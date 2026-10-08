Norsko chce z mořských řas vybudovat nový průmysl. Zemi to může přinést i několik miliard dolarů

V důsledku rychle rostoucího počtu obyvatel budou muset vědci v brzké budoucnosti vyřešit jedno zásadní dilema: jak lidstvo během následujících desetiletí uživit? Dnes zhruba 98 procent globální produkce potravin pochází ze zemědělství na souši – což je poněkud paradox, neboť více než dvě třetiny naší planety tvoří oceán.
A právě na něj se nyní upínají naděje mnoha vizionářů, kteří spatřují potenciál nejen v rybách, ale především v pěstování mořských řas. K tomu totiž není potřeba zemědělská půda, krmivo ani pesticidy, což z nich dělá zajímavou alternativu k mnoha jiným způsobům produkce potravin.
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Jedním z lídrů inkriminovaného odvětví se v poslední době stává Norsko, jež splňuje mnoho podmínek, které těmto rostlinám vyhovují. „Hnědé řasy rostoucí podél norského pobřeží jsou lepší než řasy z jakéhokoli jiného místa, protože norská moře jsou relativně čistá. Řasám se také nejlépe daří ve studených vodách se silnými oceánskými proudy, jaké najdeme právě v Norsku,“ vysvětluje pro Business Norway Zoe Christiansenová, zakladatelka a šéfka společnosti The Northern Company.
Je to podobné jako s lososy
V Norsku aktuálně působí celkem 44 firem zabývajících se pěstováním či zpracováním mořských řas, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. V severské zemi se jich každoročně nasbírá zhruba 150 až 200 tisíc tun (především druhu Laminaria hyperborea a Ascophyllum nodosum). Komerční pěstování je oproti tomu zatím v plenkách a pohybuje se v řádu několika stovek tun ročně.
Na podpoře tohoto odvětví pracuje například norský Seafood Cluster, který propojuje firmy napříč dodavatelským řetězcem, nebo výzkumné organizace Norwegian Seaweed Centre a SINTEF Ocean. Všechny tyto instituce se snaží rozvíjet pěstování, zpracování i průmyslové aplikace tohoto odvětví. Podle odborníků z oboru přitom celá situace značně připomíná začátky norského chovu lososů. Suroviny je sice dost, problémem je ale vytvořit trhy a vybudovat technologie, jež umožní celou produkci výrazně rozšířit a zároveň na ní vydělávat.
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Pokud se na druhou stranu tyto překážky podaří překonat, může být potenciál pěstování a zpracování mořských řas značný. Podle Vegara Johansena, šéfa SINTEF Ocean, by mohlo Norsko do roku 2050 produkovat více než 20 milionů tun makrořas a mikrořas ročně. Hodnota takového trhu by podle něj přesahovala čtyři miliardy dolarů (téměř 88 miliard korun).
Biopaliva i náhrada plastů
Jednou z firem, které se v odvětví snaží uspět, je Seaweed Solutions zabývající se komerčním pěstováním chaluh. Tato společnost se věnuje pěstování samotných rostlin, v poslední době se ale soustředí především na produkci osiva a vývoj nových technologií, jež by umožnily rychlejší růst celého průmyslu. „Nové mechanizované metody jsou nezbytné, pokud chceme rozšířit to, co by se mohlo stát důležitým zdrojem příjmů podél celého norského pobřeží,“ říká Maren Sætherová ze Seaweed Solutions.
Samotné pěstování řas ale pochopitelně nestačí, firmy pro ně musejí najít i zákazníky. Třeba The Northern Company sbírá volně rostoucí řasy a prodává je na další zpracování, zatímco v Lofoten Seaweed z nich pak vyrábějí produkty určené přímo spotřebitelům. Právě potraviny jsou dnes nejjednodušší cestou, jak řasy dostat na trh, samozřejmě se ale nabízí mnohem více možností.
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„Potenciál řas spočívá v tom, že jde o mimořádně udržitelný zdroj, který lze využít mnoha způsoby. Mohou se zpracovat třeba na biopaliva, vlákna pro textilní průmysl nebo náhrady plastů,“ doplňuje Christiansenová s tím, že velké množství možných aplikací může být podle ní pro budoucnost oboru klíčové.
Bude po řasách poptávka?
O tom, že má Norsko pro rozvoj nového odvětví řadu důležitých předpokladů, není nejmenších pochyb. Samotná dostupnost řas nicméně k vybudování životaschopného průmyslu nestačí. Rozhodovat bude, zda firmy zvládnou snížit náklady, zefektivnit pěstování i sklizeň. A především zda vytvoří dostatečně velkou poptávku.
Pokud se to podaří, mohou se dle odborníků mořské řasy skutečně proměnit z okrajového průmyslu v jednu z nových a rychle rostoucích součástí norské ekonomiky. To však ukáže až čas.