Netflix a další streamovací služby na příští týden: Adam Driver proti dinosaurům nebo reality show Hra na oliheň

Scooby-Doo: Záhady S.R.O.

Nejslavnější parta řešitelů záhad se vrací! Fred, Daphne, Velma, Shaggy a Scooby-Doo míří do Crystal Cove, kde postupně přestávají věřit v to, že padouchové jsou vždy lidé v převleku. Celé partě se ale po jisté době vrátí sebedůvěra a velký boj se zločinem může pokračovat. Přesto, zvládnou její členové čelit opravdovým monstrům?



Autor: Warner Bros. Animation

Obě dvě řady oblíbeného seriálu na Netflix dorazí 21. listopadu.

Hra na oliheň: Výzva

Seriál Hra na oliheň se předloni stal jedním z největších hitů v historii Netflixu. Než se na obrazovky vrátí se svou druhou sérií, čeká nás mezihra v podobě reality show. Tu nachystali britští tvůrci a zúčastní se jí rovnou 456 hráčů, kteří budou bojovat o neuvěřitelných čtyři a půl milionu dolarů. Reality show, která má co do počtu hráčů i výše ceny překonat veškeré rekordy, by měla nabídnout také exkluzivní záběry z další řady seriálu.







Autor: Netflix

Nová reality show na Netflixu debutuje 22. listopadu.

65

Mills (Adam Driver) musí nouzově přistát s kosmickou lodí na nezmapované planetě. Spolu s ním nehodu přežije ještě dívka Koa (Ariana Greenblatt), kterou se Mills rozhodne chránit. Postupně oba zjišťují, že planeta, na které přistáli, není tak úplně neznámá. Jedná se totiž o samotnou Zemi – akorát před 65 miliony lety! V obklopení skomírající dynastie dinosaurů musí Koa s Millsem přežít v nehostinných podmínkách a najít cestu zpět do současnosti…



Autor: Sony Pictures

Za dinosaury se na HBO Max podíváme 26. listopadu.

Renfield

Drákulův (Nicolas Cage) sluha Renfield (Nicholas Hoult) toho má po staletích služby dost. Rozhodne se proto osamostatnit, s čímž mu má pomoct i milá dívka Rebecca (Awkwafina). Pán temnot ale své služebníky jen tak nepropouští, a navíc by ztrátou Renfield přišel o zásoby obětí, které může vysát. Zvládne Renfield Drákulu opustit? To ukáže svižná hororová komedie, kterou napsal tvůrce Živých mrtvých Robert Kirkman.



Autor: Universal Pictures

Příhody Drákulova sluhy najdeme nově na SkyShowtime.

Králíček Sameťáček

Jedna z nejslavnějších dětských knížek od Margery Williams se vrací v dalším filmovém zpracování. Nový krátkometrážní snímek nabídne víceméně převyprávění tradičního děje. Malý chlapec se postupně zamiluje do svého plyšového králíčka a hraje si s ním každou volnou chvíli. Králíček navíc zjistí, že pokud ho nějaké dítě opravdu miluje, tak může obživnout. Chlapec ale jednou onemocní a kvůli infekci se musí spálit jeho hračky. Králíček proto čelí životní krizi. Jak se z ní dostane ven?



Autor: Apple TV+

Nová verze oblíbené pohádky se na Apple TV+ objeví 21. listopadu.