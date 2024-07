Není kemp jako kemp. Vydali jsme se na F1 do Rakouska a vyzkoušeli české GPtents. A rozhodně nelitujeme

Nikdy jsme se tím vyloženě nechlubili, ale jsou mezi námi v redakci jedinci, kteří patří mezi velké formulové nadšence a kteří za celých 18 let, co tuto prémiovou motoristickou kategorii sledují, nevynechali jediný závod. Tedy v televizi, pochopitelně. Protože kdyby se člověk měl byť jen pár takových závodů za sezónu účastnit osobně, měl by vzhledem k cenám (i těch) nejlevnějších vstupenek docela brzy dost hluboko do kapsy.

Tentokrát jsme ale udělali výjimku a po mnoha letech se na formuli 1 opět vydali. Na Red Bull Ring do Spielbergu, kde se o uplynulém víkendu konala Velká cena Rakouska. Proč o tom píšeme, když sportovní tématika jde vlastně tak trochu mimo nás? To proto, že v Rakousku byl o víkendu i Petr Bouchal – mladý podnikatel z Hranic na Moravě, který pár takových velkých cen za rok objede se svým kempem GPtents.

Co je GPtents zač, se můžete dočíst v článku, na nějž odkazujeme výše. Je až záhadou, že jsme se o této firmě dozvěděli teprve letos na jaře. I když možná není, protože sám 32letý Bouchal nám tehdy v rozhovoru vysvětloval, že o svém podnikání dříve moc mluvit nechtěl. Zcela záměrně. Teď už je tomu každopádně naopak, a tak nastal správný čas spojit příjemné s užitečným a zjistit na vlastní kůži, proč jsou GPtents mezi formulovými fanoušky natolik oblíbené a zda je to oprávněné. Pozor, malý spojler hned na začátek: ano, je.

Čistota a chutné jídlo jako samozřejmost

Čím začít? Možná tím, jak vlastně celý kemp vypadá. A hned tady je potřeba zdůraznit, že na rozdíl od ostatních kempů v blízkosti okruhu pěkně spořádaně. Jako jeden z mála má totiž „štábní kulturu“ – stany jsou vystaveny jeden vedle druhého de facto na centimetr přesně, díky čemuž se člověk ani v noci nemusí bát, že by zakopl o sousedovic šňůru, poranil se a jeho vyrušil ze spánku.





Kemp je navíc krásně přehledný. Je zde ubytovací část plná stovkami stanů. Je zde část, kde se nacházejí sprchy, toalety a další sociální zařízení. Je zde pochopitelně místo pro stravování, které nejen večer slouží i k posezení s ostatními. Je zde restaurace, bar, recepce. Je zde místo pro dobíjení elektroniky a je zde také část, která slouží lidem, jež do kempu dorazí se svým autem, karavanem či obytným vozem a kteří chtějí kempovat „pod vlastní střechou“.

Sprchy i toalety jsou čisté, teplá voda je samozřejmostí. Zároveň je oněch sprch i toalet dostatek, takže pokud se rozhodne člověk vykonat hygienu „ve špičce“, obvykle nečeká déle než pět minut.

Autor: Tomáš Bohuslav, Euro.cz. Zdroj: YouTube.com

Samostatnou kapitolou je pak jídlo. Snídaně je zahrnuta v ceně ubytování, přičemž je formou bufetu, leč nikoliv samoobslužného. Místní personál vám vše „naservíruje“, takže stačí jen ukázat, nač máte zrovna chuť, a hned máte jídlo na talíři. Podávají se párky, míchaná vajíčka, volská oka, jogurty, cereálie, šunky, salámy, sýry, saláty, ovoce, zelenina – zkrátka v podstatě vše, co by člověk našel v každém lepším hotelu. A bohatá je i večerní nabídka a la carte. Máte chuť na těstoviny bolognese? Není problém. Nebo raději tortillu s kuřecím? Není problém? Hamburger? Není problém.

Nač spacák, když můžete mít peřiny?

