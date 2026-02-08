Nová nabídka streamovacích služeb: JFK mladší, komedie s Pechlátem či 28 let poté

Něco za něco
Úspěšný architekt Daniel dokončil návrh mrakodrapu, ve stejnou chvíli se ale jeho žena dozví krutou diagnózu – potřebuje novou ledvinu. Daniel se ocitá před těžkou volbou: má darovat ledvinu, či se zdráhat a ohrozit svůj vztah? Hořká komedie sleduje zkoušku lásky, přátelství a osobních dilemat.
28 let poté
Režisér Danny Boyle a scenárista Alex Garland se po letech vrací k zombie tématu, v němž znovu ukazují krutou realitu Velké Británie odříznuté od zbytku Evropy. Hlavní hrdina se vydává hledat lék pro svoji nemocnou matku, během čehož potká celou řadu infikovaných nepřátel, ale i lidských zloduchů. Snímek je koncipován jako začátek nové trilogie v sérii, letos na něj navázal Chrám z kostí s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
Love Story: JFK Jr. a Carolyn Bessette
Oblíbený tvůrce Ryan Murphy představuje svůj nový projekt, který se soustředí na vášnivý a mediálně sledovaný vztah JFK Jr. a Carolyn Bessette-Kennedy. Zaměřuje se na jejich první setkání, manželství plné pozornosti veřejnosti i tragickou smrt roku 1999. Čeká nás intimní pohled na svazek pod drobnohledem i několik historických reálií.
Navždy s tebou?
Larry (Miles Teller) se po smrti octne na zvláštním místě, kde může za úplatu získat různý posmrtný život. Má týden na to, aby se rozhodl, s kým věčnost stráví. Když se objeví jeho žena Joan (Elizabeth Olsen), zdá se být jasno. Po chvilce ale v posmrtném životě oba potkají Luka (Callum Turner), jenž býval Joaninou láskou a čeká na ni 67 let. Pro koho se asi Joan rozhodne?
Fénické spiknutí
Wes Anderson sebral své herecké oblíbence a natočil temnou komedii o otci a dceři, kteří společně provozují rodinný podnik v záplavě morálně pochybných rozhodnutí. A je z toho typický režisérův snímek plný výstředních postav, pastelových barev i symetrických záběrů. V hlavních rolích se představují Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch a Michael Cera.