Špiónka, která ho milovala. Nevěra šéfa Nvidie může mít na technologického giganta velmi neblahé důsledky

„Byl jsem nevěrný a ublížil jsem své ženě a svým dětem. Přijímám plnou odpovědnost za to, co jsem udělal, a za bolest, kterou jsem způsobil. A přijímám i kritiku, jež s tím souvisí. Jsem ale odhodlán nadále chránit společnost Nvidia a podporovat národní bezpečnost Ameriky.“
Právě tato slova použil 63letý generální ředitel zmíněné technologické společnosti, když v emailu zaměstnancům potvrdil spekulace o svém nemanželském vztahu. A ačkoliv výslovně neuvedl, s kým poměr udržoval, podle CNN se téměř jistě jednalo o manažerku singapurské technologické společnosti Megaspeed Alice Huangovou (shoda příjmení je zde čistě náhodná). Tu američtí úředníci podezírají ze špionáže pro komunistickou Čínu.
Huangová měla údajně Pekingu poskytovat důležité zpravodajské informace a zároveň pomáhala do země pašovat výkonné čipy pro umělou inteligenci, jež vyrábí právě druhá nejhodnotnější společnost na světě. Kvůli možným dopadům této aféry vedení americké firmy spustí nezávislé vyšetřování, jež má za úkol odhalit, zda Huang opravdu nějakým způsobem pomohl agentce zahraničních zpravodajských služeb. „Správní rada nemá důvod se domnívat, že došlo k ohrožení národní bezpečnosti nebo úniku obchodních tajemství firmy Nvidia. I tak ale veškeré dostupné informace prověří,“ uvedla společnost v prohlášení.
Huang je pro Nvidii zásadní
Bez ohledu na to, co vyšetřovatelé odhalí, je celá kauza pro Nvidii krajně nepříjemná. Akcie firmy v uplynulých pěti dnech klesly o zhruba deset procent, za čímž stojí i obavy investorů o důvěryhodnost společnosti a také o její budoucnost v případě, že by byl Huang z funkce ředitele odvolán.
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Podle technologického novináře Jacoba Warda přitom správní rady generální ředitele přistižené při nevěře obvykle rovnou sesazují. V tomto případě navíc situaci ještě zhoršuje fakt, že mohlo jít o čínskou špionku. Na druhou stranu, Nvidia je natolik významnou společností, a sám Huang je s ní tak moc spojený, že se firma dle vlastního vyjádření k podobnému kroku nechystá. Tedy alespoň zatím.
„Nvidia představuje jádro americké ekonomiky, ne-li i celé světové ekonomiky. Huang je zároveň známý tím, že je opravdovým velitelem se zásadním podílem na rozhodování o celé firmě. To, že byl najednou takto přistižen, a navíc při případném nečestném jednání, je opravdu neuvěřitelně velká věc. A komplikuje ji ještě fakt, že společnost nemá za Huanga žádného jasného nástupce,“ říká Ward.
Podobný názor zastává i George Chen, předseda společnosti The Asia Group: „Nvidia a Jensen Huang jsou hluboce propojeny a mnoho lidí se domnívá, že firma už bez jejího současného ředitele nebude stejná. Nemyslím si tedy, že by bylo v nejlepším zájmu akcionářů Nvidie, pokud by Huang zítra náhle odstoupil.“
Chystá se i vyšetřování v Kongresu
Vzhledem ke všem výše zmíněným důvodům je pravděpodobné, že Huangovo případné odstoupení bude záviset hlavně na tom, zda byla jeho údajná milenka skutečně špionkou. Čínské ministerstvo zahraničních věcí takové obvinění rezolutně odmítá. „Tvrzení, že Alice Huangová shromažďovala informace pro naši zemi, je čistě neopodstatněnou spekulací a pokusem očernit a pomlouvat Čínu,“ zdůrazňuje mluvčí ministerstva Kuo Ťia-kchun.
Vyjádření čínské vlády ale americkým úřadům pochopitelně stačit nebude. Tři republikánští předsedové výborů Sněmovny reprezentantů pro zahraniční věci, Komunistickou stranu Číny a zpravodajské služby se už ostatně nechali slyšet, že budou požadovat, aby jim na dotazy ohledně celé kauzy odpověděl sám Huang. Zajímat je budou především informace týkající se jeho vztahu se společností Megaspeed a také ohledně bezpečnostních protokolů Nvidie proti zahraniční špionáži.
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„Nedávné zprávy vyvolávají značné obavy o národní bezpečnost USA kvůli možnému přístupu Čínské lidové republiky k citlivým americkým technologiím a informacím. Otázka infiltrace Číny je klíčová pro vyšetřovací práci našich tří výborů,“ píší předsedové ve společném prohlášení. Z něj je patrné, že kauza kolem Huangovy nevěry pravděpodobně hned tak neutichne.