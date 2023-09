Netflix, HBO Max a další streamovací služby na příští týden: Konec Sexuální výchovy, novinka Roberta Rodrigueze a příprava na další Postradatelné

Sexuální výchova

Jeden z nejúspěšnějších netflixovských seriálů současnosti směřuje do finále. Čtvrtá řada bude definitivně poslední a parta okolo Otise Milburna (Asa Butterfield) se v ní přesune na novou školu. Čekají je tak nové sexuální zážitky, ale také celá řada průšvihů. A v poslední sérii uvidíme rovněž celou plejádu nových postav!



Sexuální výchova na Netflixu skončí 21. září.

Spy Kids: Armageddon

Robert Rodriguez patří mezi nejlepší akční režiséry současnosti, kromě jeho akčních fláků typu Desperada, Tenkrát v Mexiku nebo Ality ale stojí za připomenutí i série Spy Kids. Tu Rodriguez odstartoval už v roce 2001, přičemž se jedná o dětskou variaci na bondovky. Prozatím poslední díl uvedl texaský režisér před 12 lety, poměrně nedávno ale pro Netflix natočil film Můžeme být hrdinové, ve kterém se objevily jeho další postavy Žraločák a Lávovka. Rodriguez si tak evidentně v produkci Netflixu buduje nové superhrdinské univerzum, jehož součástí bude i reboot Spy Kids. V něm uvidíme rodinu Tango-Torrezů, kterak čelí mocné videoherní společnosti, jež do světa vypustila ničivý virus. Zvládnou ho zastavit? V hlavních rolích účinkují Zachary Levi a Gina Rodriguez.







Spy Kids se vrátí 22. září. A to pouze na Netflixu.

Young Love

Rodina Youngových vypadá na první pohled obyčejně. Nový seriál Young Love nám ale ukáže, že se jedná o partu talentovaných lidí, kteří, jak už to v životě bývá, musí překonávat celou řadu překážek. Táta Stephen (Kid Cudi) se pořád snaží prorazit jako DJ, zatímco máma Angela (Issa Rae) přišla o práci v prestižním kadeřnictví. A problémy mají i děti nebo dědeček (Harry Lennix). Vše v roztomile animovaném hávu. Jakpak se jim asi povede v první sérii?



Young Love na HBO Max uvidíme 22. září.

Muž jménem Otto

Kniha i film Muž jménem Ove se ve Švédsku a potažmo po celém světě dočkaly vřelého přijetí. Není proto divu, že po několika letech vznikl i americký remake. V něm se z Oveho stal Otto, jmenovitě Otto Anderson, a ztvárnil ho Tom Hanks. Tomu zemřela manželka, což ho donutilo uzavřít se do sebe. Když se ale vedle přistěhuje sympatická mladá rodinka, Otto postupně nachází zpět zdánlivě ztracenou chuť do života. Ottův příběh je plný dojemných chvil, lásky a porozumění. Tak ho rozhodně nevynechejte.



Remake švédské klasiky dorazí na HBO Max 22. září.

Flora a syn

Flora (Ewe Hewson) nezvládá péči o dospívajícího syna Maxe (Orén Kinlan). Ve snaze ho dostat z lapálií, do kterých se dostal ve škole, mu koupí kytaru. Max ale o hraní nechce ani slyšet, proto se Flora za pomoci okouzlujícího kytaristy (Joseph Gordon-Levitt) pokusí na nástroj naučit sama a dokopat tak Maxe k hraní. To je jen začátek nového příběhu od režiséra a scenáristy slavného Once, Johna Carneyho.



Nové melodrama uvidíme na Apple TV+ 22. září.

Příprava na Postradatelné

Už 21. září se na plátna kin po deseti letech vrátí slavný tým akčních hrdinů – Expendables: Postradatelní. Tentokráte se vedle Slye Stalloneho objeví navrátilci Jason Statham, Randy Couture a Dolph Lundgren, které doplní například Megan Fox, Tony Jaa či 50 Cent. Abyste do kina nešli nepřipravení, rozhodně je namístě zopakovat si první tři díly Stalloneho ságy, ve které tým zničí karibský ostrov, vyšlápne si na ultrapadouchy Jeana Villaina (Jean-Claude Van Damme) a Conrada Stonebankse (Mel Gibson) a také spojí síly s Panem Churchem (Bruce Willis), Trenchem Mauserem (Arnold Scharzenegger) a Maxem Drummerem (Harrison Ford). Všechny díly jsou k dispozici na celé řadě platforem.



Postradatelné naleznete na Netflixu, Prima+ a Voyo.