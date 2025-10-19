Nová nabídka streamovacích služeb: Drsný Idris Elba, Rivalové či další spin-off 9–1–1

Seveřan
Mladý vikinský princ Amleth (Alexander Skarsgard) se vydává na krvavou cestu s cílem pomstít smrt otce (Ethan Hawke), jehož zákeřně zabil Amlethův strýc (Claes Bang). Ve vizuálně podmanivém eposu Roberta Eggerse se Amleth na cestě potkává se slovanskou otrokyní Olgou (Anya Taylor-Joy), jakož i s ásgardkými bohy či knězi. Eggers mistrně propojuje mytologii, brutalitu všedního středověkého života a vizuální poezii.
Dům plný dynamitu
Na Spojené státy někdo vypálil balistickou střelu. Prezident v podání Idrise Elby se pídí po viníkovi a hodlá zabránit globální katastrofě. Snímek oscarové režisérky Kathryn Bigelow se zaměřuje na cenu bezpečnosti a hrozbu globálního konfliktu – svým způsobem tedy reflektuje děsivou současnot.
Rivalové
Bývalá tenisová hvězda Tashi (Zendaya) se stává novou trenérkou svého muže Artura, kterému se v kariéře už moc nedaří. Artur však jednoho dne dostane příležitost utkat se na kurtu se svým nejlepším přítelem, jenž byl naopak dříve i milencem Tashi. A tím startuje pravé drama nejnovějšího snímku Lucy Gaudagnina…
9–1–1: Nashville
Don Hart (Chris O'Donnell) vede v hlavním městě Tennessee elitní jednotku hasičů, která úspěšně bojuje nejen s požáry, ale i dalšími přírodními katastrofami. Vedle toho se ale její členové potýkají i s osobními problémy. Don třeba zjistí, že má syna a jeho rodinou toto zjištění otřese. Nashville je dalším příspěvkem do série 9–1–1, za kterou stojí úspěšný tvůrce Ryan Murphy.
Lazarus
Forenzní psycholog Joel Lazarus (Sam Claflin) se po sebevraždě otce (Bill Nighy) vrací domů. Brzy ale zjišťuje, že smrt otce asi nebyla úplně náhoda. Nový seriál Harlana Cobena propojuje psychologický thriller s hororem a nabízí i velkou rodinnou záhadu.
NCIS: Tony & Ziva
Děj seriálu NCIS:Tony & Ziva (Námořní vyšetřovací služba: Tony a Ziva) navazuje na události po Zivině údajné smrti, kdy Tony opustil tým NCIS, aby sám vychovával jejich dceru. O několik let později však vyšlo najevo, že Ziva je naživu a po dokončení poslední mise pro NCIS se znovu shledala s Tonym a jejich dcerou Tali v Paříži. V novém seriálu sledujeme tuto trojici, jak společně žijí v Evropě – dokud není napadena Tonyho bezpečnostní firma. Tony a Ziva jsou nuceni uprchnout, zjistit, kdo po nich jde, a možná si znovu vybudovat vzájemnou důvěru, aby mohli najít svou vlastní – byť ne zcela tradiční cestu ke šťastnému konci.