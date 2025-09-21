Nová nabídka streamovacích služeb: Guinnessovi, marvelovské zombie či Král Tulsy

Rod Guinnessů
Po Ganzích z Birminghamu přichází Steven Knight s novým seriálem z prostředí slavného pivovaru. Po smrti Benjamina Guinnesse, za nějž zažil podnik svůj první velký úspěch, musí čtyři jeho potomci pokračovat v jeho odkazu. V Dublinu 19. století se rozjíždí příběh plný intrik a odklonů od tradic.
Nezvladatelní
Policejní důstojnice Alex Dempsey se s těhotnou manželkou přesouvá do města Tall Pines, kde brzy zjistí, že místní zvláštní škola skrývá nejedno tajemství. To největší má místní ředitelka Evelyn Wade, proto ji bude třeba prošetřit…
Zombie z Marvelu
Po událostech jedné epizody seriálu Co kdyby…? se vracíme do světa, jejž ovládly marvelovské zombie. Hrdinky Kate Bishop, Riri Williams a Kamala Khan se zatím zombie virem nenakazily a snaží se v tomto světě přežít. Postupně zjišťují, že i další hrdinové se zatím nenakazili, proto se je vydávají hledat. Čtyřdílná minisérie je založena na kultovním komiksu Roberta Kirkmana.
Slow Horses
Úspěšný seriál z produkce Applu se vrací s pátou řadou, jež adaptuje knihu London Rules od Micka Herrona. Do popředí se tentokráte dostává technický expert Roddy Ho. Na scéně se totiž objevuje jeho přítelkyně, což vyvolá celou řadu podezření mezi jeho kolegy. V Londýně se mimo jiné objevují i další problémy, proto musí šéf Slow Horses Jackson Lamb svým podřízeným připomenout celou řadu bezpečnostních opatření.
Král Tulsy
Dwight Manfredi (Sly Stallone) nadále vládne Tulse pevnou rukou. Na scéně se ale objevují mocní nepřátelé – rodina Dunmire. Ta mimochodem nehraje podle klasických mafiánských pravidel, proto bude představovat velké nebezpečí. Dwight musí shromáždit celou svou dřívější spojeneckou alianci a pustit se do nového boje. V dalších rolích uvidíme Franka Grilla a také Samuela L. Jacksona, jenž se následně dočká vlastního spin-offu NOLA King.