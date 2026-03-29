Nová nabídka streamovacích služeb: Kohoutova minisérie, snímek s Pascalem či Hanksem a populární animák

Zlouni
Spin-off úspěšných snímků pokračuje na Netflixu druhou seriálovou sérií. Parta Zlounů se po úspěších snaží upevnit pověst nejlepších zločinců. Na scéně se ovšem objevují starý mentor, noví nepřátelé i tajuplný strážce zákona. Zvládne tým i v této konkurenci další velkou loupež?
Zimní prázdniny
Mrzutý učitel z prestižní školy zůstává během vánoc na kampusu se skupinou studentů, kteří nemají kam jet. Překvapivě si brzy vytvoří pouto s problémovým studentem i školní kuchařkou a během svátků se postupně změní jeho povaha. V hlavní roli exceluje Paul Giamatti.
Sousedská tajemství
Coop (Jon Hamm), který v minulé řadě začal obírat sousedy o peníze, s krádežemi směle pokračuje. Smyčka okolo něj se nicméně stahuje a v důsledku toho se vyostřují sousedské vztahy. Coop musí čelit důsledkům svých činů a odhalit tajemství, jež by ho mohlo v jeho zločinecké kariéře spasit…
Freaky Tales
Nový akční thriller nás vezme do Oaklandu osmdesátých let. Sledujeme celou řadu povídek plných zajímavých postav, drsné akce i překvapivých zvratů. A je to divoká jízda! V hlavních rolích se objevují Pedro Pascal, Ben Mendelsohn či Tom Hanks.
Hvězdná hodina vrahů
Nová originální minisérie z produkce Canal+ je zpracováním slavného románu Pavla Kohouta. Jaro 1945. V Praze stále železnou rukou vládnou nacisté, konec války se ale pomalu blíží. Tuzemský vrchní inspektor Beran a jeho asistent Morava pátrají po sériovém vrahovi a jsou pod drobnohledem gestapa, jež monitoruje propojení pražské policie s českým odbojem. Mysteriózní krimi v hlavní roli představí Karla Dobrého a Jonase Naye.