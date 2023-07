Nic netrvá věčně. Nejsilnějším pasem již nedisponují Japonci, nýbrž obyvatelé Singapuru. Skvěle si vede i ten český

Dlouhých pět let se na první pozici prestižního žebříčku Henley Passport Index nic nezměnilo. Nejsilnějším pasem, respektive takovým, s nímž se bez víza dostanou do co největšího počtu zemí, disponovali Japonci. Tentokrát je ale vše docela jinak, vedoucí příčku obsadil pas singapurský.

Držitelé tohoto cestovního dokladu mají podle nejnovější analýzy poradenské firmy Henley & Partners volný přístup hned do 192 z 227 sledovaných států. To je o dva více, než kolik pomyslných dveří, respektive hranic se otevírá pro lidi z Itálie, Německa a Španělska – právě pasy těchto zemí totiž skončily na místě druhém. Teprve až bronzovou příčku obsadilo v úvodu zmíněné Japonsko, jehož občané se obejdou bez víz v celkem 189 případech. Stejné výsady se každopádně mohou těšit i držitelé finského, francouzského, jihokorejského, lucemburského, rakouského a švédského pasu.

„Osmnáctiletá historie žebříčku ukazuje, že se cestování stává, obecně vzato, čím dál svobodnější. Průměrný počet destinací, do kterých mohou lidé bezvízově vycestovat, se za tu dobu téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 to bylo 58 míst, dnes jich je už 109,“ píše se na stránkách zmíněné společnosti. Ta zároveň poukazuje na zvětšující se rozdíly mezi jednotlivými státy – občané již zmíněného Singapuru se mohou dostat do o 165 destinací více než Afghánci, jejichž pas je naopak ze všech nejslabší.

Češi před Poláky i Američany

Velice dobře si v žebříčku Henley Passport Index dlouhodobě vede i Česká republika. Ba co víc, ve skutečnosti je na tom čím dál lépe. Zatímco v minulém vydání jí patřila pozice číslo sedm, tentokrát uzavírá první pětku. Společně s Belgičany, Malťany, Novozélanďany, Nory, Portugalci a Švýcary se Češi bez potřeby zřizovat si vízum dostanou do 187 zemí světa, respektive destinací. To je o jednu více než vloni.

Slibná pátá příčka současně znamená, že český pas je silnější než pas polský, kanadský či americký. „Vytrvalý sešup směrem dolů – a velmi nepravděpodobné znovuzískání výsadního postavení v blízké budoucnosti – je v případě Ameriky varováním Kanadě a dalším anglofonním zemím,“ všímá si Greg Lindsay z newyorského výzkumného centra Cornell Tech, jež je součástí tamní Cornellovy univerzity.

Skokanem dekády jsou Spojené arabské emiráty

Co se týče cestovního dokladu vydávaného na Slovensku, ten má stejnou sílu jako pas slovinský a lotyšský. Jeho držitelé jej mohou volně použít ve 183 případech, což stačí na celkovou devátou příčku. Top desítku pak s počtem 182 bezvízově dostupných destinací uzavírají Estonci a Islanďané. Za povšimnutí stojí nicméně i některé další země umístěné o něco níže.

„Spojené arabské emiráty přidaly od roku 2013 na svůj bezvízový seznam impozantních 107 destinací, díky čemuž se za posledních deset let vyhouply v žebříčku o masivních 44 pozic, tedy z 56. místa na dvanácté. To je celkem dvakrát tolik, než co má na svědomí další velký skokan – Kolumbie. Ta si polepšila o 28 příček na pozici třicátou sedmou,“ podotýká Dr. Christian H. Kaelin, předseda Henley & Partners a zakladatel uvedeného žebříčku.

Ten je sestavován pravidelně na základě dat Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Během roku se přitom neustále aktualizuje, pakliže dojde k nějaké změně ve vízové politice toho kterého státu. Konkurenční Arton Capital's Passport Index, který se problematikou síly jednotlivých pasů rovněž zabývá, mezi sebou porovnává cestovní doklady 193 členských zemí OSN a dalších šesti nezávislých území.

Země s nejsilnějším pasem na světě

Pořadí Země Počet destinací 1. Singapur 192 2. Itálie, Německo, Španělsko 190 3. Finsko, Francie, Japonsko, Jižní Korea, Lucembursko, Rakousko, Švédsko 189 4. Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Velká Británie 188 5. Belgie, Česká republika, Malta, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Švýcarsko 187 6. Austrálie, Maďarsko, Polsko 186 7. Kanada, Řecko 185 8. Litva, USA 184 9. Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko 183 10. Estonsko, Island 182

Zdroj: Henley Passport Index