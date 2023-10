Netflix, HBO Max a další streamovací služby na příští týden: Ahsočino finále a návrat Lokiho i Lupina

Beckham

Byl jedním z těch, kteří udělali z fotbalu globální fenomén. Vedle toho, že patřil mezi nejlepší hráče přelomu století a v Manchesteru United i později v Realu Madrid posbíral řadu trofejí, udivoval i svými aktivitami mimo fotbalové pažity. Beckham vedle hraní uhranul svět módy a showbyznysu, když si vzal bývalou Spice Girl Victorii Adams. Jeho pestré fotbalové kariéře, pobláznění Spojených států i manažerských plánů s Interem Miami sleduje nový dokumentární seriál.



Autor: Netflix

Dokumentární minisérii o slavném Davidovi uvidíme na Netflixu 4. října.

Lupin

Assane Diop (Omar Sy) je nadále na útěku před francouzskými policejními složkami, i tak ale plánuje svoji patrně nejodvážnější loupež. A ač si je vědom toho, že vystoupení z úkrytu může výrazně ohrozit jeho rodinu, je ochoten zmáknout poslední fušku a pak se synem i expartnerkou prchnout z Francie. Jenže, na povrch se mezitím vynořují jisté nepříjemnosti z Assanovy minulosti, které případný úprk z vlasti mohou výrazně ovlivnit. Zvládne jim Assane čelit?







Autor: Netflix

Další série francouzského krimi hitu na Netflix dorazí 5. října.

Vlajka smrti

Úspěšný seriál z dílny Davida Jenkinse, který humorným způsobem mapuje zlatou éru karibského pirátství, se chýlí ke svému konci. Druhá a poslední řada nás znovu vezme za Edwardem Teachem (Taika Waititi) a Stedem Bonnetem (Rhys Darby), kteří prožívají nečekanou lásku. Povede se jim ale s tímto cejchem v Karibiku přežít? Druhá sezóna bude vycházet po třech dílech v průběhu října.



Autor: HBO Max

Další příběhy slavných pirátů na HBO Max debutují 6. října.

Finále Ahsoky

Velkoadmirál Thrawn (Lars Mikkelsen) se chystá vrátit do předaleké galaxie a obnovit zašlou slávu Galaktického impéria. Ahsoka Tano (Rosario Dawson) a její spojenci ale hodlají přesun chisského vojevůdce zastavit. Povede se jim to? Na to odpoví očekávané finále první série seriálu Ahsoka, které připraví půdu pro celovečerní film Davea Filoniho.



Autor: Disney+, Lucasfilm

Ahsočin příběh (prozatím) skončí 4. října na Disney+.

Loki

Do marvelovského multivesmíru vtrhli Kangové! S jedním z nich, který si říká Victor Timely, se musí vypořádat časoví agenti v čele s vysloužilým nordickým bohem lsti Lokim. Toho čeká jízda po New Yorku počátku století, ve kterém zlotřilý Timely buduje své impérium a chystá se ovládnout celý kosmos. Lokimu a věrnému spojenci Mobiovi přichází na pomoc i celá řada dalších časových agentů, bude to ale proti Kangovi stačit?



Autor: Disney+, Marvel Studios

Loki na Disney+ s druhou řadou debutuje 6. října.