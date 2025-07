Nová nabídka streamovacích služeb: Konec Sandmana nebo nová Zlatovláska

Sandman

Pán snů Morfeus prolil rodinnou krev a stává se terčem tří Blahovolných bohyň, které požadují jeho smrt. Požádá proto o pomoc své dřívější spojence, konkrétně například Melvyn Pumpkinhead nebo Nualu. Do děje se ale vrací i Korinťan a na scénu dorazí také samotný Čas, otec Věčných. Zvládne se Sen vykoupit ze svého hříchu? A co chystá nordický bůh klamu Loki ve spojení se šprýmařem Pukem? To se dozvíme v závěrečných epizodách seriálu Sandman.

Závěr příběhu Snu uvidíme na Netflixu 24. července. Zdroj: Youtube.com

Rivalové 2

Jeden z prvních hitů Adama Sandlera pokračuje! Po devětadvaceti letech od vítězství na golfovém turnaji je Happy Gilmore zpět na scéně. Tentokrát má pomáhat své dceři Vienně s baletem. Jak se mu povede v této disciplíně?

Rivalové se vrátí na Netflix 25. července. Zdroj: Youtube.com

Batman Ninja vs. Yakuza League

Batman se vrátil z feudálního Japonska do současnosti, kde však tato země najednou není na mapě. Na vině je takzvaná Yakuza League, kvůli které musí Temný rytíř spojit síly s ostatními hrdiny své Justice League a pokusit se gangstery zastavit. Čeká nás tedy například anime Aquaman nebo Wonder Woman.

Anime Batmana můžeme zhlédnout na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Zlatovláska

Jedna z nejslavnějších pohádek se letos vrátila na plátna v nové verzi. Petr Štěpánek je v ní místo Jiříka králem, který na dalekém zámku žije se svou dcerou Zlatovláskou. Za tou se vydává Jiřík s kamarádem, aby ji získali pro svého pána. Jiřík se i v nové verzi naučí řeči zvířat a i v ní nakonec Zlatovlásku získá právě on. V hlavních rolích uvidíme Tomáše Webera, Jasmínu Houf a Marka Lamboru.