Málem bychom zapomněli na samotné ubytování, tak to pojďme napravit. Super je, že stany jsou prostorné. Více než dva lidi se do nich sice nevejdou, ale bonusem budiž relativně velká „předsíň“, kde si můžete v pohodě natáhnout nohy, chcete-li si dát odpoledního šlofíka, když venku zrovna panuje nečas.

Že by v případně nepříznivého počasí hrozila zima, se také bát nemusíte. Ale určitě ne proto, že by stany byly vybaveny spacáky do −10 stupňů Celsia. Nic takového v nich nenajdete. Místo spacáku a karimatky totiž ležíte v pohodlných peřinách na ještě pohodlnější matraci. Tolik tedy asi k ubytování. Víc dodávat netřeba, protože za nás nemělo chybu.

Stranou party chtivým Nizozemcům

Výhodou GPtents je, že personál, který se o hosty stará od příjezdu do odjezdu, tvoří zpravidla mladí studenti z Česka a Slovenska, jež zde pracují povětšinou v rámci brigády. Co tím chceme říct? Snad jen to, že na rozdíl od ostatních kempů si zde v pohodě vystačíte s češtinou.

A pak je tu ještě jeden nesporný benefit. Bouchalovy GPtents se prezentují jako klidný kemp, ideální pro rodiny s dětmi. A tak tomu skutečně je. Žádných party chtivých „oranžových“ fanoušků Maxe Verstappena z Nizozemska se zde bát nemusíte. Už třeba jenom proto, že se na začátku pobytu vybírá vratná kauce ve výši sto eur, která se vztahuje třeba právě i na tyto případy. Od půlnoci totiž v kempu panuje noční klid. A ten se zde skutečně dodržuje.

Což bohužel trochu kazí skutečnost, že na ony nizozemské fandy nosící oranžově zbarvené triko s nápisem „Orange army“ narazíte všude jinde okolo, takže se bohužel hluku, který „vyrábějí“ dlouho do noci, stejně úplně nevyhnete. Pokud se vám ale poštěstí získat stan na „správné“ straně kempu, pak i díky špuntům do uší, jež dostanete gratis, je toto do značné míry limitováno.

Pozor na parkování

Co nám v kempu chybělo? Možná nějaký vodní „rozprašovač“, jelikož zrovna poslední červnový víkend panovaly na okruhu ve Spielbergu tropické teploty, takže nějaké to osvěžení po celém dni stráveném na slunci by rozhodně přišlo vhod.

Také internetové připojení není úplně samozřejmostí. GPtents sice nabízí Wi-Fi přes Starlink, ale vzhledem k velkému množství lidí v kempu i jeho okolí se ani na toto zcela spolehnout nelze. Jenže stejný problém budete mít i na samotném okruhu.

Od něj je kemp vzdálený zhruba dvacet, pětadvacet minut chůze. Což je akceptovatelná vzdálenost. Nevýhodou je (ačkoliv to platí i pro ostatní kempy v okolí), že konkrétně v Rakousku se po skončení závodu zdejší příjezdová cesta uzavírá, a to až do osmi večer. Což mimo jiné znamená, že pokud máte v úmyslu opustit okruh co nejdříve, je potřeba nejpozději ráno před závodem přeparkovat auto na některé z veřejných parkovišť v blízkosti závodiště.

Až na tyto drobné vady na kráse nám každopádně nezbývá než GPtents vřele doporučit. Ano, cena za ubytování není úplně malá – za pět dní člověk zaplatí od tisíce eur výš. Jenže ono to ani v okolních kempech a dalších ubytovacích zařízeních není o moc levnější. A tady má člověk alespoň jistotu, že může přespat v pohodlných peřinách na ještě pohodlnější matraci, v čistotě, s teplou sprchou ráno či večer a skvělým jídlem jako bonusem k tomu všemu. A to se podle nás vyplatí.

GPtents budou návštěvníkům k dispozici ještě na konci července, to se jede Velká cena Belgie na legendárním okruhu ve Spa-Francorchamps. A pak také na srpnové Grand Prix Rakouska MotoGP, která se – stejně jako F1 – koná na trati u města Spielberg zhruba pět hodin jízdy od Prahy.