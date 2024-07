Nesdílí byty, ale software. Česká Apify už vývojářům zprostředkovala výdělky za 15 milionů

Vytvořit nové příležitosti, rozšířit byznys a sdílet své know-how. Přesně o to se momentálně prostřednictvím svého projektu snaží česká webscrapingová platforma Apify, která usnadňuje vývoj a poskytování softwarových řešení. Vedle svého hlavního produktu totiž buduje také vývojářskou komunitu a otevřený marketplace cloudových nástrojů určených pro automatizaci.

„Misí Apify je primárně umožnit lidem automatizovat jakékoli procesy na webu. Vedle toho ovšem máme ještě jednu misi. A to je měnit lidem život prostřednictvím IT vývoje stejně tak, jako se změnil nám,“ komentuje spoluzakladatel a CEO Apify Jan Čurn s tím, že přesně z toho důvodu firma vývojářské komunitě umožnila publikovat vlastní řešení, takzvané aktory, a to přímo na svém webu. „Podílem na zisku vývojáře motivujeme, aby svá řešení udržovali a dále rozvíjeli,“ doplňuje.

Externí vývojáři si na zmíněném tržišti, které společnost poprvé testovala v roce 2021, přišli už na více než 15 milionů korun, z toho 10 milionů vydělali během prvních pěti měsíců letošního roku, kdy poptávka po službě rychle rostla. Jen za minulý rok se počet takzvaných komunitních developerů zvýšil více než trojnásobně na téměř 300. Vývojáři pocházejí ze 42 různých zemí a celkem na tržišti nabízí přes 1500 aktorů.

„Fungujeme tedy podobně jako Airbnb, jen místo svých bytů lidé monetizují svůj software. To, že si pak někdo díky nám může radikálně zlepšit život, je pro nás obrovské zadostiučinění. Navíc nám také externí vývojáři svou snahou pomáhají odhalit nové možnosti automatizace na webu,“ vysvětluje Čurn.





Dostatečně silná potřeba

K tomu, aby mohl vývojář na platformě vlastní aplikace nabízet, potřebuje tři věci. V první řadě musí na trhu najít potřebu, kterou zvládne aktorem vyřešit. Může jít tedy například o cloudovou aplikaci, která dokáže sbírat data z webové stránky nebo automatizovat operace webu. Podstatné je, aby onu potřebu, kterou je třeba naplnit, mělo co nejvíce lidí, potažmo firem, pro něž je levnější koupit již hotový nástroj namísto toho, aby vyvíjely vlastní. Pak už stačí jen uplatnit své schopnosti.

„Aktuálně nejúspěšnější jsou komunitní aktory pro extrakci dat ze sociálních sítí jako X nebo Reddit. Jejich tvůrci získají slušné odměny. Nicméně možností je mnoho a neustále se objevují nové,“ uvádí Čurn.

V poslední době podle něj roste poptávka také po řešení pro získávání dat pro AI modely a aplikace či využití AI nástrojů pro extrakci nebo kategorizaci dat.

„Pokud se vývojář rozhodne vyvinout takový nástroj, výrazně mu usnadníme život. Poskytneme cloudovou infrastrukturu, kde lze nástroj snadno spustit a integrovat do dalších systémů, umožníme nástroj prezentovat na webu a získat zákazníky díky našemu organickému dosahu,“ říká spoluzakladatel.

Za pomoc chce 20 procent obratu

Apify mohou vývojáři využít pro vývoj a testování svých výtvorů, a to formou předplatného, které je během prvních šesti měsíců vyjde dohromady na šest dolarů. Za ty získají kredit na tvorbu vlastních aktorů ve výši 500 dolarů, což pokryje náklady na vývoj i testování. Pak už jen stačí daný aktor publikovat na Apify Store.

Nakonec firma zprostředkuje fakturaci a platby od zákazníků. To vše výměnou za poplatek ve výši 20 procent obratu. „Zatímco postavit si novou software as a service (SaaS, pozn. red.) službu zabere i zkušeným vývojářům týdny práce, s námi to jde za pár dní a rovnou doručíme i poptávku,“ podotýká Čurn s tím, že svým vývojářům Apify nabízí také širokou škálu různých nástrojů včetně šablon pro web, scraping nástroje a open-source knihovny, jako je populární Crawlee.

Pro externí vývojáře firma současně provozuje dedikovaný kanál na Discordu, kde mohou sdílet dotazy a společně řešit vzniklé problémy. Samozřejmostí jsou pak i tematické vývojářské eventy či webináře týkající se novinek, příležitostí a tipů.

Apify má za sebou úspěšný rok 2023, kdy její obrat poskočil o 80 procent a přesáhl hranici 170 milionů korun. A pro letošní rok má ještě větší ambice. Společnosti by totiž ráda zdvojnásobila svou komunitu vývojářů a dosáhla na obrat 270 milionů korun. Více pozornosti pak hodlá věnovat třeba získávání dat pro umělou inteligenci.