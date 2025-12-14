Nová nabídka streamovacích služeb: Emily znovu v Paříži, poslední Mission: Impossible či noví Simpsonovi

Emily v Paříži
Emily šéfuje agentuře v Římě. Jednoho dne ale učiní špatné rozhodnutí, které jí zlomí srdce a vede i k neslavnému pracovnímu konci. Následuje návrat k francouzskému životnímu stylu, čímž tak pokračuje pařížská anabáze plná nejrůznějších vztahů a eskapád. V hlavní roli opět uvidíme Lily Collins.
Trollové 3
Pokračování animovaného hitu sleduje Poppy a Branch při největší výzvě. Musí znovu spojit síly a zjistit, že vše dokáží překonat díky přátelství a celistvosti. Stejně jako předcházející díly je i trojka mixem komedie, dobrodružství a písniček.
Simpsonovi
Legendární žlutá rodinka se vrací v sedmatřicáté sérii. Uvidíme v ní Lisu nosit oblečení po Marge, Homer sežene inspektoru Chalmersovi práci v elektrárně a Bart se stane asistentem profesora Frinka. Jako hvězdní hosté se představí například Idris Elba, Brendan Gleeson či Kieran Culkin.
Její vina
Marissa Irvine (Sarah Snook) přijíždí na 1800 Crescent Hollow Road vyzvednout svého malého syna Mila z první návštěvy u spolužáka z nové školy. Když jí ale otevře úplně jiná žena než chlapcova matka a Milo navíc v domě není, začíná nejhorší noční můra každého rodiče. A bude sakra dlouhá.
Mission: Impossible – Poslední zúčtování
Ethan Hunt a jeho tým se vydávají zastavit nebezpečnou AI Entitu. K boji potřebují najít jisté části klíče, o které usilují i jejich nepřátelé. Ethan se pouští do své nesplnitelné poslední mise, jež je zároveň i jeho nejosobnější a nejtěžší. Vedle Toma Cruise se ve finále objevují rovněž Hayley Atwell, Ving Rhames či Simon Pegg.