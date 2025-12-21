Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Stranger Things, nejnovější DiCaprio či turecký animák

Ondřej Novotný
Dnes
One Battle After Another
Autor: Warner Bros.

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 22. prosince?

Stranger Things

Hawkins je na prahu zničení a Eleven, Mike a další musí Vecnu definitivně zastavit. Vánoční premiéra nás vrhá do nejvelkolepějšího dobrodružství vůbec. Dá se očekávat další spadnutí Netflixu.

Vánoční Stranger Things na Netflixu uvidíme 25. prosince. Zdroj: Youtube.com

Jedna bitva za druhou

Novinka Paula Thomase Andersona se zaměřuje na skupinu někdejších revolucionářů, jež se po letech znovu setkává a znovu vytahuje nedořešené konflikty. Vzápětí se vydává na další bitvu, tentokrát ne se světem, ale se sebou samými. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Sean Penn či Benicio del Toro.

MM26_AI

Andersonův poslední film je již online na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Feride

Turecký animovaný seriál sleduje sebevědomou Feride, jež se snaží balancovat svůj každodenní život, kariéru a vztahy. Projekt je plný absurdního a černého humoru a ukazuje složitost fungování ženy v současném muslimském světě i v tak relativně liberální zemi, jakou je Turecko. 

Turecký animák uvidíme na HBO Max 26. prosince. Zdroj: Youtube.com

Highlander

Conor MacLeod je skotský horal, kterého si nesmrtelný bojovník Ramírez vybere jakožto vyvoleného pro boj s démonickým Kurganem. On sám se rovněž stává nesmrtelným a po skonu mistra přežívá staletí, aby se mohl se svou nemesis znovu střetnout. Legendární snímek se brzy dočká remaku, zatím se ale sluší připomenout Christophera Lamberta, Clancyho Browna a Seanna Conneryho v originálu. 

Highlander dorazí na OnePlay 22. prosince. Zdroj: Youtube.com
