Nová nabídka streamovacích služeb: Fantastická čtyřka, Frankenstein či Black Bag

Ondřej Novotný
Včera
Frankenstein Guillerma del Tora
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 3. listopadu?

Frankenstein

Guillermo del Toro pro Netflix připravil Pinocchia, nyní však přichází se svým vysněným projektem, kterým je nová adaptace Frankensteina od Mary Shelley. V gotickém hororu uvidíme profesora Frankensteina v podání Oscara Isaaca, který stvoří monstrum s tváří Jacoba Elordiho. Frankensteinův výtvor má ale duši a hledá smysl života či lásku. Vedle ústřední dvojice se ve filmu objeví Mia Goth, Christoph Waltz či Lars Mikkelsen.

Nový Frankenstein na Netflix dorazí 7. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Twisters

Pokračování kultovního snímku Twister z roku 1996 sleduje lovkyni bouří a bouřkového influencera, kterak testují nový varovný systém. Americký středozápad ale zrovna v tu chvíli zasáhne série ničivých tornád… Zvládnou se dva hrdinové z této šlamastyky dostat?

Lov tornád uvidíme na Netflixu od 8. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Představa o tobě

Čtyřicetiletá Solene jednoho dne vezme dceru na koncert chlapecké kapely a nečekaně se zamiluje do jejího člena Hayese. Z jejich vztahu se brzy stane virální senzace, důsledku čehož musí Solene čelit tlaku veřejnosti, věkovému rozdílu i jeho možným dopadům. V hlavních rolích uvidíme Anne Hathaway a Nicholase Galitzineho.  

Romantika s Anne Hathaway rozšíří nabídku HBO Max 7. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Fantastická čtyřka

V retrofuturistickém světě se jednoho dne čtveřice astronautů vydala ke hvězdám a vlivem kosmického záření získala schopnosti. Stala se z nich legendární Fantastická čtyřka, jež nyní musí bránit celou Zemi před zlotřilým Galactusem. A navrch se vydá i na dobrodružství napříč multivesmírem.

Nejnovější inkarnaci Fantastické čtyřky uvidíme na Disney+ 6. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Pluribus

Autorka historických románů Carol je jediným člověkem na světě, jenž je imunní vůči záhadnému viru, který dělá zbytek populace neustále šťastnou. V surreálním světě musí najít klíč k řešení celé problematiky a odhalit i její prapůvod.

Pluribus na Apple TV+ dorazí 7. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Operace Black Bag

Agent George Woodhouse (Michael Fassbender) zjistí, že uvnitř tajné služby je zrádce a mezi podezřelými je i jeho žena Kathryn (Cate Blanchett). Aby zjistil pravdu, je ochoten obětovat i svůj rodinný život. A bude to napínavé i komické!

Hvězdně obsazený špionážní film uvidíme na SkyShowtime od 4. listopadu. Zdroj: Youtube.com
