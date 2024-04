Nová nabídka streamovacích služeb: Dvojí dávka Star Wars, Hanč & Vrbata nebo Sean Bean v době Tudorovců

Poslední závod

Emerich Rath (Marek Adamczyk & Oldřich Kaiser) byl jediným Němcem, který se po první světové válce účastnil všech krkonošských závodů. Ve svém vzpomínání se vrací do roku 1913, kdy zářili na hřebenech našich velehor Bohumil Hanč (Kryštof Hádek) a Václav Vrbata (Vladimír Pokorný). Jejich závod, ve kterém postupně zůstali jako jediní soutěžící, se totiž tragickým způsobem zapíše do dějin…



Poslední závod propukne na Netflixu 1. května.





Tajemství neandertálců

V předhistorických dobách došlo ve vývoji člověka ke střetu dvou vývojových větví. Homo sapiens a homo neanderthalensis spolu bojovali o vládu nad světem. Jak mohli vývojově slabší neandertálci tak dlouho vydržet? Na to odpoví nový dokument od Netflixu, který svým charismatickým hlasem doplní Patrick Stewart.



Tajemství neandertálců odhalíme na Netflixu 2. května.

Finále Vadné várky

Tři série seriálu Vadná várka lákaly na přestavbu imperiální armády z klonovaných jednotek na stormtroopery. Na samém konci seriálu se dočkáme vyvrcholení, které obstarají naši hrdinové útočící na tajnou imperiální laboratoř na hoře Tantiss. Zvládnou Crosshair, Echo, Wrecker a Hunter zachránit uvězněnou Omegu? A jak dopadne povstání klonovaných vojáků? To se dozvíme v posledním díle seriálu Vadná várka!



Poslední řada Vadné várky skončí na Disney+ 1. května.

Star Wars: Příběhy z Impéria

A v předaleké galaxii ještě zůstaneme. Předloni Dave Filoni uvedl minisérii Příběhy rytířů Jedi, ve které se soustředil na postavy Ahsoky Tano a hraběte Dooku. Namísto pokračování jediských příběhů se tentokrát zaměřil na Impérium a představí nám, co mezi epizodami III a IV dělaly Morgan Elsbeth a Barriss Offee. Zatímco Morgan se k Impériu přidává kvůli tomu, že přišla o všechno, Barriss využije nabídky stát se členkou Inkvizitoria. V novém seriálu se můžeme těšit i na návrat starých známých, jako jsou generál Grievous, Darth Vader, Nejvyšší inkvizitor nebo admirál Thrawn.



Všech šest epizod nové minisérie uvidíme na Disney+ 4. května.

Shardlake

Období vlády Tudorovců v Anglii se stalo předlohou mnoha seriálů. Nyní na scénu přichází adaptace mysteriózní knižní série od spisovatele C. J. Sansoma. Znovu se vrátíme do dob vlády nechvalně proslulého otylého krále Jindřicha VIII., který zrovna zakládá anglikánskou církev. Thomas Cromwell (Sean Bean) posílá hlavního hrdinu Matthewa Shardlaka (Arthur Hughes) do opatství v Scarnsea, kde došlo k vraždě. Shardlake ovšem odhalí vícero záhad a je na stopě možnému spiknutí. Jakou roli v něm ovšem hrají Cromwell nebo samotný král?

Do tudorovské Anglie zavítáme na Disney+ 1. května.

Tatér z Osvětimi

Roku 2018 vydala spisovatelka Heather Morrisová knihu o slovenském Židovi Ludwigu Sokolovovi, který přežil holokaust. Nyní se do adaptace knihy pustilo Sky Studios a představí nám příběh z nechvalně proslulého koncentračního tábora. V roli starého Sokolova, který vzpomíná na temné okamžiky, se představí Harvey Keitel, mladého Sokolova ztvární Jonah Hauer-King. Právě ten je v Osvětimi jmenován tatérem a na předloktí vězňů tetuje čísla. Díky tomu pronikne do příběhů mnohých uvězněných a později je vypravuje. V dalších rolích uvidíme Melanie Lynskeyovou a Jonase Naye.



Tatér z Osvětimi na SkyShowtime dorazí 2. května.