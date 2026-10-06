Nemocní lidé zajdou do lékárny, sloni zamíří do lesa. Sami si pomáhají léčivými rostlinami, zjistili vědci

Výše uvedený jev potvrzují i lidé, kteří žijí a pracují v blízkosti těchto zvířat v keňské oblasti Mount Elgon. Právě tamní tlustokožci už dlouho přitahují pozornost vědců svým neobvyklým chováním. Jsou známí jako „těžaři soli“, neboť pomocí svých klů seškrabují stěny jeskyní, aby získali potřebné minerály. Nový výzkum dokonce naznačuje, že stejná zvířata vyhledávají v lesích různé druhy rostlin kvůli jejich léčivým účinkům.
Toto zjištění zároveň otevírá otázku ničení lesních ekosystémů, jak upozorňuje jedna z autorek studie, doktorka Elodie Freymannová z americké Brown University. Úbytek přirozeného prostředí totiž může zvířata i lidi připravovat o rostliny, které potřebují k léčbě. „Ukazuje to, jak úzce jsou naše léky propojené s přírodou,“ říká pro BBC.
Pomoc pro nemocná mláďata
Podle svědectví místních obyvatel i lidí z ochranářské organizace Mount Elgon Foundation, s níž vědci na výzkumu spolupracovali, sloni při zdravotních potížích vyhledávali konkrétní rostliny. Některé výpovědi dokonce naznačovaly, že matky léčivý rostlinný materiál podávají svým mláďatům. Na základě těchto rozhovorů se podařilo identifikovat 35 druhů rostlin, jež zvířata využívají, přičemž 25 z nich má podle místních znalostí léčivé účinky.
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Jedna z výpovědí se týkala rostliny Coleus barbatus, kterou lidé z Mount Elgon používají například při bolestech břicha. Právě z té sloní matky odstraňují listy a žvýkají je spolu s kořeny některých dalších stromů, dokud směs není hladká. Poté ji smíchají s vlastním mlékem a dávají mláďatům, která rostlinnou hmotu sama žvýkají a pevné části vyplivují.
Podle řady výzkumníků je zmíněný objev velmi „lákavý“, ale bude ještě potřeba více důkazů. A ty už se snaží získat. Místním odborníkům, s nimiž spolupracují, poskytli kamery, aby mohli chování slonů zaznamenávat přímo v terénu. Současně analyzují rostliny, jež zvířata využívají, a hledají v nich látky s léčivými účinky.
„Teď chceme slony sledovat a zjistit, zda si vybírají konkrétní druhy v určitých zdravotních situacích a zda mají tyto látky relevantní biologickou aktivitu,“ uvádí další z autorů studie, publikované v časopise Scientific Reports, doktor Fabien Schultz z Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine v Hamburku.
Továrny na léky jsou všude kolem nás
To, že zvířata umějí využívat rostliny a další přírodní látky k léčbě, není ve skutečnosti žádným překvapivým zjištěním. Nejstarší vědecké zmínky o „samoléčbě“ u slonů sahají už do počátku třetího století. Tehdy římský autor Claudius Aelian ve svém díle De Natura Animalium (O přirozenosti zvířat) popsal tlustokožce, který po zranění kopími a šípy konzumoval květy a olej z olivovníku, načež se zcela zotavil.
Vědci se dnes proto snaží zjistit, co podobné chování zvířat vypovídá o vlastnostech rostlin v lesních ekosystémech, v nichž se jednotlivé druhy vyvíjely. „Jsou to takové továrny na léky všude kolem nás,“ popisuje jejich potenciál Freymannová s tím, že samoléčba byla pozorována třeba i u komárů, octomilek, včel či mnoha dalších živočichů včetně velkých lidoopů z Afriky či Asie.
Výzkum každého nového druhu podle ní přispívá k lepšímu pochopení toho, jak lidé dříve sami přírodní léčiva využívali. Jen o pohled do minulosti ale nejde. Mnoho medikamentů, které dnes koupíme v lékárnách, totiž vychází právě ze sloučenin objevených ve stromech, řasách, houbách či v korálových útesech. Pokud tedy lidé pochopí, jak lépe lesy a další přírodní systémy chránit, šance, že se v budoucnu podaří objevit další nové léčivé látky využitelné v medicíně, bude o to větší.