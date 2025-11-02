Nová nabídka streamovacích služeb: Fantastická čtyřka, Frankenstein či Black Bag

Frankenstein
Guillermo del Toro pro Netflix připravil Pinocchia, nyní však přichází se svým vysněným projektem, kterým je nová adaptace Frankensteina od Mary Shelley. V gotickém hororu uvidíme profesora Frankensteina v podání Oscara Isaaca, který stvoří monstrum s tváří Jacoba Elordiho. Frankensteinův výtvor má ale duši a hledá smysl života či lásku. Vedle ústřední dvojice se ve filmu objeví Mia Goth, Christoph Waltz či Lars Mikkelsen.
Twisters
Pokračování kultovního snímku Twister z roku 1996 sleduje lovkyni bouří a bouřkového influencera, kterak testují nový varovný systém. Americký středozápad ale zrovna v tu chvíli zasáhne série ničivých tornád… Zvládnou se dva hrdinové z této šlamastyky dostat?
Představa o tobě
Čtyřicetiletá Solene jednoho dne vezme dceru na koncert chlapecké kapely a nečekaně se zamiluje do jejího člena Hayese. Z jejich vztahu se brzy stane virální senzace, důsledku čehož musí Solene čelit tlaku veřejnosti, věkovému rozdílu i jeho možným dopadům. V hlavních rolích uvidíme Anne Hathaway a Nicholase Galitzineho.
Fantastická čtyřka
V retrofuturistickém světě se jednoho dne čtveřice astronautů vydala ke hvězdám a vlivem kosmického záření získala schopnosti. Stala se z nich legendární Fantastická čtyřka, jež nyní musí bránit celou Zemi před zlotřilým Galactusem. A navrch se vydá i na dobrodružství napříč multivesmírem.
Pluribus
Autorka historických románů Carol je jediným člověkem na světě, jenž je imunní vůči záhadnému viru, který dělá zbytek populace neustále šťastnou. V surreálním světě musí najít klíč k řešení celé problematiky a odhalit i její prapůvod.
Operace Black Bag
Agent George Woodhouse (Michael Fassbender) zjistí, že uvnitř tajné služby je zrádce a mezi podezřelými je i jeho žena Kathryn (Cate Blanchett). Aby zjistil pravdu, je ochoten obětovat i svůj rodinný život. A bude to napínavé i komické!