Nová nabídka streamovacích služeb: Dinosauři, kriminálka se Sabinou Remundovou či francouzský thriller

Dinosauři
Před třiatřiceti lety odstartoval Steven Spielberg snímkem Jurský park dinosauří boom. Nyní se do prehistorie vrací coby producent dokumentární série nazvané jednoduše Dinosauři. Dokument namluvený Morganem Freemanem představí vzestup i pád největší zvířecí dynastie v historii této planety. Bude stejně kvalitní jako Prehistorická planeta od konkurenčního Apple TV+?
War Machine
Akční hvězda Alan Ritchson se v novém snímku od Netflixu představí jako kadet elitní jednotky amerických rangerů. Ta vyráží na cvičení na severozápad USA, kde v hustých lesích narazí na po zuby ozbrojeného robota, který je začíná lovit. Startuje boj o život!
M. R. D. Saint Louis
Dva znudění otcové z předměstí Saint Louis začnou využívat aplikaci pro mimomanželský poměr. Nezávazné postelové radovánky si ale užívají jen do chvíle, kdy je jeden z nich nalezen mrtvý. Následné policejní vyšetřování objeví, že platforma, kterou oba používali, má i svoji temnou stránku… V hlavních rolích se objeví David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini či Peter Sarsgaard.
Marshalls: Yellowstone Story
Hrdina původního Yellowstonu Kayce Dutton se v novém spin-offu připojí k elitní jednotce federální policie, kde může kombinovat své dovednosti kovboje i člena Navy SEALS. A zatímco v práci jej plně zaměstnává boj s násilím v regionu, doma musí řešit hned několik rodinných dilemat.
Buldok z Poděbrad
Nova a OnePlay slaví úspěch s kriminálkami, a proto směle představují další. Tentokráte nás čeká humornější příběh v hlavní roli s vyšetřovatelkou Radkou (Sabina Remundová), která je velký svéráz. V prostředí malebných Poděbrad a okolí bude vyšetřovat nejrůznější případy, přičemž k ruce jí bude tým ve složení Jakub Albrecht, Marek Adamczyk či Ondřej Kokorský.