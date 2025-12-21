Nová nabídka streamovacích služeb: Stranger Things, nejnovější DiCaprio či turecký animák

Stranger Things
Hawkins je na prahu zničení a Eleven, Mike a další musí Vecnu definitivně zastavit. Vánoční premiéra nás vrhá do nejvelkolepějšího dobrodružství vůbec. Dá se očekávat další spadnutí Netflixu.
Jedna bitva za druhou
Novinka Paula Thomase Andersona se zaměřuje na skupinu někdejších revolucionářů, jež se po letech znovu setkává a znovu vytahuje nedořešené konflikty. Vzápětí se vydává na další bitvu, tentokrát ne se světem, ale se sebou samými. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Sean Penn či Benicio del Toro.
Feride
Turecký animovaný seriál sleduje sebevědomou Feride, jež se snaží balancovat svůj každodenní život, kariéru a vztahy. Projekt je plný absurdního a černého humoru a ukazuje složitost fungování ženy v současném muslimském světě i v tak relativně liberální zemi, jakou je Turecko.
Highlander
Conor MacLeod je skotský horal, kterého si nesmrtelný bojovník Ramírez vybere jakožto vyvoleného pro boj s démonickým Kurganem. On sám se rovněž stává nesmrtelným a po skonu mistra přežívá staletí, aby se mohl se svou nemesis znovu střetnout. Legendární snímek se brzy dočká remaku, zatím se ale sluší připomenout Christophera Lamberta, Clancyho Browna a Seanna Conneryho v originálu.