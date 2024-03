Nevsázejte na jednu kartu. Jak by se měly firmy poučit z výpadku Facebooku a Instagramu, radí expert na prodej Peter Strcula

Technické problémy tu byly, jsou a budou. Váš účet na Facebooku či Instagramu však ohrožuje více věcí. Mohou vám ho ukrást, zablokovat nebo zrušit. Může se také stát, že daná síť přestane být relevantní, jako se to stalo s Google+ nebo MySpace. Postavit svůj byznys a možnost oslovit zákazníky pouze pomocí jednoho kanálu, i když vám dnes funguje nadmíru dobře, je obrovské riziko. Poslední výpadek byl varováním, ze kterého byste si měli vzít pro své podnikání následující poučení.

Na sociálních sítích jste jen hosté. Nemáte je pod kontrolou. Sledující ze sociálních sítí proto co nejefektivněji přesouvejte na své vlastní platformy. Každá firma by se dnes měla prezentovat minimálně webovými stránkami. Sázet můžete i na vlastní mobilní aplikaci, která váš brand přeneseně vypálí na homepage tisíců zákazníků. Budujte také e-mailovou databázi, díky které každého oslovíte přes newsletter.

Zálohujte data (o zákaznících). Jako mladá firma možná ještě svoji platformu nemáte, nebo není dostatečně populární. To, co dáváte na Facebook, však určitě mějte i někde jinde – všechny propagační videa a reelsy, díky kterým můžete rozjet i YouTube nebo TikTok. Některé sociální sítě umožňují dokonce export databáze vašich sledujících. Dokáže to například největší profesní sociální síť Linkedin.





Mějte krizový plán

V případě, že dojde k výpadku konkrétní sociální sítě, nebo o účet na ní přijdete jen vy, musíte mít krizový plán. Nemůže se stát, že přes soukromé zprávy řešíte například reklamace nebo finalizujete objednávku pro konkrétního zákazníka – a cvaknutím prstu o tuto komunikaci bez zálohy přijdete.

Mnohé kavárny a restaurace dnes telefonní číslo pro rezervace nebo dokonce otevírací hodiny a denní menu zveřejňují jen na Instagramu. Pro e-shopy zase bývají placené PPC reklamy jediným, nebo hlavním prodejním kanálem. Když se sociální síť „vypne“, prodeje a příjmy sice spadnou na nulu, režijní náklady a zaměstnanci však nikam neodejdou. Mohou vám z toho hrozit až existenční problémy.

Online média získávají přes sociální sítě největší návštěvnost. Ta tak může při výpadku úplně zmizet. Navíc, musíte počítat i s možností, že Facebook prostě ze dne na den změní svůj algoritmus a vaše dosahy se prudce sníží. Na Slovensku se to už jednou stalo. V roce 2017 začala síť testovat takzvaný Průzkumník (Explore Feed) a uživatelům se najednou místo novinek zobrazovaly náhodně řazené příspěvky.

Čím je firma digitálnější, tím je riziko vyšší

Pamatujte, pro placené i neplacené kampaně využívejte více sociálních sítí a co nejvíce komunikačních a prodejních kanálů. To, že vám dnes některé nefungují tak dobře, neznamená, že je můžete ignorovat. Každý měsíc slyším od českých i slovenských podnikatelů stížnosti na změny v algoritmech. Jejich příspěvky ze dne na den vidí o polovinu méně lidí. Pokud používáte jen jednu sociální síť, tento obsah na další aspoň multiplikujte.

Hackerské útoky či technické problémy nikdy nezmizí. Poslední roky spíše ukazují, že jich bude ještě více. Většina firem je dnes digitální, a tak jako vám kdysi mohli vykrást obchod, nebo vám chyba na elektroinstalaci způsobila požár ve skladu, musíte počítat s riziky i v online podnikání. A čím je firma digitálnější, tím je riziko vyšší. Prevence je proto vždy nejlepší cesta.