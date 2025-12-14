Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Emily znovu v Paříži, poslední Mission: Impossible či noví Simpsonovi

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Mission: Impossible - Final Reckoning
Autor: Paramount Pictures

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 15. prosince?

Emily v Paříži

Emily šéfuje agentuře v Římě. Jednoho dne ale učiní špatné rozhodnutí, které jí zlomí srdce a vede i k neslavnému pracovnímu konci. Následuje návrat k francouzskému životnímu stylu, čímž tak pokračuje pařížská anabáze plná nejrůznějších vztahů a eskapád. V hlavní roli opět uvidíme Lily Collins.

Další řada Emily odstartuje na Netflixu 18. prosince. Zdroj: Youtube.com

Trollové 3

Pokračování animovaného hitu sleduje Poppy a Branch při největší výzvě. Musí znovu spojit síly a zjistit, že vše dokáží překonat díky přátelství a celistvosti. Stejně jako předcházející díly je i trojka mixem komedie, dobrodružství a písniček. 

Třetí Trolly uvidíme na HBO Max 19. prosince. Zdroj: Youtube.com

Simpsonovi

Legendární žlutá rodinka se vrací v sedmatřicáté sérii. Uvidíme v ní Lisu nosit oblečení po Marge, Homer sežene inspektoru Chalmersovi práci v elektrárně a Bart se stane asistentem profesora Frinka. Jako hvězdní hosté se představí například Idris Elba, Brendan Gleeson či Kieran Culkin. 

MM26_AI

Nová řada nejkultovnějšího seriálu dorazí na Disney+ 17. prosince. Zdroj: Youtube.com

Její vina

Marissa Irvine (Sarah Snook) přijíždí na 1800 Crescent Hollow Road vyzvednout svého malého syna Mila z první návštěvy u spolužáka z nové školy. Když jí ale otevře úplně jiná žena než chlapcova matka a Milo navíc v domě není, začíná nejhorší noční můra každého rodiče. A bude sakra dlouhá.

Napínavý seriál uvidíme na SkyShowtime 15. prosince. Zdroj: Youtube.com

Mission: Impossible – Poslední zúčtování

Ethan Hunt a jeho tým se vydávají zastavit nebezpečnou AI Entitu. K boji potřebují najít jisté části klíče, o které usilují i jejich nepřátelé. Ethan se pouští do své nesplnitelné poslední mise, jež je zároveň i jeho nejosobnější a nejtěžší. Vedle Toma Cruise se ve finále objevují rovněž Hayley Atwell, Ving Rhames či Simon Pegg.

Poslední M:I dorazí na SkyShowtime 17. prosince. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Plánujete si v příštím roce říct v práci o přidání?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Poznáte historické spotřebiče z našich domácností?
1/12 otázek
Spustit kvíz