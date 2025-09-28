Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Ed Gein, sci-fi první světová válka či Chad Powers

Ondřej Novotný
Dnes
Monstrum: Ed Gein
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 29. září?

Monstrum: Příběh Eda Geina

Ed Gein žije v odlehlé oblasti státu Wisconsin v padesátých letech minulého století. Pod silným tlakem své matky se snaží žít stranou společnosti, načež jeho chování nabírá stále většího stádia bizarnosti. Vykrádá hroby, vyrábí si předměty z částí těl a postupně se z něj stává Monstrum. Hlavní role úchylného Geina se ujal Charlie Hunnam. 

Další monstrum na Netflixu uvidíme 3. října. Zdroj: Youtube.com

Chad Powers

Russ Holliday (Glen Powell) býval hvězdou univerzitního fotbalu. Jednoho dne ale přišel o vše, když se nezachoval zrovna nejlépe. Po osmi letech se vrací s novou identitou Chada Powerse s protézou nosu a parukou a snaží se začít znovu. Jako Powers čelí skepticismu koučů i vlastní minulosti, uvidíme tedy, jak se mu v obnovené kariéře zadaří. 

Novinka s Glenem Powellem na Disney+ dorazí 30. září. Zdroj: Youtube.com

Play Dirty

Parker (Mark Wahlberg) je zkušený zloděj, který chystá největší kšeft svého života. Dává dohromady gang zlodějů a pokouší se uloupit poklad vylovený z hlubin moří. Do všeho se ale vloží newyorská mafie… Vedle Wahlberga se ve filmu na motivy románů od Richarda Starka objeví Rosa Salazar či LaKeith Stanfield. 

Mark Wahlberg a Shane Black na Amazon Prime Video spojí síly 1. října. Zdroj: Youtube.com

Autobus naděje

Kalifornii zasáhly silné požáry a jeden školní autobus je během nich s dvaadvaceti dětmi uvězněn v plamenech. Jeho řidič a třídní učitelka musí riskovat vše, aby děti zachránili. Film vznikl na motivy skutečných událostí a hlavní role si v něm zahrají Matthew McConaughey a America Ferrera. 

Matthew McConaughey svou novinku na Apple Tv+ představí 3. října. Zdroj: Youtube.com

Ochránci

V Evropě zuří první světová válka. Francouzský voják Gabriel Ferraud je zraněn v bitvě a prohlášen za mrtvého. Ve skutečnosti ale míří do tajného programu supervojáků, aby byl nasazen do boje s podobně vylepšenými německými „soldáty“. Kombinace historických reálií a sci-fi vznikla na motivy komiksů Xaviera Dorisona a Enrique Breccii. 

Sci-fi první světová válka na Canal+ vypukne 29. září. Zdroj: Youtube.com
