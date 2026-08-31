Gatesovo upřímné varování: Nemáme žádný plán, jak se vypořádat s otřesy, které společnosti způsobí AI

Umělá inteligence se v posledních letech rychle rozvíjí a postupně začíná ovlivňovat čím dál více oborů, jakož i náš každodenní život. „Jde o největší technologickou věc v mém životě. Je tak významná, že její vliv je těžké nějak přecenit,“ řekl spoluzakladatel Microsoftu o AI v loňském rozhovoru pro CNBC.
O necelý rok později sepsal jeden z nejbohatších lidí esej, v níž podle stejného serveru před dopady umělé inteligence naopak důrazně varuje. Dle Gatese totiž „neexistuje žádný plán na sociální, politické a ekonomické otřesy“, které AI způsobí naší společnosti, což označil za zásadní chybu. Zároveň dodává, že umělá inteligence se může stát buď „dosud největším nástrojem pro narovnání sociálních nerovností, nebo naopak největším zdrojem sociální nespravedlnosti.“
Obáváte se v důsledku nástupu umělé inteligence ztráty vlastního zaměstnání?
AI podle jeho názoru má potenciál nahradit některá pracovní místa, což povede k přehodnocení systému zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního zabezpečení: „Výzva před námi je skutečně monumentální. I za nejlepších okolností bude přechod do nové éry umělé inteligence jedním z nejturbulentnějších období v lidské historii.“
AI ovlivní i dělníky
Podle amerického miliardáře spočívá jeden ze zásadních problémů současné situace v tom, že na rozdíl od předchozích technologických pokroků by umělá inteligence mohla nahradit lidskou práci napříč různými odvětvími rychleji, než se propuštění pracovníci stihnou přesunout do nově vytvořených pozic. A právě to vytvoří tlak na celou naši společnost.
Už dnes ostatně podle Gatese nástroje AI ovlivňuji například prodej, zákaznickou podporu, softwarové inženýrství či práci právních asistentů. A brzy by navíc mohly převzít i další úkoly, jako je posuzování úvěrů, analýza dat nebo třídění pacientů podle závažnosti jejich zdravotních problémů. Rozvoj technologie ale dopadne rovněž na dělníky, které mohou nahradit stále schopnější a levnější roboti, nebo mladé a méně zkušené uchazeče o práci.
Rychlost přijetí umělé inteligence může zároveň zvýšit konkurenční boj – firmy „musejí“ nové technologie nasazovat i proto, aby mohly snižovat své náklady a nepřišly tak o zákazníky. „Kombinace robotů a umělé inteligence může v mnoha odvětvích vytvořit začarovaný kruh,“ shrnuje Gates.
Nové mezinárodní organizace a dohody
Z eseje zakladatele Microsoftu dále vyplývá, že lidstvo se na rychle se blížící změny téměř nijak nepřipravuje, což on sám považuje za velkou chybu. „Nevidím důkazy o tom, že by se lídři, experti a komunity s těmito výzvami adekvátně vypořádávali. Neexistuje žádný plán, jak lidem usnadnit vstup do éry umělé inteligence. Potřebujeme vytvoření národních orgánů a mezinárodních institucí, které nás budou chránit před globálními riziky rozvíjející se AI,“ zdůrazňuje Gates.
Nové organizace by se podle amerického podnikatele měly zabývat především koordinací politických opatření v oblasti zaměstnanosti, zdanění, energetiky, voleb, veřejného zdraví, finančního systému a národní bezpečnosti. A protože umělou inteligenci státní hranice rozhodně nezastaví, bude nutné uzavírat i mezinárodní dohody, které budou fungovat podobně jako třeba globální režim inspekcí jaderných zařízení nebo předpisy pro mezinárodní letectví.
Navzdory všem výše zmíněným problémům a rizikům ale známý filantrop rozhodně nevnímá umělou inteligenci jen jako hrozbu. „Tato technologie může zároveň urychlit inovace v nejnáročnějších výzvách současného světa, jako je třeba poskytování spolehlivé a čisté energie, boj proti změně klimatu, pěstování dostatečného množství potravin a vymýcení závažných nemocí,“ uzavírá Gates.