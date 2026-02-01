Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Gerta Schnirch, Star Trek či Jurský svět

Jurassic World: Rebirth
Autor: Universal Pictures

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 2. února?

Advokát

Oblíbený obhájce Mickey Haller je obviněn z vraždy poté, co je tělo jeho bývalého klienta nalezeno v jeho voze. Mickey se poprvé za svoji kariéru staví na opačnou stranu. V soudní síni musí čelit obviněním, aby prokázal nevinu. Zároveň pátrá na vlastní pěst i po pravém viníkovi. A bude to jízda. 

Již čtvrtá řada Advokáta dorazí na Netflix 5. února. Zdroj: Youtube.com

Gerta Schnirch

Filmový přepis románu Kateřiny Tučkové nám ukáže drsnou realitu poválečné doby. Němka Gerta Schnirch je v rámci divokého odsunu vysídlena z Brna. Po letech se do moravské metropole vrací a žije na okraji společnosti. Snímek sleduje bolestné otázky viny a odpuštění první půle 20. století, jakož i vztah Gerty s její dcerou.

Gertu Schnirch na HBO Max uvidíme 4. února. Zdroj: Youtube.com

Ella McCay

Jeden z tvůrců Simpsonových natočil komediální snímek, jenž sleduje mladou idealistickou ženu. Ta se snaží skloubit svůj rodinný i pracovní život a konečně se naučit vycházet s lidmi. V hlavních rolích se objevují Jamie Lee Curtis, Emma Mackey či Woody Harrelson. 

HR26

Ella McCay na Disney+ dorazí 5. února. Zdroj: Youtube.com

Star Trek: Akademie Hvězdné flotily

Nový seriál ze světa Star Treku startuje oslavy šedesátiletého výročí slavné sci-fi série. Mladí kadeti se v něm pod dohledem důstojníků Hvězdné flotily snaží stát se nejlepšími důstojníky. Teenageři prožívají dobrodružství na území Hvězdné federace a často se zapletou s nejrůznějšími jejími obyvateli. A vrací se i staří známí…

Další Star Trek seriál na SkyShowtime odstartuje 5. února. Zdroj: Youtube.com

Jurský svět: Znovuzrození

Nejslavnější dinosauří série startuje novou éru filmem, v němž se záchranný tým vydává na výzkumného komplexu na odlehlý ostrov, kde stále po událostech Nadvlády přežívají prehistoričtí tvorové. Jejich cílem je získat DNA těchto bestií, aby mohli zachraňovat životy lidí. Ostrov je ale obýván těmi vůbec nejnebezpečnějšími pravěkými tvory… V hlavních rolích účinkují Scarlett Johansson, hvězda Bridgertonových Jonathan Bailey či držitel dvou Oscarů Mahershala Ali. 

Prozatím poslední Jurský svět uvidíme na SkyShowtime 3. února. Zdroj: Youtube.com
