Netflix a další streamovací služby na příští týden: Berlínova sólovka, vánoční speciál Doctor Who a ostrý stand-up Rickyho Gervaise

Papírový dům: Berlín

Seriál Papírový dům se během svých pěti sezon stal globálním fenoménem, a loni se dokonce přesunul i ze Španělska do sjednocené Korejské republiky (takže s trochou nadsázky zamířil i do sci-fi vod). Nyní se ale vrací hlavní hrdina původní španělské verze Berlín v podání herce Pedra Alonsa. Jeho spin-off nás vezme před události původního seriálu, kdy Berlín pomyslně vládl všem evropským lupičům. Čeká nás jízda Paříží, ve které musí mistr lupič s gangem podniknout asi svoji nejambicióznější akci vůbec. Jak obstojí tentokrát?



Autor: Netflix

Oblíbenec fanoušků se na Netflix vrátí 29. prosince.

Ricky Gervais: Armageddon

Jeden z nejoblíbenějších stand-up komiků se vrací! Nejnovější speciál Rickyho Gervaise nese název Armageddon a dá se předpokládat, že si slavný herec a moderátor rozhodně nebude brát servítky. A co nás například čeká? Rickyho pohled na evoluci, sociální sítě nebo na herecké umění. A rozhodně to bude stát za to!







Autor: Netflix

I Rickyho speciál najdeme na Netflixu 25. prosince.

Elvis

Patřil mezi největší hvězdy rokenrolu. Dokonce byl nazýván králem tohoto hudebního žánru. Prožil neobyčejný život plný hudebních úspěchů, ale i závislostí. Za svoji hudební kariéru každopádně vděčil hlavně jistému Tomu Parkerovi. Snímek režiséra Baze Luhrmanna sleduje vztah těchto dvou legend rock‚n‘rollu, které si zahráli Austin Butler a Tom Hanks.



Autor: Warner Bros.

Král rock‚n‘rollu rozvášní diváky Netflixu 29. prosince.

Croodsovi: Nový věk

Rodina Croodsových se konečně vypravila do světa! Po počátečním odporu otce Gruga se jejím členům v širém světě začíná líbit, a dokonce si najdou místo k životu. To ale okupuje nafoukaná rodina Lepšíkových. Začíná dobrodružství, o jakém se prostému pračlověku ani nesnilo! A pokud preferujete animáky v originálním znění, můžete se těšit na Nicolase Cage, Ryana Reynoldse nebo Emmu Stone.



Autor: DreamWorks

Pokračování pravěkého animáku si na HBO Max užijeme 29. prosince.

Doctor Who – Vánoční speciál

Čtrnáctý Doktor v podání Davida Tennanta regeneroval, tentokráte ale obvyklý proces proběhl jinak. Takzvaná bigenerace zanechala ,čtrnáctku‘ nezměněnou a z jejího těla se vyloupl i patnáctý doktor (Ncuti Gatwa). A zatímco ten čtrnáctý se rozhodl zanechat potulování časem a prostorem, patnáctý se naplno vrhá do všemožných dobrodružství. To první na něj čeká o Vánocích. Nový Doktor se setkává s Ruby Sunday (Millie Gibson) a okamžitě ji bere do Tardis. A jelikož na Zemi dorazil prazvláštní národ goblinů, je jasné, že ani tento rok nečekají na Doktora klidné Vánoce.



Autor: BBC

První díl s Ncutim Gatwou dorazí na Disney+ 25. prosince.