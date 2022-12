Nemovitosti stále zlevňují, jejich majitelé je prodávají pod cenou. Největší propad zaznamenaly chaty a chalupy

Poptávka po vlastním bydlení je vyšší, než by se mohlo zdát, lidé ale čekají na slevy. I tak by se ve zkratce dalo popsat aktuální dění na českém realitním trhu. Rychle svoji nemovitost prodají hlavně ti, kteří výrazně sníží cenu. Kdo se k tomu neodhodlá, ten bude muset na kupce čekat dlouho – klidně až do druhé poloviny příštího roku.

Ač se možná na první pohled zdá, že nabídkové ceny většiny inzerátů jsou stále poměrně vysoké, rozdíl mezi nimi a reálnou prodejní cenou se zvětšuje. Ve většině regionů v současnosti přesahuje úroveň 10 procent, do konce roku to však může být ještě víc. Snižovat cenu pak musejí především ti prodávající, kteří nemají žádná esa v rukávu v podobě skvělé lokality, dobré dispozice a výborného technického stavu své nemovitosti.

Nejnovější trend potvrzuje také šéf Bezrealitky Jan Škrabánek. „Stále vidíme silnou poptávku. Lidé nepřestali mít chuť kupovat, jen nemají důvod přeplácet. Inzeráty, které drží cenu na úrovni konce léta, mají dnes často jen nízké jednotky zájemců. Naopak nabídky, které oproti září snížily cenu alespoň o pět procent, mají zájemců dvojnásobek, v případě slevy 10 procent jich může být dokonce ještě víc,“ tvrdí. O zlevněné nemovitosti je dokonce tak velká poptávka, že jim společnost Bezrealitky ve vyhledávání nově vyčlenila samostatnou sekci.

Dle Škrabánska se prodávajícím může paradoxně vyplatit, když vyšší slevu na byt, dům či chatu nabídnou již hned zpočátku: „Vidíme, že kdo dnes cenu spíše ,podsekne‘, ten si nakonec může ze zájemců vybírat. A paradoxně pak dostane víc, než kolik původně požadoval. Naopak kosmetické snížení ceny má často opačný efekt. Nemovitost nadále zůstává v nabídce, zájemci vidí, že se cena vždy po čase sníží, ale přesto ji nikdo nekupuje. A to je hlavní znak takzvaného ,ležáku‘.“

Covid pominul, a tak už lidé chalupy nepotřebují

Největší slevy aktuálně nabízejí především chaty a chalupy, a to navzdory faktu, že ještě před rokem byl rekreačních nemovitostí zoufalý nedostatek a jejich ceny byly přemrštěné. Nyní je ale situace zcela opačná, a má to své logické odůvodnění. Po konci protipandemických opatření se lidé opět vydali na dovolené do zahraničí a svá víkendová sídla nechali letos ležet ladem. Kdo se nechal strhnout a v zápalu boje koupil v předchozích letech chalupu za vysokou cenu, dnes ji za tu samou částku prodá jen těžko.

„S narůstajícími cenami energií a režijními náklady na provoz a údržbu klesá chuť majitelů vlastnit chaty a chalupy,“ říká Jakub Veverka, hlavní ekonom Videobydleni.cz. „Zaznamenáváme tak u nich meziroční propad poptávky ve vyšších desítkách procent. Nabídkové ceny kvůli tomu klesají již šestý měsíc v řadě a v některých lokalitách dosahují propadu až o 20 procent,“ vypočítává.

Podobný propad vykazují rovněž rozestavěné nemovitosti, přičemž realitní makléři očekávají, že výhledově budou jejich ceny klesat ještě víc. „Již dnes evidujeme cenový propad o 20 procent. Do prvního kvartálu příštího roku vidíme v této kategorii potenciál pro pokles až o 30 procent. V příštím roce se tedy zájemcům o nové bydlení vyplatí poohlížet se i po rozestavěných nemovitostech než jen po pozemcích nebo již hotových domech,“ doplňuje Veverka.

I drahá hypotéka se může vyplatit

Současný vývoj trhu podle Škrabánka ukazuje, že kvůli množství zlevněných nemovitostí se může postupně rozehřát také trh hypoteční. Chuť bydlet ve vlastním totiž Čechy neopouští a řada z nich se nebojí vsadit na pokles úrokových sazeb v příštích letech. Zároveň pak mnoho lidí očekává opětovný růst cen nemovitostí.

Řečeno jinak, přestože brát si hypotéku se může nyní právě kvůli vysokým úrokovým sazbám (dvoutýdenní repo sazba se nachází na úrovni sedmi procent, diskontní na šesti, zatímco lombardní na hranici osmi procent) zdát jako značně nevýhodné, ve skutečnosti situace tak černobílá není. „Pokud si rodina může hypotéku dovolit a na trhu se objeví vysněná nemovitost, neměla by otálet. Smysl dává vsadit na krátkodobou fixaci a refinancovat při první příležitosti. Je totiž vysoce pravděpodobné, že za dva nebo tři roky budou úrokové sazby výrazně níž a ceny nemovitostí podpořené poptávkou opět porostou,“ uzavírá Škrabánek.