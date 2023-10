Netflix, HBO Max a další streamovací služby na příští týden: Nový Edgar Allan Poe, návrat podivných DC hrdinů a Messiho americký boom

Prezidentka

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová) se před rokem stala první českou prezidentkou. Od té doby má každý den plný schůzek, recepcí a dalších státnických povinností. Není tedy divu, že jí chybí osobní život. Proto jednoho dne vyrazí ven z Hradu a seznámí se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý) a okamžitě k němu zahoří láskou. Jenže… Může vůbec prezidentka mít takovýto život? Na to odpovídá loňská romantická komedie Rudolfa Havlíka!



Prezidentku na Netflixu uvidíme 11. října

Pád domu Usherů

Edgar Allan Poe patří mezi největší spisovatele světové historie. Za jeho životní dílo je obecně považován Zánik domu Usherů, který se pod názvem (patrně jen špatně přeloženým) Pád domu Usherů brzy vřítí na Netflix. I v nové verzi se seznámíme s Roderickem Usherem (Bruce Greenwood), který pozve na své honosné panství svého známého. Postupně sledujeme zlovolné intriky a snahu uchvátit moc, které doprovází nečekaná úmrtí dědiců Usherova bohatství. A jelikož za nejnovější adaptací kultovní povídky stojí dnes již bývalý tvůrce nejlepších netflixovských hororů Mike Flanagan, dá se očekávat mimořádně hutná podívaná. Vedle Bruce Greenwooda v ní uvidíme Marka Hamilla, Carlu Gugino nebo Rahula Kohliho.







Dům Usherů na Netflixu padne 12. října.

Doom Patrol

Nejpodivnější sebranka v celém vesmíru DC Comics se vrací v poslední části své čtvrté série. Elastigirl (April Bowlby), Negative Man (Matt Bomer) a další podivní hrdinové toho za dosavadní trvání seriálu absolvovali mnoho a střetli se s Bratrstvem zla, Garguaxem nebo Mr. Nobodym. Nyní musí čelit partě zvané Scissormen i členům projektu Immortus. Zvládnou svoji poslední sérii přežít ve zdraví a dostane se některý z nich do nového DC univerza, které chystá James Gunn?



Další příběhy podivných hrdinů na HBO Max debutují 13. října.

Goosebumps

Oblíbená knižní série Husí kůže od R.L. Stina míří na Disney+ v novém seriálovém zpracování. To by mělo nahradit neúspěšnou filmovou sérii od Sony Pictures, jejíž poslední díl v kinech debutoval v roce 2018. Seriálová novinka nás vezme do tradičního Stineova světa, který ohrožuje loutka Slappy a celá řada dalších nadpřirozených nepřátel. Ironií osudu je, že tento svět může před řáděním démonů zachránit jen parta dětí. Povede se jim to?



Goosebumps na Disney+ dorazí 13. října.

Messi Meets America

Lionel Messi před více než dvěma lety odešel z milované Barcelony a upsal se PSG. S ambiciózním pařížským celkem měl rozhodně velkolepé plány, když ale dvakrát po sobě nedokázal s Le Parisien projít přes první vyřazovací fázi Ligy mistrů, vzdal to a zamířil do Miami. V tamním Interu se okamžitě stal hvězdou, vystřílel klubu dvě trofeje, a i když letos nepostoupí do play-off, v tom příštím roce by americkou MLS velice rád konečně opanoval. Nový dokument z produkce Applu sleduje Messiho cestu do Ameriky, ale také neuvěřitelný vliv, který Argentinec má na celou fotbalovou (soccerovou) scénu ve Spojených státech.



O fenomenálním Messiho debutu se na Apple TV+ dozvíme více 11. října.

Lekce chemie

Elizabeth Zott (Brie Larson) je přesvědčena, že má národu co dát coby vědkyně, společnost padesátých let jí ale není úplně nakloněna. Proto se Liz vydá do televize a začne uvádět kuchařskou show. A právě v té začne celému národu, respektive domácím hospodyňkám kromě receptů ukazovat i mnohem víc. Co na to asi řeknou televizní producenti? Novinka vychází z literární prvotiny Bonnie Garmus.



Nový projekt Brie Larson debutuje na Apple TV+ 13. října.