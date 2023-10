Netflix a další streamovací služby na příští týden: Vydatná hororová porce a novinka s Emily Blunt a Chrisem Evansem

Život na naší planetě

Výkonný producent Steven Spielberg, tvůrci seriálu Naše planeta a vypravěč Morgan Freeman spojili síly, aby nám ukázali největší příběh všech dob. Příběh o životě na planetě Zemi od jeho počátků až po současnost. Ve fantaskním seriálu zavítáme do všech dob geologického vývoje Země a podíváme se na všemožné životní formy, které ji obývaly. A s charismatickým hlasem oscarového Freemana to bude rozhodně stát za to!



Autor: Netflix

Vývoj Země i jejího osazenstva poznáme na Netflixu už 25. října.

Obchodníci s bolestí

Liza (Emily Blunt) je svobodná matka, která vezme práci v jistém lékárenském startupu, aby zlepšila finanční stav sebe i své dcerky. Její schopnosti brzy firmu vystřelí do nebeských výšin a Liza pozdě zjišťuje, že se octla uprostřed obrovské konspirace, cílem které je podvést tisíce klientů a vymámit z ní velké peníze. Vedle Emily Blunt se v hlavních rolích představí Chris Evans a Andy García.







Autor: Netflix

Lékárenské krimi drama na Netflix dorazí 27. října.

30 stříbrných

Jeden z nejúspěšnějších španělských seriálů se vrací s druhou řadou! Poté, co se Padre Vergara obětoval, aby Peklo nezískalo všechny mince, jež Římani získali od Jidáše Iškariotského, se na scéně objevuje jistý miliardář Barrow v podání Paula Giamattiho. Ten chce mince zkompletovat, jeho plány ale zůstávají zahaleny tajemstvím. Je snad i on propojen s démony pekelnými, nebo jim hodlá sám vládnout?



Autor: Pixar

Druhá série úspěšného pyrenejského hororu na HBO Max odstartuje 23. října.

Sestra II

Aby těch hororů nebylo krátce před Halloweenem málo, čeká nás také VOD premiéra prozatím poslední části Conjuring univerza. Tou je Sestra II, která navrací do děje řádovou sestru Irenu (Taissa Farmiga), jež po střetu s démonickým Valakem ve Valašsku přesídlila do Paříže. Píše se rok 1956 a Valak se po několika letech vrací. Irena musí spojit síly s dalšími (nejen) církevními hrdiny a démona znovu zapudit. Přežije ale další setkání s hrůzným Valakem?



Autor: New Line Cinema, Warner Bros.

Další díl Sestry na HBO Max uvidíme v předvečer státního svátku, tedy 27. října.

Nehty

Romantických sci-fi je jako šafránu, proto novinka Nehty působí jako svěží voda do tohoto žánru. Anna (Jessie Buckley) už léta chodí s Ryanem (Jeremy Allen White), poslední dobou jí ale připadá, že vztahu něco schází. Proto nastoupí do futuristické společnosti, která testuje přítomnost lásky u zoufalých párů. Povede se jí tady dokázat, že její vztah skomírá, nebo ho naopak znovu nakopne?



Autor: Apple TV+

Také nová sci-fi slaďárna dorazí na Apple TV+ 27. října.