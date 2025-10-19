Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Drsný Idris Elba, Rivalové či další spin-off 9–1–1

Ondřej Novotný
Včera
Idris Elba
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 20. října?

Seveřan

Mladý vikinský princ Amleth (Alexander Skarsgard) se vydává na krvavou cestu s cílem pomstít smrt otce (Ethan Hawke), jehož zákeřně zabil Amlethův strýc (Claes Bang). Ve vizuálně podmanivém eposu Roberta Eggerse se Amleth na cestě potkává se slovanskou otrokyní Olgou (Anya Taylor-Joy), jakož i s ásgardkými bohy či knězi. Eggers mistrně propojuje mytologii, brutalitu všedního středověkého života a vizuální poezii. 

Seveřan se na Netflixu objeví 22. října. Zdroj: Youtube.com

Dům plný dynamitu

Na Spojené státy někdo vypálil balistickou střelu. Prezident v podání Idrise Elby se pídí po viníkovi a hodlá zabránit globální katastrofě. Snímek oscarové režisérky Kathryn Bigelow se zaměřuje na cenu bezpečnosti a hrozbu globálního konfliktu – svým způsobem tedy reflektuje děsivou současnot. 

Nový film Kathryn Bigelow na Netflixu uvidíme od 24. října. Zdroj: Youtube.com

Rivalové

Bývalá tenisová hvězda Tashi (Zendaya) se stává novou trenérkou svého muže Artura, kterému se v kariéře už moc nedaří. Artur však jednoho dne dostane příležitost utkat se na kurtu se svým nejlepším přítelem, jenž byl naopak dříve i milencem Tashi. A tím startuje pravé drama nejnovějšího snímku Lucy Gaudagnina…

Zendaya na HBO Max zamíří 24. října. Zdroj: Youtube.com

9–1–1: Nashville

Don Hart (Chris O'Donnell) vede v hlavním městě Tennessee elitní jednotku hasičů, která úspěšně bojuje nejen s požáry, ale i dalšími přírodními katastrofami. Vedle toho se ale její členové potýkají i s osobními problémy. Don třeba zjistí, že má syna a jeho rodinou toto zjištění otřese. Nashville je dalším příspěvkem do série 9–1–1, za kterou stojí úspěšný tvůrce Ryan Murphy.

WT100_25

Chris O'Donnell svůj tým na Disney+ představí 22. října. Zdroj: Youtube.com

Lazarus

Forenzní psycholog Joel Lazarus (Sam Claflin) se po sebevraždě otce (Bill Nighy) vrací domů. Brzy ale zjišťuje, že smrt otce asi nebyla úplně náhoda. Nový seriál Harlana Cobena propojuje psychologický thriller s hororem a nabízí i velkou rodinnou záhadu. 

Rovněž Lazarus dorazí na streaming 22. října. Uvidíme jej na Amazon Prime Video. Zdroj: Youtube.com

NCIS: Tony & Ziva 

Děj seriálu NCIS:Tony & Ziva (Námořní vyšetřovací služba: Tony a Ziva) navazuje na události po Zivině údajné smrti, kdy Tony opustil tým NCIS, aby sám vychovával jejich dceru. O několik let později však vyšlo najevo, že Ziva je naživu a po dokončení poslední mise pro NCIS se znovu shledala s Tonym a jejich dcerou Tali v Paříži. V novém seriálu sledujeme tuto trojici, jak společně žijí v Evropě – dokud není napadena Tonyho bezpečnostní firma. Tony a Ziva jsou nuceni uprchnout, zjistit, kdo po nich jde, a možná si znovu vybudovat vzájemnou důvěru, aby mohli najít svou vlastní – byť ne zcela tradiční  cestu ke šťastnému konci.

Další spin-off NCIS na SkyShowtime dorazí 26. října. Zdroj: Youtube.com
