tedy, jak se mu v obnovené kariéře zadaří.
Play Dirty
Parker (Mark Wahlberg) je zkušený zloděj, který chystá největší kšeft svého života. Dává dohromady gang zlodějů a pokouší se uloupit poklad vylovený z hlubin moří. Do všeho se ale vloží newyorská mafie… Vedle Wahlberga se ve filmu na motivy románů od Richarda Starka objeví Rosa Salazar či LaKeith Stanfield.
Autobus naděje
Kalifornii zasáhly silné požáry a jeden školní autobus je během nich s dvaadvaceti dětmi uvězněn v plamenech. Jeho řidič a třídní učitelka musí riskovat vše, aby děti zachránili. Film vznikl na motivy skutečných událostí a hlavní role si v něm zahrají Matthew McConaughey a America Ferrera.
Ochránci
V Evropě zuří první světová válka. Francouzský voják Gabriel Ferraud je zraněn v bitvě a prohlášen za mrtvého. Ve skutečnosti ale míří do tajného programu supervojáků, aby byl nasazen do boje s podobně vylepšenými německými „soldáty“. Kombinace historických reálií a sci-fi vznikla na motivy komiksů Xaviera Dorisona a Enrique Breccii.