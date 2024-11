Netflix a další streamovací služby na příští týden: Deadpool, další Cobra Kai a boxerský mač roku

Cobra Kai

Poslední série pokračování Karate Kida se 15. listopadu dočká další porce epizod. Představitel Johnnyho Lawrence, William Zabka, nazval poslední řadu jistou parafrází filmové trilogie, která ve své druhé části slibuje příběh plný napětí a dojetí. Tvůrci rovněž plánují, že seriál položí základ k filmu Karate Kid: Legendy, který do kin dorazí v příštím roce a zahraje si v něm Ralph Macchio alias Daniel LaRusso.

Do doja znovu zavítáme 15. listopadu. A pouze na Netflixu. Zdroj: YouTube.com

Paul vs. Tyson

Netflix chystá do konce roku celou řadu sportovních přenosů a tím vůbec největším z nich bude boxerský souboj oblíbeného youtubera Jakea Paula s legendárním Mikem Tysonem. Železný Mike se do ringu vrací po devatenácti letech a střetne se s mužem, jehož by měl svět boxu už konečně začít brát vážně. Paul uvedl, že Tyson je jeho velkým vzorem, rozhodně jej ale nemíní šetřit. Jak jejich střet dopadne? To uvidíme na Netflixu 16. listopadu ve dvě hodiny ráno.

Zápas roku na Netflixu vypukne 16. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Air: Zrození legendy

Ben Affleck se už v Hollywoodu etabloval jako režisér, přičemž svůj zatím poslední počin na tomto postu věnoval zpracování zrodu značky Air Jordan. V hlavní roli se objevuje Sonny Vaccaro (Matt Damon), manažer Niku, jenž chce zvýšit prodejnost své značky a rozhodne se oslovit známého sportovce. Volba padne na basketbalovou superstar Michaela Jordana s tím, že cílem je přesvědčit jeho rodiče i sportovce samotného ke spolupráci. Vaccarovi pomáhá šéf Niku Phil Knight (Ben Affleck) a marketér Rob Strasser (Jason Bateman). Jejich spolupráce vytvoří brand, který dobude svět.





Příběh o spojení Niku a Michaela Jordana dorazí na Max 15. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Deadpool & Wolverine

Pár měsíců po premiéře míří letošní nejvýdělečnější film i na streaming! Deadpoolův debut v MCU slibuje příchod „marvelovského Ježíše“ a ukecaný žoldák nebude skomírající sérii zachraňovat sám. Na pomoc totiž přichází legendární Wolverine, kterého si znovu zahrál Hugh Jackman. Třetí díl Deadpoola je hláškami a hostujícími hvězdami nabitý film, který slibuje resuscitaci MCU a který byste rozhodně neměli minout.

Nejvýdělečnější film roku uvidíme na Disney+ od 12. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Silo

Úspěšný sci-fi seriál na motivy knih Hugha Howeyho pokračuje druhou řadou. Vrátíme se tak znovu do hrůzné dystopické společnosti, kde lidstvo přebývá v silu a mnozí úpí pod krutým vedením. Jistá Juliette (Rebecca Ferguson) přišla na to, co leží za jejím domovským Silem 18, a hodlá pokračovat ve svém pátrání. Schyluje se tak k povstání v jejím jménu, které může změnit celou společnost. Jenže má takováto rebelie vůbec šanci?

Další řada Sila se na Apple TV+ objeví 15. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Veliká

Voyo kompletuje ve své nabídce další velký zahraniční hit. Třetí řada Veliké, seriálu, jenž humorně líčí mladá léta budoucí carevny Kateřiny Veliké, nám představí její vztah s Jemeljanem Pugačovem. Tento kozácký vůdce byl totiž velmi podobný Kateřininu manželovi Pjotru Fjodorovičovi a šlechtična s ním prožila románek. Seriál si tento vztah vyložil po svém, těšit se tedy můžeme na břitký humor, který ovšem neopomíná mnohé historické reálie. V hlavních rolích excelují Elle Fanning a Nicholas Hoult.