Nová nabídka streamovacích služeb: Dumasovi Mušketýři, polský národní hrdina nebo banditi z jižní Itálie

Banditi: Na cestě za zlatem

Itálie je po letech konečně sjednocena, ale zatímco bohatý sever vzkvétá, na jihu obyvatelům pšenka zrovna dvakrát nekvete. Uprostřed prvních nejistých let po vzniku Italského království se mladá hrdinka Filomena, dívka z dobré rodiny, přidává k banditům. Její rozhodnutí je překvapivé, postupně se ale ukazuje, že bandité na divokém jihu nejsou tím největším zlem. Filomena s novými přáteli se rozhodne najít poklad, aby nepadl do nesprávných rukou.



Autor: Netflix

Příhody banditů z jihu Itálie uvidíme na Netflixu od 23. dubna.





Ženy a život

Eliška (Eva Burešová) je až moc hodná naivní dívka. Její sestra Ilona (Aneta Krejčíková) je pak pravý opak. Obě si založí butik v malebném městě Roudnice nad Labem a jejich podnikání je trochu jako na houpačce. Ostatně, podobně jako rodinný život obou dívek. Eliška miluje populárního sportovce a zcela ignoruje svého spolužáka. Jak to tak ale v romantických komediích bývá, vše se nakonec v dobré obrátí. Zvlášť když na výchovu obou dívek dohlížejí starostliví rodiče v podání Jiřího Lábuse a Veroniky Freimanové.



Autor: Bohemia MP

Do Roudnice se za hrdinkami romcomu vydáme 24. dubna. A jedině na Netflixu.

Tři mušketýři: D'Artagnan

Francie je ničena náboženskými válkami a čím dál tím větší moc získává proradný kardinál Richelieu. V té chvíli přijíždí do Paříže neohrožený Gaskoňec d'Artagnan, který získá legendární tři společníky – Athose, Porthose a Aramise. Tato čtveřice hrdinů musí chránit krále Ludvíka a královnu Annu Rakouskou před nástrahami kardinála Richelieuea, hraběte Rocheforta a proradné krásky Milady de Winter. Nejnovější adaptace slavného díla Alexandera Dumase staršího nabízí příběh věrný své předloze, ve kterém září hvězdy jako Vincent Cassel nebo Eva Green.



Autor: Pathé Films

Do světa mušketýrů pronikneme na HBO Max 26. dubna.

All of Us Strangers

Jedna z nejúspěšnějších romantických fantasy z pera Taičiho Jamady se díky režiséru Andrewu Haighovi dočkala filmové adaptace. Adam (Andrew Scott) se v londýnském paneláku jednoho dne potká se sousedem (Paul Mescal). Mezi oběma muži se rodí vztah, Adam je ale často vtahován zpět do města, ze kterého pochází. To by nebylo tak divné, kdyby v jeho rodném domku nežili rodiče, kteří jsou 30 let po smrti. A navíc vypadají pořád stejně! Jakou roli v tom hraje tajemný soused?



Autor: Searchlight Pictures

Zpracování Jamadovy knihy dorazí na Disney+ 24. dubna.

Oni: The Scare

První řada seriálu Oni zaznamenala na Amazon Prime Video velký úspěch. Druhá série nás vezme do roku 1991. Detektivka Dawn Reeve (Deborah Ayorinde) dostane na starost případ hrůzné vraždy, která otřásla celým sborem. Jak se Dawn blíží k rozlousknutí případu, začne děsivá síla ohrožovat její rodinu. S jakými silami si detektivka zahrává?



Autor: Amazon Studios

Nová série Them na Amazon Prime Video začne 25. dubna.

Kos

Píše se rok 1794. Rakousko, Rusko a Prusko pokračují v zabírání polského území. Do zanikající země se vrací legendární Tadeusz Kościuszko, hrdina americké války za nezávislost, aby rozdmýchal hnutí odporu proti sousedním státům. Jeho snem je zachovat velkou Polsko-litevskou unii a zahnat ruské a pruské síly za hranice. Hodlá zúročit své zkušenosti z americké války a sestavit povstaleckou armádu, jež zabrání zániku Polska. Životopisný film o jednom z největších polských hrdinů natočil Pawel Maślona s přispěním evropského SkyShowtime a zcela zastínil loňského nepovedeného Napoleona od Ridleyho Scotta.



Autor: TVP

Koścziuszkovu revoluci na SkyShowtime uvidíme 26. dubna.