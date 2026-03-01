Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Dinosauři, kriminálka se Sabinou Remundovou či francouzský thriller

Dinosaurs
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 2. března?

Dinosauři

Před třiatřiceti lety odstartoval Steven Spielberg snímkem Jurský park dinosauří boom. Nyní se do prehistorie vrací coby producent dokumentární série nazvané jednoduše Dinosauři. Dokument namluvený Morganem Freemanem představí vzestup i pád největší zvířecí dynastie v historii této planety. Bude stejně kvalitní jako Prehistorická planeta od konkurenčního Apple TV+?

Éru dinosaurů na Netflixu poznáme 6. března. Zdroj: Youtube.com

War Machine

Akční hvězda Alan Ritchson se v novém snímku od Netflixu představí jako kadet elitní jednotky amerických rangerů. Ta vyráží na cvičení na severozápad USA, kde v hustých lesích narazí na po zuby ozbrojeného robota, který je začíná lovit. Startuje boj o život!

Ritchsonova novinka na Netflix dorazí 6. března. Zdroj: Youtube.com

M. R. D. Saint Louis

Dva znudění otcové z předměstí Saint Louis začnou využívat aplikaci pro mimomanželský poměr. Nezávazné postelové radovánky si ale užívají jen do chvíle, kdy je jeden z nich nalezen mrtvý. Následné policejní vyšetřování objeví, že platforma, kterou oba používali, má i svoji temnou stránku… V hlavních rolích se objeví David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini či Peter Sarsgaard. 

HR26

M. R. D. na HBO Max dorazí 2. března. Zdroj: Youtube.com

Marshalls: Yellowstone Story

Hrdina původního Yellowstonu Kayce Dutton se v novém spin-offu připojí k elitní jednotce federální policie, kde může kombinovat své dovednosti kovboje i člena Navy SEALS. A zatímco v práci jej plně zaměstnává boj s násilím v regionu, doma musí řešit hned několik rodinných dilemat. 

Další spin-off Yellowstonu na SkyShowtime dorazí 2. března. Zdroj: Youtube.com

Buldok z Poděbrad

Nova a OnePlay slaví úspěch s kriminálkami, a proto směle představují další. Tentokráte nás čeká humornější příběh v hlavní roli s vyšetřovatelkou Radkou (Sabina Remundová), která je velký svéráz. V prostředí malebných Poděbrad a okolí bude vyšetřovat nejrůznější případy, přičemž k ruce jí bude tým ve složení Jakub Albrecht, Marek Adamczyk či Ondřej Kokorský. 

Nová parta vyšetřovatelů dorazí na OnePlay 1. března. Zdroj: Youtube.com
