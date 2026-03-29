Nová nabídka streamovacích služeb: Kohoutova minisérie, snímek s Pascalem či Hanksem a populární animák

Ondřej Novotný
Dnes
Hvězdná hodina vrahů
Autor: Canal+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 30. března?

Zlouni

Spin-off úspěšných snímků pokračuje na Netflixu druhou seriálovou sérií. Parta Zlounů se po úspěších snaží upevnit pověst nejlepších zločinců. Na scéně se ovšem objevují starý mentor, noví nepřátelé i tajuplný strážce zákona. Zvládne tým i v této konkurenci další velkou loupež?

Zlouni se s další řadou vrátí na Netflix 2. dubna. Zdroj: Youtube.com

Zimní prázdniny

Mrzutý učitel z prestižní školy zůstává během vánoc na kampusu se skupinou studentů, kteří nemají kam jet. Překvapivě si brzy vytvoří pouto s problémovým studentem i školní kuchařkou a během svátků se postupně změní jeho povaha. V hlavní roli exceluje Paul Giamatti.

Zimní prázdniny na HBO Max debutují 3. dubna. Zdroj: Youtube.com

Sousedská tajemství

Coop (Jon Hamm), který v minulé řadě začal obírat sousedy o peníze, s krádežemi směle pokračuje. Smyčka okolo něj se nicméně stahuje a v důsledku toho se vyostřují sousedské vztahy. Coop musí čelit důsledkům svých činů a odhalit tajemství, jež by ho mohlo v jeho zločinecké kariéře spasit…

Jon Hamm s druhou řadou na Apple TV+ debutuje 3. dubna. Zdroj: Youtube.com

Freaky Tales

Nový akční thriller nás vezme do Oaklandu osmdesátých let. Sledujeme celou řadu povídek plných zajímavých postav, drsné akce i překvapivých zvratů. A je to divoká jízda! V hlavních rolích se objevují Pedro Pascal, Ben Mendelsohn či Tom Hanks. 

Akční antologii uvidíme na SkyShowtime od 4. dubna. Zdroj: Youtube.com

Hvězdná hodina vrahů 

Nová originální minisérie z produkce Canal+ je zpracováním slavného románu Pavla Kohouta. Jaro 1945. V Praze stále železnou rukou vládnou nacisté, konec války se ale pomalu blíží. Tuzemský vrchní inspektor Beran a jeho asistent Morava pátrají po sériovém vrahovi a jsou pod drobnohledem gestapa, jež monitoruje propojení pražské policie s českým odbojem. Mysteriózní krimi v hlavní roli představí Karla Dobrého a Jonase Naye. 

Mezinárodní minisérie dorazí na Canal+ 3. dubna. Zdroj: Youtube.com
