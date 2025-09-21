Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Guinnessovi, marvelovské zombie či Král Tulsy

Ondřej Novotný
Dnes
Zombie z Marvelu
Autor: Disney+, Marvel Studios Animation

Netflix a Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 22. září?

Rod Guinnessů

Po Ganzích z Birminghamu přichází Steven Knight s novým seriálem z prostředí slavného pivovaru. Po smrti Benjamina Guinnesse, za nějž zažil podnik svůj první velký úspěch, musí čtyři jeho potomci pokračovat v jeho odkazu. V Dublinu 19. století se rozjíždí příběh plný intrik a odklonů od tradic.

Dům Guinnessů na Netflix dorazí 25. září. Zdroj: Youtube

Nezvladatelní

Policejní důstojnice Alex Dempsey se s těhotnou manželkou přesouvá do města Tall Pines, kde brzy zjistí, že místní zvláštní škola skrývá nejedno tajemství. To největší má místní ředitelka Evelyn Wade, proto ji bude třeba prošetřit… 

Rovněž novinku Toni Collette uvidíme na Netflixu 25. září. Zdroj: Youtube

Zombie z Marvelu

Po událostech jedné epizody seriálu Co kdyby…? se vracíme do světa, jejž ovládly marvelovské zombie. Hrdinky Kate Bishop, Riri Williams a Kamala Khan se zatím zombie virem nenakazily a snaží se v tomto světě přežít. Postupně zjišťují, že i další hrdinové se zatím nenakazili, proto se je vydávají hledat. Čtyřdílná minisérie je založena na kultovním komiksu Roberta Kirkmana.

CIF25

Marvelovské zombie ovládnou Disney+ 24. září. Zdroj: Youtube.com

Slow Horses

Úspěšný seriál z produkce Applu se vrací s pátou řadou, jež adaptuje knihu London Rules od Micka Herrona. Do popředí se tentokráte dostává technický expert Roddy Ho. Na scéně se totiž objevuje jeho přítelkyně, což vyvolá celou řadu podezření mezi jeho kolegy. V Londýně se mimo jiné objevují i další problémy, proto musí šéf Slow Horses Jackson Lamb svým podřízeným připomenout celou řadu bezpečnostních opatření. 

Slow Horses na Apple TV+ skončí 24. září. Zdroj: Youtube.com

Král Tulsy

Dwight Manfredi (Sly Stallone) nadále vládne Tulse pevnou rukou. Na scéně se ale objevují mocní nepřátelé – rodina Dunmire. Ta mimochodem nehraje podle klasických mafiánských pravidel, proto bude představovat velké nebezpečí. Dwight musí shromáždit celou svou dřívější spojeneckou alianci a pustit se do nového boje. V dalších rolích uvidíme Franka Grilla a také Samuela L. Jacksona, jenž se následně dočká vlastního spin-offu NOLA King.

Sly Stallone se na SkyShowtime vrátí 25. září. Zdroj: Youtube.com
