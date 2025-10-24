Nemovitosti ztrácí lesk, na scénu nastupují akcie a ETF. Mladí Češi přepisují pravidla investování, Revolut ukazuje generační zlom

Ještě před několika lety by se většina mladých Čechů na otázku „kam investovat“ pravděpodobně shodla na jedné jediné odpovědi – do vlastního bydlení. Jenže časy se mění. Ceny nemovitostí se vyšplhaly do rekordních výšin a řada lidí do třicítky na ně už nedosáhne. Nová generace se tak poohlíží po jiných způsobech, jak své peníze zhodnocovat, a příběh typického mladého investora dnes vypadá docela jinak.
„Je to digitálně zdatný člověk, který začíná s menšími částkami a pravidelně investuje část svého disponibilního příjmu. Rozhodně ne někdo s hypotékou na tři dekády. Investování přitom vnímá jako klíč k budoucí finanční stabilitě, nikoliv jen jako koníček,“ vysvětluje pro Euro.cz šéf investiční divize Revolutu Rolandas Juteika.
Mladí Češi jsou podle něj stále častěji vytlačováni z trhu s nemovitostmi, protože ceny bytů a domů jsou ve srovnání s jejich příjmy mimořádně vysoké. Vlastní bydlení se tak pro mnohé stává spíše nedosažitelným snem. Tuto situaci do určité míry zmírňují moderní digitální platformy, které zpřístupnily investování široké veřejnosti.
„Díky možnosti nakupovat zlomkové akcie už od jednoho eura mohou začínající investoři snadno udělat první krok, získat jistotu a poprvé si vyzkoušet investování na kapitálových trzích,“ dodává s tím, že zatímco starší generace stále sází na cihly, její následníci se již nebojí sáhnout třeba právě po akciích nebo burzovně obchodovaných fondech (ETF) a dalších nástrojích.
Investiční mapa Evropy se mění
Že se rozdíl mezi investicemi do nemovitostí a kapitálových trhů u mladých lidí výrazně zmenšuje, potvrzuje i celoevropský průzkum Revolutu, který vznikl ve spolupráci s agenturou Dynata. V rámci Starého kontinentu dává přednost akciím a ETF téměř 20 procent z nich, zatímco nemovitosti si vybírá jen necelá třetina. Starší generace ale zůstává věrná tradici, přibližně třetina z nich považuje nemovitosti za nejdůležitější aktivum.
Jakou částku měsíčně vynaložíte na investice?
V Česku si byty a domy sice stále drží první příčku, ale jejich převaha postupně končí. Zhruba třetina mladých dnes upřednostňuje akcie a ETF, zatímco o něco více než třetina stále věří nemovitostem. U starší generace je ale jejich dominance i nadále jasná, téměř 50 procent z jejích příslušníků by investovalo právě do nich.
„Tradičně byli čeští investoři považováni za konzervativnější – často preferovali spoření a nemovitosti, částečně i kvůli historickým ekonomickým zkušenostem. Mladší generace se však rychle přibližuje dynamičtějšímu, digitálně orientovanému přístupu, jaký je běžný v západní Evropě. Česko v tom rozhodně nezaostává,“ podotýká pro naši redakci Juteika, podle kterého se čeští investoři dostali mezi třicítkou evropských zemí, kde Revolut působí, na 11. místo a jejich průměrný investiční zůstatek činí aktuálně něco přes 4 500 eur (téměř 110 tisíc korun).
Generace, která zaokrouhluje
Bez zajímavosti není, že Češi stále častěji propojují běžné denní výdaje s dlouhodobým finančním plánováním. Nejmladší investoři do 24 let využívají především funkci „spare change“, která automaticky převádí drobné z každodenních nákupů do investic. Dvě pětiny z jejich transakcí tvoří investice přes tuto funkci, což je nejvíce ze všech věkových kategorií.
„Je zřejmý posun v tom, jak mladší generace přemýšlí o bohatství. Začíná investovat dříve, s menšími částkami a využívá nástroje, které byly dříve dostupné jen profesionálním investorům. Tento trend je výsledkem rostoucí finanční gramotnosti a dostupnosti moderních platforem,“ zmiňuje Juteika s tím, že průměrný mladý investor v Revolutu vkládá kolem padesáti eur měsíčně (více než 1 200 korun).
Vliv sociálních sítí
Generace Z si informace o investování často hledá sama i na sociálních sítích. Zhruba čtvrtina mladých investorů pak přiznává, že při rozhodování spoléhá právě na rady takzvaných finfluencerů, což je nejvyšší podíl ze všech věkových skupin. „Tento vliv je značný, proto klademe důraz na to, aby mladí lidé přemýšleli kriticky a informace si sami ověřovali, místo aby bez rozmyslu podléhali trendům,“ upozorňuje Juteika.
Také podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka je efekt platforem a influencerů významný. Doporučuje proto nenechat se unést módními vlnami: „V tomto případě by stálo za to držet se zdravého rozumu a položit si jednoduchou otázku ,Proč?‘.“
Každá generace má navíc tendenci zajímat se o tituly blízké jejich zájmu. Rozdíl lze spatřit třeba v kryptoměnách, které jsou pro mladší část populace atraktivnější. Mladí investoři však podle slov Juteiky jednoznačně tíhnou k oblíbeným americkým technologickým firmám a inovativním růstovým akciím. Mezi nejčastěji obchodovanými tituly téměř nikdy nechybí Nvidia, Apple nebo Tesla. Roste také zájem o investice s důrazem na udržitelnost.
Ovšem podle hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky nejsou rozdíly v portfoliích tak dramatické, jak by se mohlo zdát. „Na konci dne se všechny generace sejdou u blue chip akcií, ETF na akciové indexy spolehlivých trhů, jako jsou USA či Evropa, a u zlata, které v portfoliu plní funkci bezpečného přístavu,“ doplňuje pro Euro.cz s tím, že informovanost není přímo úměrná věku. Mladší generace podle jeho slov dohání starší svým zápalem a pozitivním vztahem k technologiím.