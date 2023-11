Netflix a další streamovací služby na příští týden: Zabiják Fassbender, bondovská soutěž a superhrdinský crossover

Robbie Williams

Jeden z nejlepších britských zpěváků má za sebou nespočet úspěchů a kromě sólové dráhy uspěl i s kapelou Take That. V nové dokumentární minisérii se ohlíží za svým životem a poprvé čelí i svým démonům.



Autor: Netflix

Na Robbieho kariéru se podíváme 8. listopadu pouze na Netflixu.

Vánoční příběh

Prozatím poslední snímek Ireny Pavláskové nás vezme k vánoční tabuli už v listopadu. Nejkrásnější svátky v roce se totiž rozhodly oslavit rovnou tři rodiny. A jelikož se do všeho zamotá i trocha politiky nebo zakázaných vztahů, máme se na co těšit. A jestli něčím Vánoční příběh vládne, tak hereckým obsazením. To totiž připomíná parafrázi na britský kult Láska nebeská. Posuďte sami – Jiřina Bohdalová, Karel Roden, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Jana Plodková a další!



Autor: CinemArt

I první vánoční vlaštovka na Netflix dorazí 8. listopadu.





Zabiják

Jeden z nejočekávanějších filmů podzimu je konečně tady. Vrah Christian v podání Michaela Fassbendera se v novince Davida Finchera chystá k další chladnokrevné vraždě. Má to ale háček – zatímco dříve neměl problém vraždit jak na běžícím páse, nyní začíná svůj ledový klid ztrácet. Čeká nás proto strhující pohled do mysli vraha, který vychází z kultovního komiksu od francouzské autorské dvojice Jacamon/Nolent.



Autor: Netflix

Očekávaný netflixovský hit čekejme online 10. listopadu.

Liga spravedlnosti a RWBY: Superhrdinové a lovci, část první

Příval DC animáků na HBO Max po pauze konečně pokračuje. Po nedávné Zkáze, co postihla Gotham, se tentokráte můžeme těšit na anime crossover. Nejslavnější superhrdinský tým vůbec, samotná Liga spravedlnosti, se dostane do světa Vale. Společně s týmem RWBY musí vrhnout všechny své síly do boje s nečekaně zabijáckými roboty. A je tu ještě jeden problém – JLA se musí nějak vrátit do své dimenze… Jenže jak?



Autor: Warner Bros. Animation

Crossover dvou slavných hrdinských týmů na HBO Max uvidíme 11. listopadu.

Nechte ho jít

Vysloužilý šerif George Blackledge (Kevin Costner) a jeho žena Margaret (Diane Lane) přišli o syna. Jejich snacha Lorna (Kayli Carter) si navíc našla nového partnera a i s vnukem stárnoucího páru se přestěhovala do Severní Dakoty. George a Margaret postupně zjišťují, že Lornin nový partner je násilník, a vydávají se do Dakoty snachu i vnuka zachránit. Jenže do cesty se jim postaví Lornina nová tchýně (Lesley Manville). Začíná velký boj o budoucnost malého chlapce. Zvládne bývalý skvělý policista poslední velký případ?



Autor: Focus Features

Adaptace slavného knižního thrilleru na HBO Max dorazí 12. listopadu.

Santa Clausovi

Scott Calvin (Tim Allen) jako Santa působí už 28 let. Jeho sídlo na severním pólu vzkvétá, sám Scott ale cítí, že současný svět se mění. S podporou své milující rodiny a věrných elfů se proto rozhodne oživit ducha pravých Vánoc. A vězte, že když si Scott něco zamane, téměř vždy se mu to povede!

Další řada vánočního dobrodružství debutuje na Disney+ 8. listopadu.

007: Road to Million

Devět párů má před sebou největší výzvu svých životů. Pokud splní sérii úkolů, které v mnohém připomínají to nejlepší ze všech 25 oficiálních bondovek, mohou se těšit na pohádkovou výhru. Jenže devítku párů bude trápit nový záporák. Kontrolor s tváří Briana Coxe jim rozhodně nenechá nic zadarmo. Kdopak si asi odnese milionovou odměnu?



Autor: Amazon Studios

Očekávaná reality show debutuje na Amazon Prime Video 10. listopadu.

For All Mankind

Seriál z alternativní historie, ve kterém nikdy nekončí závody v dobývání vesmíru, pokračuje. Ve třetí sérii už lidstvo kolonizuje Mars, stále se ale objevují spory mezi světovými mocnostmi. Ve stejném duchu by měla pokračovat i další řada, ve které se podle tvůrců můžeme těšit na to nejhorší, co může lidstvo nabídnout…



Autor: Apple TV+

Nová řada alternativního sci-fi se na Apple TV+ objeví 10. listopadu.