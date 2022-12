Nevhodnou kosmetiku odhaluje pomocí umělé inteligence. Český startup Wewell zaujal slovenské investory, zamíří do zahraničí

Kosmetické přípravky patří k produktům, po kterých muži a ženy sahají na každodenní bázi, přesto jen zlomek z nich tuší, jaké konkrétní látky dané výrobky obsahují. Osvětu se v tomto směru snaží šířit startup Wewell, jenž pomocí mobilní aplikace, pokročilých algoritmů a umělé inteligence složení těchto produktů zanalyzuje. Kromě toho umožňuje zákazníkům pořídit si kosmetiku přímo na míru.

V databázi má začínající česká společnost aktuálně více než 450 tisíc kosmetických přípravků a je schopna rozeznat na 20 tisíc různých ingrediencí. K jejich odhalení stačí uživateli naskenovat čárový kód nebo zadat název hledaného zboží. To aplikace následně vyhodnotí a poskytne dotyčnému informace o jeho složení a případné škodlivosti látek.

„Naší hlavní vizí je poskytnout lidem informace, z jakých látek se skládá kosmetika, kterou denně používají, a do jaké míry jsou tyto produkty kompatibilní s typem jejich pleti. Aplikace dokáže doporučit cenově nejvýhodnější kosmetiku na trhu a také nabídnout výběr produktů pro co nejvyšší komfort při nákupu,“ přibližuje generální ředitel startupu Gurami Jobava.

Společnost vychází z ověřených hodnocení uživatelů a odborníků. Důraz klade rovněž na trvalou udržitelnost produktů. „Jednoduše chceme dosáhnout toho, aby bylo pro zákazníka nakupování kosmetiky co nejvíc pohodlné a aby ušetřil co nejvíc peněz, které by jinak utratil za nekompatibilní přípravky,“ dodává.

Příští rok zahraničí

Myšlenka sdílet recenze a hodnocení nezávadnosti kosmetických produktů se Jobavovi a druhému spoluzakladateli Vladimíru Pečenému začala v hlavě rodit už v roce 2020. Firma pak vznikla o rok později. Vloni byla spuštěna i aplikace, která je aktuálně dostupná jak v App Storu, tak v Google Play, a to pro český i slovenský trh.

Příští rok startup plánuje další inovace a mimoevropskou expanzi. V ní má firmě pomoci preseedová investice v řádu vyšších milionů korun. Tu získala od fondu Zero Gravity Capital, který je součástí skupiny Zero One Hundred. Peníze Wewell využije také na personální rozšíření týmu a vývoj nových funkcí.

„Líbí se nám, že Gurami a jeho tým dokážou realizovat pokročilou algoritmizaci a skrze expertní chemické rozbory a datovou analytiku nabízet klíčové informace o produktech. Wewell má tak všechny předpoklady nabídnout chybějící personifikovanou službu při lukrativní monetizaci,“ komentuje Vít Hanuš, partner Zero One Hundred.

Nezávislost společnosti pak podporuje fakt, že není propojena s žádnou značkou, která kosmetiku vyrábí. Na celý proces vyhodnocování informací navíc dohlížejí externí dermatologové, biotech inženýr a chemik s kosmetickým zaměřením. V samotné aplikaci, která nedávno pokořila 75 tisíc stažení a 65 tisíc registrovaných uživatelů, se nenachází ani žádný placený reklamní obsah.

„Nově chceme databázi ještě víc rozšířit prostřednictvím samotných uživatelů, kteří budou mít možnost sami přidávat nové produkty,“ tvrdí Jobava a dodává, že v rámci aplikace mohou zájemci využít i live support chat.

Aby informace pro uživatele byly co nejpřínosnější, musí každý při registraci vyplnit dotazník navržený dermatology a odborníky na chemické složení kosmetiky. V rámci něj dotyčný poskytne údaje o odstínu, citlivosti pleti a případné nesnášenlivosti látek. Algoritmus následně vytvoří pleťový profil uživatele a při každém hledání kosmetického produktu vyhodnotí, jestli jsou ingredience v něm vhodné pro daného uživatele, nebo by se jim měl naopak raději vyhnout.