Netflix a další streamovací služby na příští týden: Poslední jízda Mizerů, další Citadela i tvrďák Jeff Bridges

Outer Banks

Plebs čeká jedno z jejich vůbec největších dobrodružství! Cílem není nic jiného než získat Černovousův poklad, s jehož pomocí budou moci obnovit svůj domov. Poklad je ale ukryt až v Maroku, kam se hrdinové musí nejprve dostat. Spojenectví se zrádným lodním kapitánem je první překážkou v honbě za artefaktem, po kterém ale jde celá řada dalších. A ne všichni se hodlají s konkurencí smířit. Plebs tak tentokrát budou doslova bojovat o holou existenci!

Další díly Outer Banks na Netflixu uvidíme od 7. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Pedro Páramo

Jeden z nejslavnějších mexických románů, který roku 1955 vydal Juan Rulfo, se nyní dočká filmového zpracování. Putování jistého Juana Preciada (Tenoch Huerta), jenž se po nešťastném zamilování vrací do rodného města hledat otce Pedra Párama (Manuel García Rulfo), natočil režisér Rodrigo Prieto. Očekávat můžeme snímek blížící se magickému realismu a dílům Gabriela Garcii Marquéze. Preciadovo dobrodružství totiž prolínají nejrůznější vzpomínky, halucinace, sny i mytická zjevení.

Adaptace mexického literárního skvostu na Netflixu debutuje 6. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Mizerové: Na život a na smrt

Akční série, která udělala hvězdy z Martina Lawrence a Willa Smithe, se vrací se svým dosud posledním dílem. Agenti Burnett a Lowery nedávno přišli o šéfa Howarda (Joe Pantoliano), o kterém se vzápětí zároveň dozvídají, že údajně jel v obchodu s drogami. To si oba „mizerové“ nehodlají připustit, a tak se pouští do pátrání na vlastní pěst, aby Howardovo jméno alespoň posmrtně očistili. Brzy ovšem zjišťují, že mají sami pletky se zákonem. Zvládnou celou akci dotáhnout do zdárného konce?





Poslední jízda dua Lawrence & Smith dorazí na Max 5. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Twisters

Kultovní snímek Twister, ve kterém v devadesátých letech zazářili Bill Paxton a Helen Hunt, se letos dočkal neméně úspěšného pokračování. Jeho hlavní hvězdou je Daisy Edgar-Jones coby bývalá lovkyně bouří Kate Coopero, která se nyní věnuje studiu bouřek už jen na obrazovkách z bezpečné vzdálenosti. Její přítel Javi (Anthony Ramos) ji ale na jednu jízdu vyláká, přičemž během tohoto pozorování se dvojice potká i s influencerem Tylerem Owensem (Glen Powell). Všichni tři hrdinové se rychle octnou uprostřed střetu několika bouřkových ekosystému v Oklahomě. Přežijí řádění přírodních jevů?

Tornáda Max zasáhnou 5. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Starej chlap

Jeff Bridges se vrací jako bývalý agent CIA Dan Chase, který se tentokrát pouští do hledání dcery Emily, jež zmizela kdesi v Afghánistánu. Dan to naštěstí stále má v rukou, proto se dokáže probít přes desítky nepřátel. FBI mu ale jde stále po krku a smyčka se postupně utahuje. Ze CIA se totiž neprchá beztrestně. Zvládne Chase zachránit Emily a zároveň zmařit plány agentů FBI, kteří po něm neustále jdou?

Jeff Bridges se na Disney+ vrátí 6. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Citadel: Honey Bunny

Citadelská franšíza na Amazonu pokračuje dalším spin-offem, tentokrát z indického prostředí. Proti nadnárodnímu syndikátu jménem Manticore se postaví kaskadér Bunny s herečkou Honey. Ti spolu kdysi sloužili ve špionážní válce a prožili i žhavý románek. Po letech soužití už jsou poměrně odcizení, když je ale dožene jejich minulost, musí se znovu pustit do boje. Jde totiž o život jejich dcerky Nadii! Honey Bunny je letos už druhým pokračováním původně amerického seriálu Citadel. Před pár týdny totiž Amazon naservíroval Dianu, která se odehrávala hlavně v Itálii.