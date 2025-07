Nová nabídka streamovacích služeb: Drsňák Momoa, animák z Wakandy nebo Cavill v druhé světové válce

Leanne

Tvůrce sitcomů Dva a půl chlapa nebo Teorie velkého třesku Chuck Lorre se vrací k tomu, co mu jde nejlíp. V novince Leanne představí stejnojmennou postavu, které se rozpadlo manželství s Billem. Po dvaceti letech, kdy nerandila, se tak pouští znovu do schůzek s muži. A bude to opravdu bizarní jízda! V hlavní roli se představí Leanne Morgan, odcizeného Billa si zahraje Lorreho častý spolupracovník Ryan Stiles, jenž ve Dva a půl chlapa ztvárnil oblíbeného Herba Melnicka.

Nový Lorreho sitcom uvidíme na Netflixu 31. července. Zdroj: Youtube.com

Operace Poštmistr

Píše se rok 1941. Zatímco na Londýn denně dopadají německé bomby, posílá ministerský předseda Winston Churchill do akce tým, jenž má nacistům zasadit tvrdý úder na africkém pobřeží. Do jeho čela se staví Gus March-Phillips (Henry Cavill), který přibírá například dánského ranaře Anderse Lassena (Alan Ritchson) či britskou herečku Marjorie Stewart (Eiza González). Snímek vznikl na motivy skutečných událostí a malou roli v něm hraje i jistý Ian Fleming, autor Jamese Bonda, kterého údajně vytvořil také podle Marche-Phillipse.

Zapomenutou misi druhé světové války uvidíme na HBO Max 31. července. Zdroj: Youtube.com

Eyes of Wakanda

Šestá fáze MCU pokračuje po celovečerním filmu Fantastická čtyřka: První kroky animovaným seriálem z prostředí Wakandy. Čtyřdílný projekt nám představí jednotku Hatut Zaraze, jež cestuje po světě a získává zpět kradené vzorky vzácného kovu vibranium, který lze najít jen na území afrického státu. Novinka představí řadu nových postav, slibuje ale také uvedení Iron Fista do MCU.

Do Wakandy zavítáme na Disney+ 2. srpna. Zdroj: Youtube.com

Válečný velitel

Havajský rodák Jason Momoa dlouhá léta usiloval o seriál o historii rodného tichomořského souostroví. Ve spolupráci s Apple TV+ se mu to povedlo, díky čemuž se můžeme těšit na minisérii Válečný velitel. Momoa v ní ztvární válečníka Ka'ianu, jenž se na přelomu 18. a 19. století pouští do budování aliance, která má sjednotit všechny ostrovy. V seriálu uvidíme vzestup budoucího velkého krále Kamehamehy i slavného náčelníka Kahekiliho, jehož ztvární Momoův velký přítel Temuera Morrison.