Nová nabídka streamovacích služeb: JFK mladší, komedie s Pechlátem či 28 let poté

Ondřej Novotný
Dnes
28 Years Later
Autor: Sony Pictures

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 9. února?

Něco za něco

Úspěšný architekt Daniel dokončil návrh mrakodrapu, ve stejnou chvíli se ale jeho žena dozví krutou diagnózu – potřebuje novou ledvinu. Daniel se ocitá před těžkou volbou: má darovat ledvinu, či se zdráhat a ohrozit svůj vztah? Hořká komedie sleduje zkoušku lásky, přátelství a osobních dilemat.

Pechlátova novinka dorazí na Netflix 11. února. Zdroj: Youtube.com

28 let poté

Režisér Danny Boyle a scenárista Alex Garland se po letech vrací k zombie tématu, v němž znovu ukazují krutou realitu Velké Británie odříznuté od zbytku Evropy. Hlavní hrdina se vydává hledat lék pro svoji nemocnou matku, během čehož potká celou řadu infikovaných nepřátel, ale i lidských zloduchů. Snímek je koncipován jako začátek nové trilogie v sérii, letos na něj navázal Chrám z kostí s Ralphem Fiennesem v hlavní roli. 

Úspěšné pokračování Boyleova kultu debutuje na HBO Max 13. února. Zdroj: Youtube.com

Love Story: JFK Jr. a Carolyn Bessette

Oblíbený tvůrce Ryan Murphy představuje svůj nový projekt, který se soustředí na vášnivý a mediálně sledovaný vztah JFK Jr. a Carolyn Bessette-Kennedy. Zaměřuje se na jejich první setkání, manželství plné pozornosti veřejnosti i tragickou smrt roku 1999. Čeká nás intimní pohled na svazek pod drobnohledem i několik historických reálií. 

MM26_socky

Příběh plný lásky na Disney+ dorazí 12. února. Zdroj: Youtube.com

Navždy s tebou?

Larry (Miles Teller) se po smrti octne na zvláštním místě, kde může za úplatu získat různý posmrtný život. Má týden na to, aby se rozhodl, s kým věčnost stráví. Když se objeví jeho žena Joan (Elizabeth Olsen), zdá se být jasno. Po chvilce ale v posmrtném životě oba potkají Luka (Callum Turner), jenž býval Joaninou láskou a čeká na ni 67 let. Pro koho se asi Joan rozhodne?

Netradiční romantická komedie debutuje na Apple TV+ 13. února. Zdroj: Youtube.com

Fénické spiknutí

Wes Anderson sebral své herecké oblíbence a natočil temnou komedii o otci a dceři, kteří společně provozují rodinný podnik v záplavě morálně pochybných rozhodnutí. A je z toho typický režisérův snímek plný výstředních postav, pastelových barev i symetrických záběrů. V hlavních rolích se představují Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch a Michael Cera.

Andersonova novinka na SkyShowtime dorazí 12. ledna. Zdroj: Youtube.com
